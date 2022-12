2200 krivičnih prijava protiv klimatskih aktivista u Berlinu

U Berlinu je do sada registrovano ukupno 2200 krivičnih prijava i 600 novčanih kazni protiv demonstranata za zaštitu klime. To je u izjavi za novinsku agenciju dpa saopštila šefica berlinske policije Barbara Slowik. Aktivisti su, kako je rekla, od sredine januara u njemačkoj prijestonici 276 puta blokirali ulice. Do sredine decembra izvršene su se još 42 druge akcije aktivista, od kojih se neke smatraju kriminalnim djelima.

Policijske službenice i službenici su, istakla je Slowik, zbog akcija klimatskih aktivista morali provesti ukupno 220.000 sati na radnim zadacima - na osmatranju saobraćajnih čvorišta i zgrada, zbrinjavanju za ulice zalijepljenih demonstranata, tokom blokade raskrsnica i preusmjeravanja saobraćaja. To je ekstreman napor, ističe šefica berlinske policije, te pojašnjava da se na to nadovezuje i radno vrijeme tokom istrage, procesuiranje krivičnih i prekršaja u oblasti javnog reda, kao i postupci izricanja novčanih kazni.

Tokom akcije u Berlinu klimatski aktivisti su satima paralizirali sve operacije na tamošnjem aerodromu

Grupa "Posljednja generacija" započela je sa blokadama u drugoj polovini januara 2022. Prvi talas akcija trajao je do proljeća, drugi se dogodio tokom ljeta, a treći je počeo u oktobru. U trećem talasu je ova grupa svoje protestne akcije proširila i na druge njemačke gradove i aerodrome.

Drastične akcije

Njihove akcije su djelimično drastične: oni umjetnička djela u muzejima posipaju sosom od paradajza i lijepe se za okvire određenih djela. Lijepe se na ulicama i aerodroma, a tokom akcije u Berlinu su satima paralizirali sve operacije na tamošnjem aerodromu. Neki njihove akcije smatraju opravdanim, ali ima i dosta onih koji ih kritikuju. Neki zahtijevaju i pooštravanje krivičnog zakona.

Pretresi širom Njemačke

U Münhenu je u četvrtak, zbog akcija blokada, privedeno deset klimatskih aktivista "Posljednje generacije" kojima je određen pritvor. Neki od aktivista, u starosnoj dobi između 18 i 50 godina, sada moraju ostati u pritvoru do 5. januara.

Policija je zbog klimatskih protesta imala pune ruke posla

Oni su se, naime, u srijedu zalijepili na ulici u glavnom gradu Bavarske i time blokirali saobraćaj. Na taj način su prekršili opštu uredbu Gradske uprave koja do 8. januara zabranjuje sve proteste u kojima se aktivisti lijepe na ulicama, posebno na onima koje su važne za službe hitne pomoći i takozvane mjere prevencije opasnosti. Uredba se odnosi i na autoputeve.

Državno tužilaštvo u Neuruppinu je 13. decembra pretreslo domove pripadnika pokreta klimatskih aktivista "Posljednja generacija" širom Njemačke. Očigledno je bila riječ o učesnicima napada na rafineriju PCK u Schwedtu koji se dogodio u aprilu 2022. Tamo su, prema podacima iz tužilaštva, više puta isključivani uređaji koji osiguravaju dotok nafte u rafineriju.

fs/tagesschau

