"1899" – Netflixova višejezična misteriozna i zagonetna serija

Serija "1899" je puna misterija. Prethodna serija Barana bo Odara i Jantje Friese, prvi njemački Netflix hit "Dark", tokom tri sezone je ostavila fanove da sami donose zaključke o kraju. Faktor misterije je takođe visok u novoj seriji para šourunera, koja je uglavnom snimana u virtuelnom studiju u Potsdamu i počeće sa emitovanjem na Netflixu 17. novembra. Grupa ljudi krajem 19. stoljeća, emigrantskim brodom Kerberos putuje iz Evrope u Novi svijet. Njihovo putovanje poprima zlokobni zaokret kada naiđu na Prometeja, brod koji je na misteriozan način nestao nekoliko mjeseci ranije.

Šta se desilo sa Prometejem? Gdje je skoro 1.500 ljudi koji su bili na brodu? Šta kriju putnici Kerberosa, a ne samo njegov kapetan?

Sve su to pitanja na koja će gledaoci morati čekati odgovore. Čak i za glumce su tokom snimanja neke stvari ostale u mraku: "Bo i Jantje su razgovarali sa mnom o mnogim temama, mnogim stranama mog karaktera i njene podsvijesti", kaže glavna glumica Emily Beecham. "Ali stalno sam imala više pitanja."

Scena iz serije "1899"

"Mi smo veoma veliki obožavatelji naslovnih sekvenci", kaže Odar, koji je režirao svih 8 epizoda prve sezone. Uvod iz 1899. ima sve. Animacije brodova, lica i odlučujućih trenutaka u životima likova prelivaju se jedni u druge uz zvuke pjesme Jefferson Airplane „White Rabbit".

"Naslovna sekvenca je obećanje koje zaokupi pažnju gledaoca", kaže Odar. Od samog početka, gledaoci serije „1899" postaju svjesni da ništa nije onako kako se čini na prvi pogled. Istovremeno, u uvodu je važna poruka za ostatak serije, kaže reditelj: "Pogledajte pažljivo ili ćete nešto propustiti."

Bijeg od vlastite prošlosti

Ne treba dugo da smrt zadesi Kerberosa. Tu su i halucinacije (ili su to uspomene?), neobjašnjive vremenske pojave i sve veći osjećaj među putnicima da bi bilo bolje da je Prometej bio prepušten sudbini na Atlantiku.

Serija je "misteriozno, fascinantno, zaista zadivljujuće" putovanje, kaže Andreas Pietschmann, kojeg obožavatelji serije "Dark" još uvijek poznaju kao putnika kroz vrijeme Jonasa Kahnwalda. U seriji "1899" tumači lik Eyka Larsena, veterana kapetana Kerberosa koji se nosi s teškom traumom.

U svemu tome nije sam. Sve ljude na brodu Kerberos, bez obzira iz koje zemlje dolaze i u kojoj klasi putuju na brodu, ujedinjuje mračna prošlost. Bilo da se radi o zločinu ili tragičnom gubitku - "likovi na brod dolaze nakon veoma teškog perioda u svom životu", kaže Miguel Bernardeau, koji utjelovljuje bogatog putnika Angela koji bježi od svoje prošlosti.

Serija je "misteriozno, fascinantno, zaista zadivljujuće" putovanje

Ali bježanje, kako brzo postaje jasno u seriji "1899", je bezizlazno. Sa pojavom Prometeja, tajne ljudi na Kerberosu postepeno izlaze na vidjelo. "Čak i ptice imaju svoj zatvor", napominje jedan putnik u drugoj epizodi dok gleda galebove kako kruže iznad glave. "Oni ne mogu pobjeći iako su to što jesu. A ne možemo ni mi."

Avantura na 10 jezika

Jedinstvena karakteristika "1899" je raznolikost jezika. Ljudi iz cijelog svijeta okupljaju se na emigrantskom brodu, oličeni međunarodnom glumačkom ekipom, i uglavnom razgovaraju na svom maternjem jeziku. Oni koji gledaju seriju na originalnom jeziku sa titlovima čuće njemački, engleski, španski, portugalski, francuski, poljski, danski, norveški, kantonski i japanski.

Neki od putnika mogu komunicirati na engleskom. Ali uvijek iznova postoje trenuci kada neko dijeli svoje najdublje želje ili strahove - znajući dobro da ih druga osoba ne razumije.

„Bilo je sjajno pisati te scene u kojima ljudi zapravo pričaju jedni pored drugih, a i dalje imaju sposobnost da se potpuno otkriju“, kaže Friese, koji je odgovoran za scenarij svih osam epizoda prve sezone. "Daje ti slobodu kada možeš nešto da kažeš, a druga osoba to ne razumije, ali to ipak uhvati tvojim prisustvom. To je skoro kao dušebrižništvo."

Snimanje u virtuelnom studiju

U sinhronizovanim verzijama, kada svi likovi govore njemački, na primjer, specijalni efekat se potpuno gubi, čak ni neki prepisani dijalozi to ne mogu nadoknaditi. Dakle, ako ste na njemačkom Netflixu: isključite sinhronizaciju i gledajte u originalu sa titlom!

Ljubav bez riječi

Uprkos jezičkoj barijeri, na brodu se razvijaju romantični odnosi. Maciej Musiał glumi Oleka, poljskog radnika koji se muči u strojarnici Kerberosa i zaljubljuje u putnicu koja ne govori njegov jezik.

„Moramo komunicirati na drugom nivou", kaže Musiał o zbližavanju dva lika. "Ako ne razumijete drugu osobu, bolje je pogledate. To stvara još dublju vezu jer ste potpuno fokusirani na drugu osobu."

Bilo da je to Njemačka, Poljska ili Španija, na kraju krajeva, nije bitno iz koje zemlje dolaze putnici. Malo po malo shvataju da je ono što im je zajedničko kao ljudima mnogo važnije od onoga što ih razdvaja.

Bernardeau to ukratko opisuje: "Mislim da je veza između nas mnogo dublja od samog jezika."

Prva sezona serije "1899" na Netflixu počinje 17. novembra 2022. godine

