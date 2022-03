100 dana njemačke vlade – stres-test na svim poljima

96. dana otkako je nova savezna vlada preuzela dužnost počelo je pucati jedinstvo koalicijskih partnera. Ministar financija Christian Lindner, šef Liberala (FDP) se u medijima istrčao s idejom da će se vozačima automobila dati popusti zbog vrtoglavog rasta cijena benzina i dizela. Iste večeri je ministar gospodarstva i vicekancelar Roberta Habecka, inače iz stranke Zelenih, u jednom televizijskom talk showu najprije rekao da to ne želi komentirati, a potom dodao da ima "različitih prijedloga u javnosti" te da bi bilo pametno sjesti i onda donijeti prave odluke. Na kraju je ipak izgubio živce i rekao da da se ova ideja mogla "malo bolje prezentirati".

U SPD-u su u tom trenutku zazvonila sva zvona za uzbunu. U semaforskoj koaliciji, tako nazvanoj zbog stranačkih boja SPD-a, Zelenih i FDP-a, do sada se nije javno raspravljalo o spornim temama. Ne istrčavati se s izjavama u javnosti, ne iznositi neka razmišljanja već u javnost izlaziti samo s gotovim i usklađenim rješenjima, to je do sada bio "recepta za uspjeh" koalicije.

Najmanji koalicijski partner je najsamouvjereniji

No, nakon 100 dana na vlasti, čini se da je koalicija definitivno ušla u realnost, a nju karakterizira i stranačko-političko rivalstvo. FDP i Zeleni su dva suprotna pola u semaforskoj vladi.

Zeleni su od početka željeli koalirati sa socijaldemokratima, i u to sje liberale najprije trebalo uvjeriti. Nastala je neravnoteža. Najmanji koalicijski partner nastupa sa samopouzdanjem nekoga bez koga se ne može. Za socijaldemokratskog kancelara Olafa Scholza to znači da mora paziti da ne razljuti previše FDP i Christiana Lindnera.

SPD mora paziti da ne naljuti Christiana Lindnera

Scholz i Lindner se dobro slažu

Kancelar i ministar financija dobro se slažu od početka. Scholz je prije Lindnera bio ministar financija, to dodatno povezuje – iz perspektive Zelenih možda i previše. "Scholz ne saznaje o mojim razmišljanjima iz novina", rekao je Lindner u intervjuu za Rheinische Post na temu subvencioniranja potrošnje benzina. A na pitanje novinara kakve su šanse da se u vezi s tim Liberali nametnu Zelenima, odgovorio: "Velike".

No, nemir u koaliciji nije prisutan samo u vezi sa subvencioniranjem vozača automobila. Kada je Olaf Scholz 27. veljače u Bundestagu najavio da će za njemačku vojsku Bundeswehr biti izdvojeno dodatnih 100 milijardi eura, i to je bilo dogovoreno s ministrom financija, ali u redovima socijaldemokrata i Zelenih je bilo mnogo onih koji nisu bili prethodno obaviješteni.

FDP poziva na "Freedom Day”

Problema ima i u vezi s politikom zaštite od korone. Budući da je većina liberala protiv obaveznog cijepljenja, socijaldemokratski ministar zdravstva Karl Lauterbach nije mogao predstaviti vladin nacrt odgovarajućeg zakona. To je sramotno i za SPD i za Zelene.

Zakonom o zaštiti od zaraza, Liberali diktiraju koje se mjere trebaju primjenjivati ​​nakon 20. ožujka. Socijaldemokrat Lauterbach ukazuje na veliki broj zaraženih i umrlih, kaže: "Situacija je objektivno mnogo gora od raspoloženja u društvu", a ipak mora bespomoćno prihvatiti da se u budućnosti predviđaju samo rudimentarne zaštitne mjere, pa čak i ukida se obveza nošenja maski u supermarketima. Dok većina građana to ne razumije ima narvno i onih koji to zdušno podržavaju.

Gdje je Scholz?

Kancelar je odmah na početku mandata iskusio koliko se brzo može pasti u nemilost birača. Scholz je političar koji voli raditi potiho, ne komunicirajući javno međukorake, već samo gotove rezultate. Sredinom prosinca on je obećao "buđenje i napredak" i najavio da se želi brzo pozabaviti središnjim projektima u područjima zaštite klime, digitalizacije i ekonomske transformacije.

Tada je praktički nestao iz javnosti. Postao je toliko nevidljiv da je hashtag #WoIstScholz (Gdje je Scholz?) ubrzo postao trend na Twitteru.

Izgledalo je da se Scholz to više skriva što se kriza s Rusijom više pogoršavala. Što je Ukrajina glasnije pozivala na isporuku oružja, to su pitanja o mogućim sankcijama u javnosti postajala konkretnija. Kao rezultat toga, popularnost kancelara i njegovog SPD-a je u siječnju ozbiljno pala.

Obnovljivi izvori "energija slobode" umjesto ruskog plina

Iz današnje perspektive se čini da su te reakcije iznenadile kancelara. I odjednom se jako trudio da ponovno postane vidljiv. Odletio u Washington, Kijev i Moskvu i iznenadio odlukom da plinovodu Sjeverni tok 2 do daljnjeg ne da dozvolu za rad. Istovremeno je to bio i politički ustupak Zelenima, jer su oni uvijek bili protiv tog plinovoda, i to ne samo iz geopolitičkih razloga, već i s namjerom smanjenja korištenja fosilnih goriva i promicanja širenja obnovljivih izvora energije.

Zelenima sada u prilog ide rasta cijena energije i mogućnost da bi Rusija mogla obustaviti opskrbu Njemačke plinom. Čak i Liberali sada mijenjaju stranu, pa Christian Lindner energiju vjetra i sunca sada naziva "energijama slobode". Međutim, on istovremeno zagovara produženje rada nuklearnih elektrana – posljednje tri koje su još u pogonu u Njemačkoj trebale bi biti zatvorene do kraja godine.

Prazna blagajna stvara nevolje

Rat i energetska kriza, klimatske promjene, pandemija - svaka od ovih kriza je već sama po sebi ozbiljna. A vladajuća koalicija ih mora rješavati sve istovremeno. S druge strane je na raspolaganju sve manje novca. I tu FDP ima ključnu ulogu. Ministar financija će i ove godine morati dizati stotine milijardi eura novih kredita. Istovremeno za 2023. Lindner najavljuje povratak politici ograničenja novog zaduživanja.

Za to će biti nužne znatne uštede, što pak znači da se mnogi projekti dogovoreni koalicijskim sporazumom više neće moći financirati. Hoće li SPD i Zeleni na to pristati?

Odreći se starih uvjerenja

U redovima Socijaldemokrata se o tome već burno raspravlja. Lijevo krilo stranke poziva na to da se ni 2023. ne uvodi tzv. „kočnica zaduživanja", te se ponovo oživljava zahtjev za povećanje poreza bogatima. A Čelnica Zelenih Ricarda Lang govori o "prekretnici" u kojoj bi se "sve stare izvjesnosti" morale preispitati.

Hoće li na kraju FDP morati odustati od svog zahtjeva za štedljivim upravljanjem proračunom? Koalicijski život zasigurno u budućnosti neće biti tako miran kao što je to bio slučaj u prvih 100 dana.

