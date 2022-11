Švajnštajger za DW: Francuska favorit u Kataru

DW: Ko je za Vas najveći favorit u Kataru?

Bastijan Švajnštajger: Rekao bih Francuska. Imaju najkvalitetnije igrače i najbolji miks u timu. Ako su svi u formi, ako Pol Pogba bude na raspolaganju, oni su najveći favoriti. Pogledajte samo Kilijana Mbapea... to je radost, on je fantastičan igrač. Ali ovaj francuski tim takođe ima iskustvo zajedničke igre na velikom turniru. Trener Didije Dešan tačno zna šta može da traži od igrača na terenu.

Mislite da Francuska ima glad za uspjehom i motivaciju da kao aktuelni svjetski prvak osvoji još jednu titulu? Svi se sjećamo Njemačke 2018. koja je branila titulu i neslavno ispala u grupnoj fazi…

Da, znam (smijeh). Ko bi mogao da to zaboravi. Brazil takođe ima odličan tim, naravno. I Holandija je u dobroj formi.

Njemačka nije na vašoj listi favorita?

Za mene postoji veliki znak pitanja u vezi sa njemačkim timom. U stanju smo da pobijedimo sve ostale ekipe, ali prečesto jednostavno nismo doslijedni. To je kao talas, 60 minuta dobrog fudbala i onda su posljednjih 30 minuta loši. Borimo se protiv timova koji se dobro brane kao nedavno Mađarska u Ligi nacija. Ako ne obratite pažnju na tranziciju i kontranapade, gubite kontrolu nad igrom. Na Svjetskom prvenstvu naša prva utakmica je protiv Japana i to bi moglo da se ponovi.

Švajnštajger vjeruje u Hansija Flika

Hoće li selektor Njemačke Hansi Flik riješiti ove probleme prije turnira?

Vjerujem u Hansija Flika. On zna šta treba da uradi. Više je riječ o igračima i duhu. Još uvijek imamo najboljeg golmana na svijetu Manuela Nojera. A imamo i druge dobre igrače kao što je Džamal ​​Musijala. On je fantastičan. On ima mnogo kvaliteta u napadu koje ranije nismo imali. Ono čemu se zaista divim kod njega je to što radi i u defanzivi. Ako ostane u formi, on je naša najveća nada. On može postati igrač turnira.

Musijala, iza njega Kimih i Gorecka, svi iz Bajerna, tu je Gundogan iz Mančester Sitija. Centralni vezni red Njemačke je prepun. Ne mogu svi u prvu postavu. Koga biste izabrali?

Kimih je u mojoj startnoj postavi, sto posto. Takođe volim Gorecku. U stanju je da pokrije mnogo terena i postigne golove. Ako njih dvojica mogu da kontrolišu sredinu, ali i da naporno rade u defanzivi, pa se ustale na poziciji, što je važno na turniru, onda su nam dobri izgledi.

Koje pozicije u njemačkom timu vam daju razlog za zabrinutost?

Nedostaje nam pravi napadač. Bilo bi dobro da imamo pravu devetku. Možda imamo problema i kada su u pitanju bekovi. Ali Hansi to zna i pokušava da pronađe rješenja. Na kraju krajeva, nije važno koji sistem igrate. Važno je da li kao igrači na terenu razumijete šta morate da uradite u određenim trenucima, posebno kada se igra odvija nepovoljno po ekipu. Kakva je reakcija? Možemo li se vratiti u igru? Za mene je važno da pokažemo takozvane njemačke vrline: da trčimo, da se borimo. To je ono zbog čega nas poštuju u drugim zemljama. Tim mora to zaista da pokaže i opet pridobije ljude u Njemačkoj.

Izgleda da nema više velike popularnosti njemačke reprezentacije koju ste vi iskusili u karijeri. Njemački fudbalski savez ne može da rasproda stadione, nacionalni tim više ne vole baš svi u zemlji. Zašto je tako?

Mislim da je odnedavno postalo bolje, posebno kada je Hansi Flik preuzeo mjesto Joahima Leva. Uvijek se radi o obje stvari: kako se igrači predstavljaju van terena, kako im dozvoliti da zablistaju kada je u pitanju publicitet? I onda, naravno, kako se ponašaju? Naposljetku, bitan je dobar fudbal i igrači koji se ne predaju tako lako. Uvijek sam se divio igračima koji se bore. Mislim da je to ono što navijači žele da vide.

Transparenti navijača njemačkog Elfa na utakmici EP-a protiv Engleske (29.6.2021.)

Mnogo je kritika u vezi sa Svjetskim prvenstvom u Kataru. Njemačka i druge članice UEFA odlučile su da nose specijalnu kapitensku traku sa porukom „ljubav" na njoj kao izjavu protiv diskriminacije i kao podršku različitosti. Da li je to po vašem mišljenju dovoljno?

To je svakako dobar znak. Važno je pokazati svoje vrijednosti. Ali kao sportista ne možete učiniti više od toga. Naravno, morate razgovarati o problemima, stvarno ih analizirati i biti kritični. Ali naš kancelar Olaf Šolc je rekao da se stvari popravljaju i vjerujem njegovim riječima. Na kraju krajeva, to je sportski događaj, to je za igrače. Mislim da bi im trebalo dati šansu i formirati mišljenje kada se Svjetsko prvenstvo završi.

Vaš bivši saigrač Tomas Hiclšperger rekao je da je „pogrešno" dodijeliti organizaciju Svjetskog prvenstva Kataru. I sam je gej i mogao bi da dospije u zatvor ako bi bio previše otvoren u vezi sa svojom seksualnošću. Možete li razumjeti njegovu perspektivu?

Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ali, ako kažete da Katar ne treba da bude domaćin Svjetskog prvenstva, trebalo je to da kažete prije mnogo godina. To je moje mišljenje, prekasno je. Sada bi trebalo da im damo šansu, a poslije turnira i cijelog iskustva da razgovaramo o tome šta je bilo dobro ili loše.

Navijači za i protiv Svjetskog prvenstva u Kataru

