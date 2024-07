Švajcarski list: „Đoković protiv cijelog svijeta“

„Đoković protiv cijelog svijeta. To je uloga u koju ga, po mišljenju Srbina, stalno guraju. Ali koju ponekad i sam traži. Nerijetko se čini da on može iz te borbe i da dobije snagu“, piše švajcarski list NCC.

„Tenis živi od atmosfere koja je finija i odnjegovanija, nego u najvećem broju drugih sportova. Jedva da ima problema s rasističkim gledaocima ili fizičkih sukoba. Još nijednom nije poletjela banana na teren za vrijeme meča, kao što to umije da se desi na fudbalskim utakmicama. Posebno se na Vimbldonu drži do pristojnosti.“ Tako izvještač švajcarskog lista Noje Cirher cajtung iz Vimbldona Danijel German opisuje atmosferu na prestižnom teniskom turniru u Londonu.

Ali, potom dodaje da ni Vimbldon nije imun na grube načine ponašanja, navodeći da se publika raduje greškama neomiljenog igrača i navija prije svega za britanske tenisere. Autor teksta ukazuje na poznate činjenice o Novaku Đokoviću, sedmostrukom šampionu Vimbldona i najuspješnijem teniseru svijeta. Ipak, primjećuje i da biĐoković– ako bi se veličina igrača mjerila po njegovoj popularnosti – bio daleko iza Federera i Nadala.

Glasine i predrasude

Njegov oporavak poslije turnira u Parizu i povrede u članku se opisuje ovako: „Odjednom se proširila glasina da nikada nije ni bilo operacije, već da je to manevar Srbina – skretanja pažnje. To je apsurdno. Ali, javnost je ipak povjerovala da je Đoković u stanju da izmisli operaciju kako bi stekao prednost. Skoro nijedan drugi teniser nije bio suočen s toliko uzdržanosti i predrasuda kao on. Svejedno na koliko turnira još da pobijedi, za neke posmatrače on ostaje pod sumnjom i misterija.“

Đoković je sedam puta osvajao Wimbledon Foto: Corinne Dubreuil/ABACAPRESS/picture alliance

Autor nastavlja: „Iz Đokovićeve okoline stižu optužbe da njega publika loše tretira, jer potiče iz bivše Jugoslavije. Đokovićje sam često ukazivao na svoju priču o tome kako je tokom ratova na Balkanu pokušavao da otpočne karijeru tenisera. Prije šest godina je na videu na Jutjubu pokazao jedan zid u unutrašnjosti Srbije o koji je prvi put udarao tenske loptice. Zid je bio izbušen gelerima granata, to je svedočanstvo teških borbi u njegovoj zemlji. Rane sukoba u regionu još nisu zarasle“, piše u članku.

„Ruuune" i „Lakuuu noć“

Autor teksta potom opisuje ponašanje publike na Đokovićevom meču protiv Holgera Runea (3:0). Konstatovao je da se „većina publike demonstrativno stavila na Runeovu stranu“. U tekstu se navodi da ni Danac ne uživa velike simpatije, a van terena izaziva kontroverze, ali da ga je publika „frenetično pozdravljala“.

Potom slijedi opis skandiranja „Ruuuune" i Đokovićevog odgovora poslije meča „Lakuuuuu noć“. „Ja sam na turnirima preko 20 godina, znam sve trikove“, navodi autor Đokovićev odgovor na primjedbu da je publika samo uzvikivala Runeovo ime.

Potom Danijel German zaključuje: „Đoković protiv cijelog svijeta. To je uloga u koju ga, po mišljenju Srbina, stalno guraju. Ali koju ponekad i sam traži. Nerijetko se čini da on može iz te borbe da dobije snagu. Vimbldon je do sada sa svojom verziranom publikom bio umjeren. Gori su izgredi na Roland Garosu i Otvorenom prvenstvu Amerike, gdje gledaoci pokušavaju da utiču na igru i pritom često prelaze granicu korektnog ponašanja. Publika je naročito smetala u finalu grend slema u SAD 2015. ne ostavljajući sumnju da želi da vidi Rožera Federera kao pobjednika. Đoković je uprkos tome pobijedio u četiri seta i rekao poslije toga da je pokušao uzvike „Rodžer, Rodžer!“ da pretvori u uzvike „Novak, Novak!“

Autor podsjeća da je slijedeći protivnik Đokovića Australijanac Aleks de Minor i da će Đoković i na tom meču vjerovatno imati većinu publike protiv sebe. Ali citira i Đokovićeve riječi da je to tako u sportu i da gledaoci koji su platili kartu imaju pravo da biraju za koga će da navijaju. „To su bile pomirljive riječi poslije večeri pune emocija“, zaključio je švajcarski novinar.

