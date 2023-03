Štrajk: Oprez na putu u Njemačku

U ovaj ponedjeljak 27.3. u Njemačkoj se održava štrajk neviđenih razmjera: željeznica, gotovo sve zračne luke, javni prijevoz mnogih gradova – ništa neće voziti. No, čuju se i kritike za takvu blokadu.

Već i činjenica da su na štrajk upozorenja pozvala dva sindikata, Sindikat željezničara i djelatnika u prometu (EVG) i sindikat uslužnih djelatnika Verdi je nešto novo. Ali od ponoći s nedjelje na ponedjeljak (27.3.) će stati gotovo sve: od zračnih luka jedino se neće štrajkati na onoj u Berlinu. Štrajkat će djelatnici željeznice, a sindikat je pozvao na štrajk i djelatnike javnog prometa u sedam njemačkih saveznih pokrajina. Utoliko se mogu očekivati i goleme gužve na cestama.

Jedino zračna luka Berlin neće biti pogođena štrajkom tako da to treba imati na umu ako se želi doći ili otići iz Njemačke Foto: Johann Medvey/Eibner/IMAGO

Sindikati ovim štrajkom žele najprije postići veće plaće obzirom na inflaciju i poskupljenja, baš kao i bolje radne uvjete za oko dva i pol milijuna zaposlenika u prometnim djelatnostima. Dosadašnje ponude kako općina, tako i države koja je još uvijek najveći vlasnik Njemačkih željeznica iako je za pregovaračkim stolom i još četrdesetak drugih željezničkih tvrtki, nije zadovoljilo predstavnike radnika.

Predsjednica udruge komunalnih poslodavaca Karin Welge je kritizirala ovoliki opseg štrajka: „Taj štrajk i gradskog i željezničkog prometa, baš kao i zračnog prometa je pretjeran i ne šteti samo ugledu javnog prometa, nego i ugleda ukupne lokacije Njemačke koja je u tolikoj mjeri upućena na mobilnost", izjavila je za list Bild am Sonntag.

Bolje jedan dan, nego da traje tjednima

Čelnik sindikata Verdi, Frank Werneke za isti list odgovara: „Bolje da se jedan dan u Njemačkoj ništa ne kreće i da se onda postigne prihvatljiva ponuda tarife za zaposlene, nego da to ne uspije i da se onda borba za radnička prava protegne tjednima i gdje će građani na kraju biti još mnogo teže pogođeni.“ Ovaj štrajk je bio najavljen dovoljno rano da bi se svi mogli prilagoditi, a čuje se i da nemaju namjeru štrajkati za vrijeme Uskrsa.

Željeznica će praktično stati u čitavoj zemlji Foto: Matthias Rietschel/picture alliance/dpa

Obzirom na uvjete rada i prihode djelatnika u javnom prometu, zapravo je iznenađujući visoki postotak građana ove zemlje – 55% po ispitivanju YouGov - koji podržavaju ovaj štrajk makar će im to značiti ozbiljne poteškoće ovog ponedjeljka. Čuje se i da će biti razumijevanja za učenike koji neće moći doći na nastavu, a većina od 16 njemačkih saveznih pokrajina je ili potpuno ukinula zabranu prometa teretnim vozilima tokom nedjelje ili je prometnoj policiji barem dala do znanja neka prema vlastitoj procjeni ostave kamione da voze ako to znači sigurnu opskrbu stanovništva.

