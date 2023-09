Što znači proboj u ukrajinskoj protuofenzivi

Ukrajinska protuofenziva je dugo bila u zastoju, a prve linije fronta kao da se nisu pomicale - ali sada je Ukrajina napravila proboj duž važnog južnog fronta kod Zaporožja. Oružane snage uspjele su probiti prvu liniju odbrane Rusa, rekla je zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hanna Maljar. Vojska, kako je naglasila, nastavlja ofanzivne operacije u regiji Melitopolj.

"Naše su snage imale uspjeha u blizini Novodanilivke i Novoprokopivke", rekla je ona. Oba su manji gradovi u Zaporoškoj oblasti. Osim toga, Kijev je ponovno zauzeo tri četvorna kilometra u blizini grada Bahmuta, u kojem se vode borbe. Ukrajinska protuofenziva započela je još u junu. Kijev želi osloboditi od ruske okupacije regije Zaporožje, Donjeck, Lugansk i Herson, od kojih su neke pod kontrolom Moskve. Poluotok Krim, koji je Moskva anektirala 2014. protivno međunarodnom pravu, također treba ponovno zauzeti, prema planovima Kijeva.

Trenutno se trupe nalaze između ruske prve i druge linije odbrane na jugu, rekao je brigadni general Oleksander Tarnavskyj, zapovjednik u Zaporožskoj oblasti za Observer, nedjeljno izdanje britanskog Guardiana. O uspjesima ukrajinske vojske oko grada Robotine već se govorilo proteklih dana. Ruske trupe trenutno pokušavaju protunapadima povratiti izgubljena područja.

Zašto je proboj bio tako težak?

Prvobitno se očekivao mnogo brži proboj, ali je napredak ukrajinske protuofanzive dugo bio ometan ogromnim minskim poljem u regiji. To je otežavalo evakuaciju ranjenika i kompliciralo napredovanje, prema riječima ukrajinskog generala Tarnavskija. Pri prelasku minskog polja žestoko su gađane i hitne službe, rekao je on također. Prema riječima vojnog analitičara Allana Orru, Ukrajinci nisu bili adekvatno opremljeni ili obučeni od strane NATO-a. Orru je to rekao za američke novine Newsweek.

Prema riječima stručnjaka, proboj se može smatrati pozitivnim za Ukrajince Foto: Alex Babenko/AP/dpa/picture-alliance

Zašto je proboj bio moguć unatoč svim poteškoćama?

To bi moglo biti i zbog stanja ruske vojske. Prema riječima zapovjednika ruskog bataljona Aleksandra Hodakovskog, njegovi su vojnici bili pod "ekstremnim fizičkim i psihičkim stresom" braneći jugoistočna područja. Novi izvještaj američkog think tanka za proučavanje rata (Study od War - ISW) od subote završava pozivanjem na izjavu Hodakovskog da se situacija za Rusiju pogoršava. Vojnici su, kako je rekao, stalno izloženi ukrajinskoj topničkoj vatri. Hodakovski je izrazio sumnju da će "iscrpljene ruske jedinice moći odbiti buduće napade i ukrajinske ofanzive na ovim prednjim sektorima", navodi se u izvještaju ISW-a.

Kako se procjenjuje proboj?

Prema riječima stručnjaka, proboj se može smatrati pozitivnim za Ukrajince. Brigadni general Tarnavski kaže da su ruske trupe već potrošile oko 60 posto svojih resursa i vremena na prvoj liniji fronta. Za drugu i treću liniju odbrane može se očekivati ​​samo 20 posto sredstava. Američki Institut za ratne studije ISW također je govorio o napretku ukrajinskih oružanih snaga, dok je, prema njihovoj procjeni, situacija za ruske trupe sve gora.

Kijev je ponovno zauzeo tri četvorna kilometra u blizini grada Bahmuta Foto: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Nije riječ o "holivudskom proboju", već o praznini u ruskoj odbrani, rekao je vojni stručnjak Marcus Keupp za ZDFheute. To je područje, prema njegovim riječima, širine pet do deset kilometara – „a oni onda kroz taj procjep guraju teški materijal, tj. svoje rezerve." Dakle, ovo je vrlo opasan trenutak za Ruse, rekao je Keupp.

Kako bi se sve moglo dalje odvijati?

Prema riječima brigadnog generala Tarnavskog, ukrajinska vojska napreduje prema okupiranim gradovima Tokmaku i Melitopolju na Azovskom moru. Još nije objavljeno koliki je prostor koji je tu do sada ponovno osvojen. Cilj je doći do Azovskog mora, udaljenog oko 90 kilometara, i odsjeći prilaz ruskim trupama.

Prema riječima vojnog stručnjaka Marcusa Keuppa, Tokmak je od centralne važnosti, budući da kroz ovo područje prolazi nekoliko važnih seoskih cesta i važna željeznička pruga. Odatle bi ruska logistika mogla biti presječena vrlo učinkovito, rekao je Keupp za ZDFheute. Tokmak je, kako je on rekao, nešto poput osmatračnice za područje do obale Crnog mora. Čim bi Ukrajina mogla doći do obale Crnog mora i granatirati Krim, rat bi za Ruse bio taktički izgubljen, kaže Keupp.

Prema riječima sigurnosnog stručnjaka Christiana Möllinga Ukrajinci imaju još oko dva mjeseca prije nego što im vremenske prilike onemoguće veća kretanja. No, kako je rekao u podcastu na njemački magazin Stern, puno se dobija ako se uspije napraviti proboj prema jugu, "tako da se pod topničkom vatrom može držati čitava kopnena masa do Azovskog mora". To bi, kako je on rekao, otežalo opskrbu ruskih trupa.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu