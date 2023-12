Štampa o izborima u Srbiji: opozicija je jaka u gradovima

„Političke stranke u Srbiji slažu se samo u jednom: ovo je bila najprljavija izborna kampanja do sada, a to u Srbiji ima posebno značenje" – piše iz Beograda novinar Andrej Ivanji za berlinski Tagescatung uoči izbora u nedjelju 17. decembra.

„Brutalnost i beskompromisno ponašanje aktera izbora nikoga ne iznenađuje, jer je u pitanju mnogo toga, pa i ukupna moć sveprisutnog predsjednikaAleksandra Vučića, kažu kritičari režima. Pritom, on sam nije kandidat. U nedjelju će biti izabrani parlamenti Srbije, pokrajine Vojvodine, Beograda i još 65 gradova".

Iz teksta izdvajamo i da „eventualni ulazak kandidata Srbije u EU ne igra ulogu u kampanji – u to više niko ne vjeruje".

Pored toga navodi se i da je jedan od glavnih slogana koalicije Srbija protiv nasilja: „Ili Srbija ili mafija". „Veze između organizovanog kriminala i političara teško se mogu sakriti, ali to je borba Davida protiv Golijata. Vučićeva koalicija zloupotrebljava sve državne resurse u svoje izborne svrhe i kontroliše sve masovne medije."

Berlinski list navodi podatke Kancelarije za društvena istraživanja (Birodi) koja je izračunala da je „samo u novembru Vučić zauzeo 37 odsto svih informativnih emisija na televiziji, njegova vlada 21 odsto, SNS 10 odsto, premijerka šest procenata, a Vučićev koalicioni partner 3,2 – ukupno 77,2 odsto. Preko 88 odsto objava o Vučiću bilo je pozitivno."

U članku se opisuje i raspoloženje u Srbiji, za koje se kaže da je „toliko napeto da mnogi kritički nastrojeni Srbi vjeruju da Vučić neće dozvoliti poraz ni na nacionalnom nivou, niti u Beogradu i Vojvodini. Advokatkinja Sofija Mandić, koja je u izbornoj komisiji za opoziciju, strahuje da bi prijetnje bombama na biračkim mjestima mogle da poremete izborni proces."

Tagescajtung prenosi i mišljenje politikologa Bobana Stojanovića, koji „ne isključuje uvođenje vanrednog stanja, ukoliko projekcije izborne večeri ne ispune Vučićeva očekivanja".

Kad bi opozicija dobila Beograd…

„Poslednje ankete su ohrabrujuće za srpsku opoziciju", piše autorka Marika Đolaji u tekstu za berlinski Tagesšpigel. Ali i dodaje da je „malo vjerovatno da će Vučić izgubiti izbore".

Parlamentarni izbori održavaju se istovremeno sa lokalnim izborima i „ima naznaka da će Vučićeva stranka izgubiti Beograd".

„Srbija je veoma centralizovana država. Sav novac je koncentrisan u Beogradu, sve investicije", navodi se u članku.

Iako to nikako „nije gotova stvar", pobjedom u Beogradu „opozicija bi imala priliku da pocijepa važan dio klijentelističke mreže koju je Vučić godinama stvarao. To bi bio jak znak da Vučić može biti poražen. To bi bilo više nego što su bilo koji izbori donijeli za mnogo godina."

Autorka se ujedno pita i da li je opozicija za to spremna. „Dugo je bila slaba, ali se sada prvi put okupila, podržana masovnim vanparlamentarnim protestima", piše dalje i iznosi uvjerenje da je „nova opozicija istinski i pošteno demokratski orijentisana i ujedinjena protiv Vučićevog sistema", te da ima „nove vođe" od kojih ona „mnoge poznaje".

Tagesšpigel ujedno navodi da „vrijeme održavanja izbora takođe može da ide na ruku opoziciji. Početkom novembra EU je odlučila o svojoj strategiji proširenja, što je ponovo dalo nadu Zapadnom Balkanu. Postoji čak i nagoveštaj datuma prijema za Zapadni Balkan – 2030."

„Progresivno stanovništvo velikih gradova"

„U Srbiji je reč o Aleksandru Vučiću čak i kada se zapravo ne radi o njemu", piše novinar Folker Pabst, regionalni dopisnik švajcarskog Noje Cirher cajtunga iz Istanbula.

„Građani Srbije u nedjelju biraju nacionalni parlament i više regionalnih predstavnika, ali ne i novog šefa države. Predsjednik Vučić je prošle godine ponovo izabran 'udobnom većinom'. Pa ipak, Vučić, koji zapravo ima samo reprezentativnu funkciju, u stvari drži svu vlast u zemlji, i sveprisutan je. Na bilbordima, u TV-programima i na društvenim mrežama, predsjednik promoviše svoju stranku, a samim tim i sebe, pod sloganom 'Srbija ne smije da stane'. A na glasačkim listićima vladajuća Srpska napredna stranka pojavljuje se jednostavno kao Lista Aleksandra Vučića."

Švajcarski list zatim opisuje aktivnosti opozicije i proteste, pa konstatuje: „Mada je opozicija ojačala, to ipak vjerovatno neće biti dovoljno da u nedjelju ostvari više od uspjeha vrijednog pažnje. Predsjednikova stranka jasno vodi u svim anketama."

Autor se posebno osvrće na Beograd. U glavnom gradu je, piše, „građanima lakši pristup nezavisnim informacijama i manja je ekonomska zavisnost. Samouvjerena, dobro obrazovana srednja klasa koja tamo živi, svoje uslove života ne poredi sa onima u srpskoj provinciji, već sa onima u drugim evropskim prijestonicama."

„Pobjeda u prijestonici, a možda i u Novom Sadu ili u Nišu, dakle u druga dva velika grada, imala bi veliki značaj za opoziciju, a bila bi i nastavak regionalnog trenda. Od Bosne i Hercegovine, preko Mađarske i Rumunije, pa do Turske: veliki gradovi sa svojim progresivnim stanovništvom često su najjače kontra-sile etabliranim partijama na vlasti i stoga najveća nada za političke promjene", zaključuje Noje Cirher cajtung.

