Štampa na njemačkom: sankcije za „pitbula“ Vulina

„Saopštenje američkog Ministarstva finansija zvuči kao optužnica protiv nekog mafijaškog bosa. Aleksandru Vulinu, šefu srpske tajne službe, prebacuju se ilegalna trgovina oružjem, šverc narkotika, podsticanje korupcije na najvišem nivou vlasti i umiješanost u prekogranični organizovani kriminal“, piše ugledni Noje cirher cajtung (NZZ).

List dodaje da su SAD zamrzle Vulinovu imovinu u SAD, te da je američkim građanima i firmama dozvoljeno da sa njime obavljaju poslove i transakcije samo uz specijalno odobrenje. Nije, doduše, jasno da li Vulin ima takvu imovinu i poslove.

Navodi se da Amerikancima prije svega smetaju veze Vulina i kontroverznog veletrgovca oružjem Slobodana Tešića, koji je već godinama na crnoj listi SAD.

Švajcarski list piše da je američka mjera podigla mnogo prašine u Srbiji – to je prvi put da je jedan zvaničnik na udaru sankcija od ere Slobodana Miloševića.

„Prozapadna opozicija tražila je momentalno otpuštanje Vulina. Predsjednik Vučić je pak u srijedu samo saopštio da optužbe moraju da se ispitaju. Uputio je i strelicu ka Vašingtonu riječima da u Vulinovoj kancelariji do sada nije nađen kokain, za razliku od Bele kuće“, dodaje list.

„Zagovornik bliskosti Srbije i Rusije"

Vučić je uvjeren da pravi razlog sankcija nije nikakav kriminal, već Vulinovo držanje prema Rusiji.

„Time srpski predsjednik još jednom predstavlja svoju zemlju kao vječitu žrtvu Zapada. Ali Vučić nije sasvim u krivu. Jer odluka o sankcijama zbilja ima geopolitički kontekst“, piše Noje cirher cajtung, dodajući da su Amerikanci prebacili Vulinu da podržava ruske pokušaje destabilizacije Balkana.

„Vulin je nacionalistički huškač i zagovornik bliskosti Srbije i Rusije. I blizak je saveznik predsjednika Vučića“, piše u tekstu.

„Vučiću je stalo do ekvidistance prema Zapadu, Rusiji i Kini. Preko svog radikalnog šefa obavještajne službe dopire do nacionalističkih antizapadnih slojeva birača bez da Vučić sam mora da daje ekstremne izjave. U to spada i ideja takozvanog srpskog svijeta, koju je Vulin više puta propagirao. Koncept ima sličnosti sa ruskim svijetom“, dodaje Noje cirher cajtung.

List dodaje da sankcije protiv Vulina stižu u trenutku kad se „zaoštravaju konflikti“ u područjima van Srbije koja naseljavaju Srbi. Tu se misli na korake ka „otcjepljenju“ Republike Srpske koje preduzima Milorad Dodik, te napetosti na sjeveru Kosova.

„Nije služio vojsku, ali voli paradiranje u crnoj uniformi“

Još jedan švajcarski list, Tuner tagblat, piše o sankcijama protiv Vulina navodeći da je u pitanju američka mjera protiv „najvažnije ispostave Kremlja na Balkanu“.

U tekstu se Vulin opisuje kao „čovek drastičnih riječi“, koji je prisiljavao migrante da kleče pred policijom i očito prisluškivao ruske opozicionare koji su se sastajali u Beogradu.

„Zaista, Vulin deluje kao posebni povjerenik Beograda za primitivne, rasističke ili nacionalističke istupe. Ono što šef države Vučić neće ili ne može da kaže, to prepušta svom vjernom slugi koji sanja o srpskom svijetu – a to je eufemizam za Veliku Srbiju“, piše list iz Tuna.

Dodaje se da „pitbul predsjednika“ nikada nije služio vojsku, ali da voli paradiranje u crnoj uniformi i vojničke poze. Podsjeća se da je karijeru počeo u JUL-u Mirjane Marković, te na slučaj kad mu je navodno „tetka iz Kanade“ dala pare za stan.

