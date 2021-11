"Šta tebi znači Bosna i Hercegovina?"

“Šta tebi znači BiH”? Za voditelja Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Sarajevu, Svena Petkea, je ovo pitanje bilo od enormnog značaja. Bivši zastupnik CDU-a u zemaljskom parlamentu njemačke savezne zemlje Brandenburg je od februara 2019. u Sarajevu i dobro poznaje probleme BiH. Ono što ga posebno zabrinjava je besperspektiva mladih ljudi u zemlji, koji je sve više napuštaju. Stoga je već 2019. godine o tome razgovarao sa programskim direktorom Festivala istočnoevropskog filma u Cottbusu, Berndom Buderom, prilikom njegovog boravka na Sarajevskom filmskom festivalu(SSF). Tu se i rodila ideja da fondacija Konrad Adenauer investira upravo u filmove, te da zajedno sa Sarajevo Film Academy producira prvi tzv. omnibus film (film koji se sastoji od nekoliko filmova koji čine jednu tematsku cjelinu) pod nazivom "Šta tebi znači BiH" koji je napravljen prošle godine. "Te godine smo pozvali samo muške studente sa Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci i Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Ove godine smo se odlučili da isto napravimo isključivo sa studenticama. Mogu Vam reći da su me filmovi i angažman ovih mladih djevojaka veoma impresionirali. Film smo premijerno prikazali na ovogodišnjem SSF-u, a evo sad imamo i njemačku premijeru što me veoma raduje", kaže za DW Sven Petke.

Kako ostati "normalan" u vrijeme pandemije?

Kako sačuvati taj neki neki unutrašnji mir u vrijeme pandemije? To je bilo krucijalno pitanje za svih pet mladih studentica sarajevske Akademije scenskih umjetnosti, koje su se prijavile na natječaj fondacije i dobile šansu da naprave svoj kratki film. Jedna od njih je i Mirela Salihović, rođena u crnogorskom Baru 2000. godine. Njen film pod nazivom "Ispričaj mi nešto lijepo" je fiktivna priča o studentici Nini koja putem telefona savjetuje Sarajlije kako da se nose sa koronom. "Ta priča je zaokružila jedan period u mom životu. Bila sam u fazi preispitivanja, blage depresije. Bilo mi je jako važno da mi u toj fazi neko kaže nešto lijepo. Našla sam jednu osobu koja je mnogo razgovarala sa mnom i rekla mi: "Biće sve u redu". To me je spasilo, u toj fazi izolovanosti i psihičkih problema koji njome nastaju. Jako je važna komunikacija, pa makar i ona telefonom", kaže ona. Studentica na Odsjeku za dramaturgiju Sarajevske akademije scenskih umjetnosti je i autorica filma "Šljive" o vršnjačkom nasilju u BiH.

Otići ili ostati kao šekspirovsko „biti ili ne biti“

I drugi kratki filmovi u okviru ovog omnibusa se bave dilemama mladih ljudi o perspektivama življenja u zemljama u kojima su rođeni. „Trebala sam otići“, Sare Ristić i Emine Šehić je priča o ostanku ili odlasku iz BiH. Glumica Iman želi u Ameriku da igra u jednom tamošnjem filmu, medicinska sestra Suzana ne želi da se vrati u Njemačku. U filmu „Žuta deva“ Kosovarke Alme Čočaj se sreću kosovska studentica koja je izgubila papire i mlada Bosanka koja studira dizajn u Parizu i zbog korone se ne može vratiti kući. Sarajka Rea Memić je svoj film nazvala „21“, to je priča o Katarini i njenom momku koji zapadaju u krizu, kada ona dobija toliko željeno mjesto za studiranje u Berlinu.

Plakat za film Mirele Salihovic

Rea Memić, koja je diplomirala filmsku režiju u Sarajevu a sada je na masteru za glumu u Beogradu priča: „Zašto 21? Pa ja sam ove godine napunila 21 godinu. Od ranog djetinjstva sam znala šta želim biti. BiH mi mnogo znači i jako sam sretna što sam dobila priliku da učestvujem u ovom projektu i da dođem u Cottbus. Ovdje ćemo imati priliku da upoznamo mnogo ljudi iz branše i da uspostavimo nove kontakte“.

Novim kontaktima i susretu sa publikom se raduju i Mirela, Sara i Emina. Alma Čočaj nije mogla doći u istočnonjemački grad jer nije na vrijeme dobila drugu vakcinu protiv korone.

Dogodine novi omnibus film?

Sven Petke se također raduje što su mlade rediteljke s njim u Cottbusu i što će biti prisutne na njemačkoj premijeri filma na festivalu koji je ove godine, pod higijenskim mjerama protiv korone, nanovo otvorio vrata ljubiteljima filma.“To je važno i zbog suzbijanja predrasuda prema BiH. Za mnoge u Njemačkoj je ta zemlja još uvijek sinonim za rat. Mi želimo i ovim filmom pokazati da u BiH žive pametni, moderni, mladi ljudi, koji bi svugdje u svijetu mogli biti kod kuće. A da je naš zadatak da im pomognemo da se njihova zemlja politički i ekonomski stabilizuje i da u njoj mogu planirati svoju budućnost. To je i obaveza Njemačke i njenih fondacija u regionu. Ulaganje u budućnost mladih ljudi s ovih područja je i ulaganje u našu budućnost. Mi u svakom slučaju nastavljamo ovaj projekat".

