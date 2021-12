Šta svijet očekuje od nove njemačke vlade?

Signal kontinuiteta u njemačkoj vanjskoj politici nije mogao biti jasniji. Na summitu skupine G20 u Rimu savezna kancelarka Angela Merkel (CDU) i njezin vicekancelar i tada vjerojatni kancelar Olaf Scholz (SPD) zajedno su obavljali važne razgovore. Novi savezni kancelar Olaf Scholz će vjerojatno u petak otići na svoje prvo službeno putovanje. Tada će se pokazati hoće li on nastaviti put svoje prethodnice Angele Merkel na međunarodnoj pozornici ili će neke stvari činiti ipak drugačije. U inozemstvu će se to pomno pratiti.

SAD

Vlada predsjednika Joea Bidena i dalje nade polaže u jaku Njemačku koja će u Europskoj uniji, NATO-u i međunarodnoj zajednici preuzimati odgovornost. Amerikanci će posebno paziti na to kako će se nova njemačka vlada postaviti prema Kini. Washington zahtijeva konfrontacijsko ophođenje sa strateškim suparnikom, dok je vlada Angele Merkel više zagovarala dijalog i dobre trgovinske odnose.

Isto vrijedi i za ophođenje s Rusijom. Gomilanje ruske vojske uz granicu s Ukrajinom trenutno izaziva veliku zabrinutost. Washington nade polaže u prijetnje oštrim sankcijama kako bi se kontroliralo moguće ruske vojne ambicije. Pritom američka vlada treba pomoć Njemačke i Europske unije – među ostalim i zato što saveznici u Europi za Moskvu predstavljaju važne trgovinske partnere i financijska odredišta. Kod odnosa prema Rusiji radi se i dalje o staroj temi spora oko plinovoda Sjeverni tok 2. Washington će inzistirati da nova vlada ispuni svoje obveze iz kompromisnog sporazuma s SAD-om o ovoj temi. Prema tomu Njemačka mora prije svega podržavati Ukrajinu.

Tokom samita G20 u Rimu, bivša kancelarka Angela Merkel povela je na sastanak sa američkim predsednikom Jo Bidenom i Olafa Scholza

Kina

Pekingu već sad jako nedostaje Angela Merkel jer je ona iskreno govorila svoje mišljenje, ali uvijek imala razumijevanja za Kinu i vodila politiku prema Kini orijentiranu uglavnom na gospodarstvo.

Peking se nada da je i Scholz svjestan koliko je Njemačka ovisna o gospodarskoj suradnji s Kinom. Važno bi bilo naravno da se onda i kancelar brine o Kini, kao što je to činila njegova prethodnica, i da problematične odnose ne prepusti novoj ministrici vanjskih poslova Annaleni Baerbock.

Jer, Zeleni i FDP se neće samo jače zauzimati za ljudska prava, progonjene Ujgure i Tibetance ili Hong Kong, nego i za slobodnu trgovinu i korektan pristup tržištu. Peking se zbog napetosti u odnosima s SAD-om već priprema za teža vremena tako što nastoji smanjiti svoju ovisnost o inozemstvu.

Rusija

S obzirom na velike napetosti posljednjih godina Rusija ne očekuje temeljito poboljšanje odnosa s Njemačkom. Komentatori u Moskvi, istina, naglašavaju da je plinska velesila razmjerno dobro prošla u koalicijskom ugovoru. Ali, oni ukazuju i an oštre riječi nove ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock u odnosu prema Moskvi – osobito na njezino protivljenje već izgrađenom plinovodu Sjeverni tok 2.

Moskovski stručnjak za Njemačku Vladislav Belov ipak očekuje da će savezni kancelar i dalje određivati glavne smjernice. On ne vidi novi kurs sukobljavanja s vladom na čijem čelu je socijaldemokrat Scholz. „Koalicijski partneri ne kreću od 'crvenih linija' nego s konstruktivnim pristupom", kaže šef Centra za Njemačku na Europskom institutu ruske akademije znanosti.

Osim toga ova atomska sila nade polaže u to da će sigurnosna politika pod vodstvom nove savezne ministrice obrane Christine Lambrecht biti vođena s više respekta. Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) je često Moskvu ljutila svojim izjavama da Njemačka s „Rusijom mora razgovarati s pozicije snage".

Erdogan i Merkel prilikom oproštajne posete kancelarke Turskoj

Turska

S novom ministricom vanjskih poslova Annalenom Baerbock (Zeleni) Turska će se vjerojatno morati pripremiti na oštriji kurs nove vlade. Političari Zelenih često oštro kritiziraju turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, primjerice zbog kršenja ljudskih prava. U vezi s europskom politikom azila Baerbock je u rujnu Erdogana primjerice nazvala „antidemokratskim akterom" koji se poigrava s Europljankama i Europljanima. Ta stranka osim toga zahtijeva kraj sporazuma s Turskom oko izbjeglica. Taj sporazum je, istina, s Turskom sklopila Europska unija, ali u pregovorima o njemu je sudjelovala i Angela Merkel koja ga je shodno tomu i podržavala.

Erdogan je prilikom oproštajnog posjeta Angele Merkel Turskoj sredinom listopada naglasio da se nada prisnoj suradnji i s novom njemačkom vladom.

Olaf Sccholz se u septembru u Parizu susreo sa francuskim predsednikom Emmanuelom Macronom

Francuska

Francuskoj je prije svega stalo do toga da nova njemačka vlada brzo počne djelovati jer Pariz u siječnju preuzima predsjedanje Europskom unijom. Njemačka, s obzirom na to da je ona članica Europske unije s najvećim brojem stanovnika, ima važnu ulogu kod novih projekata. Sa SPD-om, Zelenima i FDP-om kao proeuropskim strankama Pariz očekuje određeni kontinuitet i nastavak dosadašnje njemačke politike, kako kaže Éric-André Martin s Francuskog instituta za međunarodne odnose (Institut Français des Relations Internationales). Pariz u Scholzu kao već poznatom i iskusnom političaru vidi sigurnost i nada se da će on moći uskladiti težnje Zelenih i FDP-a koje su vrlo različite, kaže ovaj stručnjak za njemačko-francuske odnose. Francuska pozorno prati i kako će biti usklađene nužne investicije u zaštitu klime s dosad uglavnom strogom politikom zaduživanja i kursom financijske stabilnosti.

Izrael

Od semafor-koalicije se može očekivati kontinuitet u politici prema Izraelu. Izjava Angele Merkel da je sigurnost Izraela „državni rezon" Njemačke zapisana je čak i u koalicijskom ugovoru. A nju izričito zagovara i novi kancelar Olaf Scholz. Nova vlada se kao i dosadašnja zalaže za rješenje konflikta s Palestincima po načelu dviju država, dakle kroz osnivanje palestinske države. Od Palestinaca se očekuje „napredak u demokraciji, poštivanju načela pravne države i ljudskih prava". Od Izraela se zahtijeva obustava gradnje naselja na palestinskim područjima, koja se smatra preprekom u budućoj uspostavi mira.

Nova njemačka ministarka odbrane Christine Lambrecht

Velika Britanija

Izgleda da je svima jasno da se njemačka politika neće bitno promijeniti. Brexit je promijenio prioritete. Za London je Bruxelles najvažniji, a često i jedini partner za razgovore u Europskoj uniji, među ostalim i zato što se Berlin neće očitovati u vezi sa spornim temama kao što je Sjeverna Irska i ribolovna politika. A pogled britanskog premijera Borisa Johnsona ionako nadilazi Europu. Njegovo geslo glasi: „Global Britain".

