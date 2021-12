Šolc: Pandemija nam se uvukla u kosti

Nova godina neće biti dočekana na trgovima i uz vatromet, već tiho, kao i prošla. Možda je u Nemačkoj najupadljivija razlika što kancelarski novogodišnji govor ovog puta ne drži žena u zlatnožutom blejzeru, već muškarac u tamnom odijelu.

Socijaldemokrata Olaf Šolc od početka mjeseca vodi Vladu u kojoj su još Zeleni i Liberali. „Besprijekorna, čak prijateljska predaja vladinih poslova hvaljena je svuda u svijetu“, rekao je novi kancelar na početku tradicionalnog govora koji se na televiziji emituje posljednjeg dana godine.

Doduše, ovo nije lako vrijeme da se dođe na vlast. Traje četvrti talas pandemije, sa rizikom da odmah preraste u peti nošen novim sojem korone. „Pandemija nam se svima uvukla u kosti, sa svim opterećenjima i ograničenjima koje nosi“, rekao je Šolc.

On je otvoreno rekao da stvar još nije blizu kraja. „Danas i narednih sedmica na snazi su znatna ograničenja koja uključuju i privatne susrete“, rekao je kancelar. „Molim vas, shvatite ograničenja vrlo ozbiljno.“

„Ne odlažite vakcinaciju“

Šolc se osvrnuo i na kampanju vakcinacije, rekavši da je od sredine novembra do danas dato trideset miliona doza vakcine, te da je plan da se još toliko da do kraja januara. „Iskoristite priliku da se vakcinišete spontano i bez zakazivanja. Molim vas, ne odlažite to za neki drugi dan!“

On je pozvao i vakcinisane da odu po treću dozu. „Sada je tempo bitan. Moramo biti brži od virusa.“

Skepticima je poručio da su njihove brige neosnovane jer je na svijetu vakcinisano skoro četiri milijarde ljudi. „Bez većih nuspojava. Nebrojeni vakcinisani postali su roditelji zdrave djece. Korist od cijepljenja je zbilja velika.“

Šolc je zahvalio medicinskom osoblju. Međutim, ni jednom riječju nije pomenuo proteste protiv mjera, koji su katkad i nasilni, niti raspravu o obaveznoj vakcinaciji za sve za koju se inače zalaže. Rekao je da vidimo sukobe različitih mišljenja, ali da jaka zajednica to može da izdrži „ako slušamo jedni druge. Ako imamo poštovanje jedni za druge.“

Kancelar se osvrnuo na tvrdnje da je društvo podijeljeno. „Želim jasno da kažem: upravo je suprotno! Naša zemlja stoji složno.“ Svuda se, dodao je Šolc, vidi „ogromna solidarnost“ i „spremnost da se pomogne“. To se vidjelo, rekao je, i nakon razornih poplava koje su ljetos pogodile Njemačku.

Klimatska politika je „divovski zadatak“

Zajedništvo će biti potrebno da se ostvare i klimatski ciljevi, kako Njemačka ne bi još četvrt vijeka zavisila od uglja, nafte i gasa, rekao je Šolc. „To je divovski zadatak“, dodao je, najavljujući ogromne investicije u dalekovode, punjače za automobile, vjetroparkove i šinski saobraćaj. To će, kako je naveo, obezbijediti „blagostanje i radna mjesta“.

Šolc je najavio da će klimatski ciljevi biti prioritet Njemačke koja u januaru preuzima predsjedavanje skupom sedam najrazvijenijih industrijskih nacija.

Jedna od tema koja bi ga mogla sačekati je i hronični sukob sa Rusijom. G7 za slučaj upada ruskih trupa u Ukrajinu prijeti „masivnim konsekvencama“, rekao je kancelar. „Nepovredivost granica je vrhunsko dobro – i o njoj nema pregovora“, zaključio je Šolc.

nr/sk

