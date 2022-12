Šolc otvorio prvi njemački LNG terminal:„Važan doprinos bezbjednosti”

Njemački kancelar Olaf Šolc je u Vilhelmshavenu, u Donjoj Saksoniji, zvanično otvorio prvi njemački terminal za tečni prirodni gas . Sa ovim i drugim LNG terminalima, njemačko snabdjevanje energijom biće „nezavisno od gasovoda iz Rusije", rekao je Šolc u svom govoru na specijalnom brodu„Hoegh Esperanza". "Terminal je veoma, veoma važan doprinos našoj bezbjednosti", rekao je kancelar.

Preko terminala koji je njemačka vlada iznajmila na deset godina, u njemačku mrežu će svake godine stizati oko šest odsto potrebnog prirodnog gasa. Takozvana plutajuća jedinica za skladištenje i regasifikaciju (FSRU) uzima tečni prirodni gas (LNG) iz tankera i pretvara ga u gas. Gas sa ovog terminala će početi da ide u mrežu od četvrtka naredne sedmice.

Pohvale za novi „njemački tempo"

Konferecnija za štampu na LNG terminalu

Šolc je na otvaranju pohvalio brzu dostupnost objekata, za šta se prije samo nekoliko mjeseci nije mislilo da je moguće: „Ovo je sada novi tempo u Njemačkoj, kojim unapređujemo infrastrukturu". U tom pogledu, ovo je takođe znak snage njemačke privrede. „Do kraja sljedeće godine vjerovatno ćemo imati kapacitet uvoza od preko 30 milijardi kubnih metara gasa."

Kancelar se osvrnuo na dramatične posljedice agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine – prije svega za Ukrajince, ali i za inflaciju i energetiku. A kada budu završeni i ostali planirani objekti u Lubminu, Brunsbitelu i Štadeu, „onda možemo reći: Njemačka je ostvarila svoju energetsku bezbjednost", naglasio je kancelar. U tom smislu, ovo je „dobar dan".

Otvaranju su prisustvovali i ministar ekonomije Robert Habek, ministar finansija Kristijan Lindner i premijer Donje Saksonije Stefan Vajl.

Dugoročni ugovori o snabdjevanju

Novi njemački plinovod u utrci s vremenom

Neposredno prije inauguracije, Šolc i norveška kompanija Hoegh su uvjerili da će brzo povesti računa o proširenju priključaka za tečni gas. „Naš cilj je da potpuno nadoknadimo gubitak ruskog gasa u narednoj godini", rekao je Šolc za Zidojče cajtung. I sljedeća zima je obezbjeđena.

Udruženje njemačke industrije (BDI) je upozorilo na pretjeranu euforiju. Novim terminalom još uvijek nije izbjegnut rizik od nestašice gasa.

Savezna vlada je u stalnom kontaktu sa uvoznicima gasa i promoviše sklapanje dugoročnih ugovora. „Lekcija iz prošlosti je da ubuduće moramo biti manje zavisni od pojedinačnih dobavljača", upozorio je Šolc.

Najveći dio gasa dolaziće iz Norveške, SAD i Persijskog zaliva, a manji iz Holandije.

Habek: "Sprječavanje vanrednih situacija ima apsolutni prioritet"

Ministar ekonomije Robert Habek je intervjuu za ARD branio svoju energetsku politiku. „Sprječavanje vanredne situacije ima apsolutni politički prioritet", rekao je on u vezi sa mogućom nestašicom gasa. Vlada je „mudro odlučila, odlučno reagovala i uspjela da uradi nešto što se sredinom godine s pravom smatralo nemogućim".

Protesti aktivista protiv terminala

Ministar ekonomije je stoga odbacio optužbe klimatskih aktivista da Njemačka stvara višak kapaciteta za gas i blokira put ka klimatskim ciljevima. „Ne može biti govora o prekoračenju kapaciteta", protivrječio je Habek u intervjuu, ističući da terminali obezbjeđuju samo trećinu njemačke potrošnje.

„Klimatska kriza i energetska kriza ne smiju da budu u konkurenciji jedna protiv druge", rekao je savezni direktor NVO Deutsche Umwelthilfe Saša Miler-Krener. On strahuje da će prekomjernim uvozom tečnog prirodnog gasa biti ugroženo ciljano smanjenje emisije gasova štetnih za klimu.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, dozvoljeno je izbacivanje velikih količina biocida u more, i to treba zabraniti. Deutsche Umwelthilfe će „sve to sprovesti pravnim sredstvima ako bude potrebno", saopštila je ta organizacija. A Habek je iskazao uvjerenje da tužbe neće oboriti odobrenje za terminale.

