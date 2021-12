Šolc: Ja sam kancelar i nevakcinisanih

Kancelar Olaf Šolc ne želi da isključi bilo kakve mjere u borbi protiv korona virusa. „Ne smije biti 'crvenih linija', ova pandemija nam je to zaista pokazala. Uvijek moramo da budemo spremni da preispitamo kurs ako to okolnosti zahtevaju.Tada se mora delovati brzo i odlučno", rekao je Šolc za list „Bild am zontag".

Političar SPD ne odbacuje kategorički ni zatvaranje tokom božićnih praznika u Njemačkoj. Odgovarajući na pitanje, on je rekao: „Savezna vlada i pokrajine su upravo preduzele veoma rigidne mjere. Svakodnevno ćemo provjeravati kako se one sprovode i da li su dovoljne”.

Zabrinutost izaziva iznad svega, nova varijanta virusa Omikron. Stručnjaci očekuju da će se virus brzo proširiti u Njemačkoj i - kao političari - pozivaju na vakcinaciju i dopunsku vakcinaciju.

Šolc: Njemačka nije podijeljena

Ali, kada je riječ o vakcinaciji, i dalje postoji dio društva koji odbacuje vakcinu – iz raznih razloga. Prema Institutu Robert Koh (RKI), 69,5 odsto ukupne populacije u potpunosti je vakcinisano protiv virusa. 18,7 miliona ljudi (22,5 odsto) primilo je dopunsku vakcinu.

Ipak, kancelar ne smatra da je Njemačka podijeljena na vakcinisane i nevakcinisane ljude. „Ogromna većina građana se vakcinisala. Mnogi žele da to urade uskoro jer su prevazišli svoju zabrinutost", rekao je on. Šolc želi jedinstvenu Njemačku i rekao da je on „kancelar i nevakcinisanih".

Različita mišljenja ne znače odmah podjelu društva, dodao je Šolc. „Mi možemo i da se svađamo. Uvjeren sam da većina nevakcinisanih, kao i ja, smatra da su ovi skupovi sa bakljama odvratni", reako je kancelar. Prije nekoliko dana, protivnici korona politike prodefilovali su sa bakljama ispred kuće saksonske ministarke zdravlja Petre Keping (SPD).

Fezer upozorava na radikalizaciju kverdenkera

Savezna ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer (SPD) rekla je za novine medijske grupe Funke da su desničarski ekstremisti pokušali da se nametnu pokretu nevakcinisanih kako bi ostvarili sopstvene ciljeve. Nažalost, učesnici demonstracija nisu se dovoljno distancirali od njih.

Ona je upozorila na dalju radikalizaciju takozvanog pokreta kverdenkera: Sklonost nasilju se povećava. Savezna kancelarija za zaštitu ustava sada je značajno pojačala posmatranje svih ekstremističkih dijelova pokreta. „Pomno pratimo ove ljude."

Posebno pate školska deca

Novoizabrana predsjdnica Konferencije ministara obrazovanja Karin Prien skreće pažnju na sasvim drugačiji problem koji će još dugo pratiti društvo u Njemačkoj.

Političarka CDU pretpostavlja da će za suočavanje sa posljedicama pandemije korone mnogim đacima biti potrebno nekoliko godina. Za veliki broj njih, korona i zatvaranje škola ne samo da su doveli do deficita u učenju, već često i do psiholoških ili psihosocijalnih problema, rekla je ministarka obrazovanja Šlezvig-Holštajna za dpa. Učenici osnovnih škola imaju više problema nego stariji učenici. Pogođenima će biti potrebna pomoć.

RKI je prijavio 32.646 novih korona infekcija u roku od 24 sata. To je 9.409 slučajeva manje nego prije nedjelju dana. Sedmodnevna incidencija širom zemlje je prvi put pala ispod granice od 400, na 390,9. Još 132 osobe umrle su u Njemačkoj od ili sa Kovidom 19.

