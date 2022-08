Šolc i nordijske zemlje nesložni oko uvođenja viza za Ruse

I pored skepse njemačkog kancelara, Finska traži da se ruskim državljanima zabrani ulazak u EU. „Ruski građani nisu počeli rat, ali mora nam biti jasno da oni taj rat podržavaju", rekla je finska premijerka Sana Marin na samitu pet nordijskih zemalja sa Šolcom u Oslu, na kojem su osim njih dvoje učestvovali i šefovi vlada Danske, Islanda, Norveške i Švedske.

„Smatram da nije u redu da ruski građani mogu da ulaze u EU, u Šengenski prostor, i u turističke obilaske, dok Rusija ubija ljude u Ukrajini", rekla je Marin. Podršku je dobila od svog danskog kolege Metea Frederiksena.

Šolc je i dalje protiv

Šolc je ostao pri svom stavu da ne treba uvoditi generalnu zabranu ulaska za Ruse, ukazavši na ruske građane koji bježe od Putinovog režima. „Sve odluke koje donosimo ne treba da im otežaju traženje slobode i napuštanje zemlje kako bi pobjegli od Putinove diktature", rekao je: „Ovo nije rat ruskog naroda, ovo je Putinov rat".

Zabrane ulaska u EU trenutno važe za osobe iz političkog i privrednog vodstva Rusije. Za turiste to ne važi. Finska, Estonija i Litvanija su zatražile da se kazne i turisti, jer one kao zemlje koje graniče sa Rusijom imaju mnogo posjetilaca iz te zemlje. To je dovelo do velikih diskusija u tim zemljama, a i Poljska sada podržava ideju da se tim turistima zabrani kretanje po Evropi.

Njemački kancelar Olaf Šolc i premijer Norveške Jonas Store

„Norveška će isporučivati maksimalne količine gasa"

Putovanje u Oslo je predstavljalo prvu posjetu Olafa Šolca Norveškoj otkako je na funkciji kancelara. Dva premijera su dogovorila još tješnju saradnju na planu energetike. Šolc je pohvalio značaj norveških isporuka gasa na putu ka nezavisnosti od ruskog zemnog gasa. „Raduje me da u Norveškoj imamo sigurnog, demokratskog i pouzdanog partnera kada je riječ o snabdeijvanju Njemačke i Evrope energijom", rekao je.

On je naglasio i da dvije strane namjeravaju da intenziviraju i saradnju na planu obnovljivih energija. Otkako su sredinom juna smanjene isporuke ruskog gasa, Norveška je postala najvažniji snabdjevač Njemačke. Premijer Jonas Store je rekao: „Norveška želi da bude stabilan snabdjevač Njemačke gasom", i dodao da trenutno ne vidi mogućnosti da proširi isporuke na Njemačku i Evropu. „Norveška će isporučivati maksimalno ono što možemo da isporučimo".

