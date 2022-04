Šolc i Nehamer: potrebna jasna EU prespektiva za Zapadni Balkan

S obzirom na ruski agresorski rat u Ukrajini, Njemačka i Austrija žele da poguraju proces pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Potrebna im je „jasna perspektiva ulaska u EU", rekao je kancelar Olaf Šolc nakon sastanka sa svojim austrijskim kolegom Karlom Nehamerom u Berlinu.

„Svako dalje odlaganje čini Zapadni Balkan ranjivim i otvorenim za uticaj trećih strana", rekao je Olaf Šolc.

Albanija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija imaju status zemalja kandidata za članstvo u EU. Kao „potencijalni" kandidati, Bosna i Hercegovina i Kosovo su više udaljene od pristupanja EU.

Nehamer: Ubijediti skeptične u EU

Sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom su konkretni pregovori o pristupanju EU odavno trebalo da počnu, ali to je više puta propalo zbog otpora raznih zemalja EU. Šolc i Nehamer nisu željeli da imenuju države koje usporavaju početak pristupnih pregovora. Do sada su to činile Holandija, Francuska i Bugarska - iz unutrašnjepolitičkih razloga.

Karl Nehamer i Olaf Šolc, Berlin, 31.03.2022.

"S obzirom na rat u Ukrajini, sada je neophodno ubijediti skeptike u EU", reko je austrijski kancelar. Nehamer je takođe naglasio da Austrija ima dugu zajedničku istoriju sa ovim zemljama. „Ne samo da treba da razgovaramo o mogućim evropskim perspektivama, već i da nešto uradimo."

Šolc je, kao i Angela Merkel, koja je godinama vodila kampanju za proširenje EU na Zapadnom Balkanu, zahtjevao da pregovori sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom konačno moraju da počnu.

„Ali, takođe moramo da nastavimo sa institucionalnim reformama u EU kako bismo se mogli da se proširimo", dodao je Šolc.

Zapadni Balkanje inače izložen drugim zonama uticaja kao što su Rusija ili Kina. „Zato je za nas zbog geostrateških interesa važno da ovdje zapravo promijenimo brzinu, pokrenemo se i damo ljudima u ovim zemljama perspektivu. Za to će voditi kampanju sa „skepticima" unutar EU, reako je Nehamer i dodao: „Jasno opredjeljenje - da Zapadni Balkan pripada Evropi - sada se mora sprovesti u praksi".

dr(ard)

