Šmit krunski svjedok u postupku protiv Dodika

Dugo očekivani početak sudskog procesa protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, odgođen je do izjašnjavanja drugostepenog sudskog organa po žalbi odbrane da se suđenje iz Sarajeva prebaci u Banjaluku. Prethodno je Sud BiH odbio ovaj zahtjev, koji je Dodikova odbrana podnijela 4. decembra. Kao argumente Dodikovi branioci su dostavili izjave visokog predstavnika Kristijana Šmita i američkog ambasadora u BiH Majkla Marfija i tvrde da oni Dodika "već proglašavaju krivim". Sudu su predočili i izjave ministra odbrane u Savjetu ministra Zukana Heleza i federalnog ministra policije Rame Isaka, koji govore o eventualnom hapšenju Dodika ukoliko se ne pojavi na sudu.

Nametanje zakona

„Ovaj postupak je atipičan i ima ogromnu pažnju javnosti. Imamo slučaj i da su mnogi zvaničnici komentarisali postupak. Samim tim stvaraju pritisak na sud. Smatramo da se malo treba smiriti situacija. Konkretno, postoje izjave koje indirektno utiču na suđenje i koje stvaraju atmosferu da su optuženi već krivi“, rekao je advokat Milorada Dodika Goran Bubić, nakon što je potvrdio da će se odbrana žaliti na odluku o odbijanju da se sudski proces prebaci u Banjaluku.

Dodik je u sudnici odbio da ustane i da odgovara na pitanja sudije. Ponovio stav da ne priznaje Sud BiH i da se radi o političkom procesu, koji je isključivo usmjeren protiv Republike Srpske.

„Ovo je primarno politički proces, izazvan činjenicom da je nepostojeći stranac u formalnom smislu nametnuo neke odluke i mijenjao zakone, što je udar na Bosnu i Hercegovinu, njen suverenitet prije svega", rekao je Dodik, a onda prozvao američkog ambasadora u BiH i visokog predstavnika.

„Republika Srpska pristaje na ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Na ovu Bosnu i Hercegovinu Marfija i Šmita ne pristaje. I ako nas budu gonili, istjeraće nas iz Bosne i Hercegovine. Dakle, mi tražimo da se vratimo na Ustav Bosne i Hercegovine, da se poštuje i da kad se on poštuje, mi ćemo to poštovati“, rekao je Dodik, povezujući optužnicu protiv njega sa visokim predstavnikom koji je ranije izmjenama Krivičnog zakona omogućio sankcionisanje nosilaca političkih funkcija zbog nesprovođenja njegovih odluka, nakon čega je Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu.

Secesionistička retorika i napad na sud

Odgovor međunarodnih zvaničnika u BiH okupljenih u Savjet za implementaciju mira (PIC), stigao je nakon pojavljivanja Dodika pred sudom. U izvještaju sa sjednice PIC-a posebna pažnja posvećena je „secesionističkoj retorici koja dolazi od zvaničnika RS“.

„Upravni odbor PIC-a najoštrije osuđuje flagrantne napade vladajuće koalicije RS na Mirovni sporazum i ustavno-pravni poredak BiH, što predstavlja direktnu prijetnju suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru zemlje, te regionalnoj stabilnosti“, navodi se u izvještaju, uz podsjećanje da napadi na Ustavni sud BiH ugrožavaju ustavni poredak zemlje i tražeći da se hitno prekine sa blokadama.

„Napadi na visokog predstavnika i podrivanje njegovih aktivnosti značajno utiču na sprovođenje civilnih aspekata Mirovnog sporazuma. Upravni odbor PIC-a poziva RS da odmah odustane od svoje politike nepriznavanja visokog predstavnika", navodi se u izvještaju.

Međutim, to se neće desiti ako je suditi po stavovima koji dolaze kako od Dodika, tako i od kompletnog političkog vrha entiteta Republike Srpske. Dodik tvrdi da se u ovom procesu sudi Bosni i Hercegovini a ne njemu, te da to može imati ozbiljne političke posljedice.

Udruženje za nezavisnost RS

„Oni misle da će Miloradu Dodiku zabraniti politički rad i to očekuje pola javnosti ovdje. Ja vam kažem da kada se prestanem baviti ovim, da ću biti oslobođen javne odgovornosti da neke stvari ipak....a kada mi zabrane onda ću formirati udruženje za nezavisnost RS“, rekao je Dodik, koji je samo dan ranije u Briselu razgovarao sa evropskim zvaničnicima o ispunjavanju uslova iz preporuka Evropske komisije.

„Imati čovjeka koji odlukom mijenja zakone. Da li je to način da Bosna ostane? Neće ostati, naravno. Pozivam vas da sklonite Marfija, Šmita i ta ostala sr**a koja dolaze i onda možemo da razgovaramo", rekao Dodik.

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit nije htio komentarisati sudski proces ali se osvrnuo na Dodikove stavove, poručivši da se ne sudi ni RS, ni BiH, već Miloradu Dodiku.

„Ovo nije normalan način kako se ponašaju ljudi u ovoj zemlji. Uvrede, koje koristi Dodik, ne odgovaraju normalnom obraćanju ljudi u BiH. Ne bih volio da komentarišem taj pravni slučaj, o tome mora da se izjasni sud. Nije mudro uplitati se u to pitanje. Ne, to nije politički proces, to je proces u kojem se sudi Dodiku. Ne radi se o srpskom narodu. Nije Republika Srpska na sudu, nije BiH na sudu", rekao je Šmit, upozorivši da se prekine sa pritiscima na Ustavni sud. Ukoliko neko pokuša ugroziti BiH, to će poručuje predstavljati opasnost za nju i njenu budućnost.

Diplomatski imunitet

„Ali ističem da smo spremni da štitimo BiH i njene građane ukoliko to bude potrebno", zaključio je Šmit.

Međutim, stavovi iz RS, kada je riječ o Ustavnom sudu BiH, neće se promijeniti, posebno sada, u svjetlu optužnice protiv Dodika. U njegov tim odbrane je prije mjesec dana uključen advokat iz Hrvatske Anto Nobilo, koji nije krio da je veliki dio argumenata odbrane baziran na činjenici da visoki predstavnik, kako kaže, „nema ovlaštenja".

„Mi imamo pravo dokazivati da on nema ta ovlaštenja. Mi imamo pravo zvati Šmita kao svjedoka. On nam je ključni svjedok. On nama mora objasniti odakle njemu ta ovlaštenja, ko ga je imenovao. On nama mora objasniti svoje motive za ovaj posao. Prema tome, on će nama biti vrlo važan svjedok", rekao je Nobilo za RTRS.

Međutim, diplomatski predstavnici uživaju imunitet od bilo kojeg oblika jurisdikcije države, u kojoj su akreditovani. To se odnosi na sve postupke pred sudom uključujući i svojstvo svjedoka, kao i ukupno djelovanje, a ne samo na ono koje se odnosi na vršenje službene dužnosti.

Ročište zlata vrijedno

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dodika zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika. U optužnici se navodi da su Milorad Dodik i drugooptuženi direktor Službenog glasnika RS Miloš Lukić, „svjesno i znajući da je visoki predstavnik Kristijan Šmit donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, preduzimali službene radnje u cilju nastavka zakonodavnog postupka".

Optužnica je uslijedila nakon što je Narodna skupština RS u julu ove godine, u kojoj većinu ima Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), usvojila dva sporna zakona, koje je po redovnoj zakonodavnoj proceduri Dodik potpisao, te su objavljeni u Službenom glasniku RS. Riječ je o zakonima o neobjavljivanju odluka Kancelarije visokog predstavnika u Službenom glasniku, te zakonu kojim se obustavlja primjena odluka Ustavnog suda BiH.

U svim ovim postupcima u posljednjih šest mjeseci, udarna tema u svim političkim pregovorima, pa i onima koji se odnose na ispunjavanje uslova iz preporuka Evropske komisije, upravo je sudski proces protiv Dodika, što je na najbolji način opisao član njegove odbrane.

„Miloradu Dodiku svako ročište zlata vrijedi kao političaru", rekao je Nobilo.

