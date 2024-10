Šefica AfD-a: desničarska, ekstremna i nekonvencionalna

Ona pripada vrlo maloj manjini: Alice Weidel je jedna od samo devet žena u zastupničkom klubu Alternative za Njemačku (AfD) u njemačkom parlamentu. Ostatak kluba čini 69 muškaraca. Kvota od 11,5 posto žena ni u jednoj frakciji nije tako niska. Ta kvota se kreće od 25,4 posto (CDU/CSU) do 59,3 posto (Zeleni).

Politički gledano je Weidel, međutim, unutar muški dominiranog AfD-a teška kategorija: skupa s Tinom Chrupallom dijeli predsjedateljsku funkciju kako u stranci, tako i u zastupničkom klubu u Bundestagu.

Njihova stranka je s tim duom na proteklim parlamentarnim izborima 2021. osvojila 10,3 posto glasova, što je bio blagi pad u odnosu na 2017. godinu (12,6 posto). No, od tada je ova stranka uspjela sve više glasova pridobiti za sebe. Na nedavnim izborima u nekoliko njemačkih pokrajina je AfD ostvario puno bolje rezultate: u Hessenu 18,4 posto i u Tiringiji 32,8 posto. Ankete diljem Njemačke pokazuju da bi i do 20 posto građana glasovalo za AfD, stranku koju je Savezni ured za zaštitu ustavnog poretka kategorizirao kao sumnjivi slučaj desnog ekstremizma.

AfD je posljednih godina u usponu, na nedavnim pokrajinskim izborima je pogotovo na istoku Njemačke ostvario znatne izborne rezultate Foto: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Kancelarka Weidel? Tek puki san!

Uspjeh na svim političkim razinama je AfD ponukao na to da za parlamentarne izbore u rujnu 2025. izabere 45-godišnju Alice Weidel kao kancelarsku kandidatkinju. No, šanse da to i postane, ta promovirana ekonomistica u biti nema. Čak i kad bi AfD na tim izborima postala najjača politička stranka, nijedna druga stranka ne bi bila spremna koalirati s Alternativom za Njemačku.

Alice Weidel, dakle, može samo sanjati o tome da ostvari ono što je nekoć uspjela žena koja joj je uzor: Margaret Thatcher. „Zadivljuje me njezina biografija, plivanje protiv struje, i kad je neugodno", kazala je o bivšoj dugogodišnjoj britanskoj premijerki, koja je na funkciji bila od 1979. do 1990., šefica AfD-a u jednom intervjuu s njemačkim bulevarskim listom „Bild".

Nadimak Margaret Thatcher je bio „željezna dama", zato što je unatoč svim otporima ostala vjerna svome radikalnom gospodarsko-liberalnom kursu. Njezin credo je bio: niski porezi, manje državnih subvencija, privatizacije. To je kurs koji odgovara i predodžbama bivše poduzetničke konzultantice Weidel. „Thatcher je preuzela Veliku Britaniju kad je ta zemlja gospodarski bila na dnu, i uspjela ju je izvući", pojasnila je Weidel.

Margaret Thatcher, britanska "željezna lady" je veliki uzor Alice Weidel Foto: empics/picture alliance

„Nastojimo reformirati EU"

Kad se Weidel 2013. učlanila u nekoliko mjeseci prije toga osnovani AfD, to je bila euroskeptična i nacionalno-liberalna stranka. To se, prema mišljenju Alice Weidel, do danas nije promijenilo: „Nastojimo reformirati EU", izjavila je ona u kolovozu za list „Welt am Sonntag". Ukoliko propadne reforma Europske unije, onda svakoj zemlji treba dati mogućnost da referendumom odluči o ostanku u EU-u, smatra Weidel.

U istom tom intervjuu Weidel odbacuje navode o skretanju udesno. Čak stupa u obranu Björna Höckea koji važi za predstavnika ekstremističkog krila stranke. Taj šef pokrajinskog AfD-a u Tiringiji je više puta osuđen jer je javno koristio nacionalsocijalističke parole. Weidel ipak tvrdi: „Taj jako provocirajući dio je oslabio kod njega. On odrađuje odličan posao u Tiringiji. Kaznene procese protiv njega smatram smiješnima i upitnima."

Weidel i „fašist" Höcke

Glavna političarka AfD-a tako govori o čovjeku koji se sudskom odlukom smije nazvati „fašistom". Štoviše, njegova vlastita stranka mu je već 2017. godine predbacila „blizinu s nacionalsocijalizmom". Stoga ga je s odobrenjem Alice Weidel htjela isključiti iz stranačkih redova. No taj stranački zahtjev je odbijen.

Weidel ustrajava u obrani "fašista" Höckea Foto: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Weidel i sama javno priznaje da rado provocira. Izbjeglice i tražitelje azila je 2018. tijekom debate u Bundestagu nazvala „alimentiranim muškarcima s noževima", a muslimansku djecu kao „zamotane djevojčice". Tadašnji predsjednik Bundestaga Wolfgang Schäuble ju je javno kritizirao zbog toga.

„Polarizacija je stilsko sredstvo kako bi se pokrenule debate", opravdala je svoje riječi nekoliko dana kasnije u razgovoru za švicarski list „Neue Zürcher Zeitung" (NZZ). Izrazom „zamotane djevojčice" je htjela ukazati na to da Njemačka ima problem s konzervativnim islamom koji, prema njezinom mišljenju, nije u skladu s Ustavom.

Lezbijka koja živi s tamnoputom ženom stranog podrijetla

Alice Weidel, provokatorica koja bi možda zbog svog privatnog života i sama mogla naići na predrasude unutar vlastite stranke? Jer, njezina životna partnerica je žena koja potječe iz Sri Lanke, a imaju dvoje usvojene djece. To je dosta udaljeno od idealne slike koju propagira AfD. U stranačkom programu AfD-a je jedna od glavnih stavki održavanje njemačke tradicionalne obitelji: „U jednoj obitelji se za svoju djecu u dugotrajnoj odgovornosti brinu majka i otac."

Buduća kancelarska kandidatkinja AfD s prebivalištima u Njemačkoj i Švicarskoj ni na koji način ne utjelovljuje svjetske nazore njezine stranke. Za Alice Weidel to nije problem, kao što je već 2017. izjavila: „Može biti da su pojedini tu i tamo ogorčeni, ali to postoji i u drugim strankama."

*tekst je prvotno objavljen na njemačkom jeziku