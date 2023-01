Đoković – teniska ikona sa ogrebotinama

Đoković je jedan od najvećih, ako ne i najveći teniser kojeg je ova planeta do sada vidjela, ocjenjuju, između ostalog, njemački mediji. A prenose i jednu sasvim ličnu ocjenu Borisa Bekera.

Svi njemački mediji prenijeli su vijest da je Novak Đoković po deseti put osvojio Australijan open, da je to njegov 22. grend slem čime se izjednačio sa Rafaelom Nadalom i da je od ovog ponedjeljka ponovo na prvom mjestu ATP-liste.

„Grend slem istorija", ocjenjuje Sport 1 na svom internet-portalu: „Finale pred oko 15.000 gledalaca u prepunoj Rod Lejver areni bilo je sportski spektakl. Đoković i Cicipas priredili su sjajno veče."

Športšau, sportski program javnog servisa ARD, izvještava ovako: „Izuzetnim servisima, snažnim riternima i sjajnim čeličnim živcima u teško izborenom drugom setu, Đoković je primorao svog grčkog protivnika da iznova i iznova ide do svojih granica kako bi došao do bilo kakve šanse. (…) Razlika u godinama – najveća ikada između dvojice finalista Australijan opena u profesionalnoj eri (11 godina i 28 dana) – nije bila primjetna. Đoković je djelovao u formi, svježe i veoma motivisano."

„Đoković se ovim uspjehom vraća na vrh svjetske rang-liste i tu smjenjuje Nadalovog sunarodnika Karlosa Alkaraza. Đoković tako ulazi u svoju 374. nedjelju kao broj jedan na svijetu, povećavajući tako svoj rekord na toj listi", podsjeća njemačka sportska informativna agencija SID.

List Velt u prvi plan ističe Đokovićevu ocjenu da je, „s obzirom na okolnosti" ovo „najveća pobjeda" u njegovom životu. List navodi i koje su to „okolnosti": „Iako je Đoković izgubio samo jedan set na turniru, njegov put do titule bio je popločan preprekama. Bio je pod budnim okom zbog događaja iz prethodne godine, optužen je i da glumi zbog problema sa butinama, branio se od navoda o navodnom neovlaštenom odlasku u toalet i javno je branio svog oca zbog incidenta sa proruskom grupom gledalaca."

Oglasio se i bivši Đokovićev trener Boris Beker, koji je za Eurosport Njemačka rekao: „Bilo je veoma divnih, emotivnih, sportskih vrhunaca na ovom Australijan openu i veoma mi je teško da kažem šta je bilo najemotivnije, najljepše. Sasvim lično moram da kažem da je za mene pobjeda Novaka Đakovića, njegov 10. trijumf u Melburnu i 22. grend slem, apsolutni vrhunac ovogodišnjeg Australijan opena."

„Novak Đoković je ponovo broj jedan na svijetu poslije trijumfa u Melburnu. I to s pravom, zato što je Srbin najkompletniji teniser", ocjenjuje se u komentaru lista Rajnfalc koji potpisuje novinar Marek Nepomucki.

„Đoković je jako želio tu 22. grend slem titulu. Bio je to trijumfalni povratak na mjesto koje voli, ali gdje je – pa i svojom krivicom – bio ponižen nakon što je izbačen prethodne godine zbog statusa vakcinacije."

„Novak Đoković polarizuje. On voli svoju zemlju. Otvoreno pokazuje svoj nacionalni ponos. Ali, to ne vole svi. On je odlučan i ponosan ambasador svoje zemlje, jer se u prvim godinama svoje karijere kao Srbin osjećao kao autsajder."

„Đoković je jedan od najvećih, ako ne i najveći teniser kojeg je ova planeta do sada vidjela: 373 nedjelje proveo je kao broj jedan na svijetu, više nego bilo ko drugi ranije. On, koji govori sedam jezika, svojom mentalnom snagom svakog stavlja u sjenku", piše list i zaključuje: „Đoković je teniska ikona, doduše sa ogrebotinama."

