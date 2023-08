Đilas: Vučićev režim se bliži kraju

„Opozicioni političar Dragan Đilas o padu popularnosti EU u njegovoj zemlji, zašto Kosovo nikada više neće biti dio Srbije i zašto nikoga ne zanima to što je predsjednik Vučić angažovao jednu izraelsku hakersku grupu kako bi ga ocrnio“ – tako čitaoce u intervju sa liderom Stranke slobode i pravde (SSP) Đilasom uvodi novinarka austrijskog nedeljnika „Profil“ Franciska Činderle.

Prvo pitanje odnosilo se na podatak da je vlada Srbije od jedne izraelske tajne firme naručila dezinformacionu kampanju protiv Đilasa i da je on optužen da krije 6,4 miliona evra na bankovnim računima u Švajcarskoj i na Mauricijusu. Kasnije se ispostavilo da je to laž – „kako je zemlja reagovala na to otkriće“?

„Koga to interesuje?“ - rekao je Đilas: „Nije bilo reakcije. Osamdeset odsto ljudi uopšte nije dobilo tu informaciju. Bezbroj puta sam bio na naslovnim stranama novina. Teško je objašnjavati ljudima da ništa od toga nije tačno. To je problem u Srbiji: mi iz opozicije ne možemo više da dopremo do građana. To je neravnopravan meč. Kao da igrate fudbal vezanih očiju.“

„Srbija se nalazi u Evropi, a ne u Aziji“

Kada se radi o dva višestruka ubistva u Srbiji u maju, te tvrdnji ministra obrazovanja da su za to bile odgovorne „zapadne vrijednosti“ (ministar je posle toga podnio ostavku), Đilas je rekao da je to „naprosto smiješno“. Pomenuo je pritom riječi predsjednika Vučića da se takve stvari dešavaju i u Rusiji: „To je Vučićeva politika: on pokušava da svima udovolji. Rusija u Srbiji ima poseban status, jer nas nikada nije bombardovala. Istovremeno i Zapad ostaje važan – zbog ekonomskih odnosa. Vodimo pregovore o pristupu EU, ali ne uvodimo sankcije Rusiji. Uz to smo dobri i sa Kinom“.

Na pominjanje najnovijih anketa prema kojima većina Srba u Rusiji vidi najvažnijeg strateškog partnera, Đilas je rekao da je u Srbiji u posljednjih deset godina vođena jaka kampanja protiv Zapada koju je povela vlada, tako da se sada EU u anketama veoma loše kotira. A Srbija, kaže on, mora da sarađuje sa Zapadom. „Srbija se nalazi u Evropi, a ne u Aziji“. Osim toga, kako kaže, „uticaj Kine se povećava“ – „Uzeli smo od Pekinga velike kredite koje ne možemo da otplatimo. Znate kako to Kinezi rješavaju – dovoljno je da pogledate u afričke države. Oni uzimaju preduzeća, puteve, elektrane ili sirovine u otplatu.“

„Ne bih priznao Kosovo"

Prema Đilasovim riječima, predsjednik Srbije Vučić se u Srbiji inscenira kao snažan političar koji sa svakim može da se uhvati ukoštac, dok u „inostranstvu glumi nevinašce“. A istina je, kaže Đilas, da je u posljednjih deset godina Vučić „prihvatio mnogo toga što je Zapad tražio u vezi sa Kosovom“: „Srpska policija se povukla sa Sjevera Kosova. Srpske sudije su postale dio pravosudnog sistema Kosova“.

Đilas prenosi da Vučić na Sjeveru Kosova kontroliše sve – stoprocentno. „Dakle, i srpsku stranku koja na Sjeveru daje takt?“, upitala je novinarka, a odgovor je glasio: „Naravno! Svi moraju da glasaju za tu stranku i opozicija nema šanse. Kada posjetim Sjever, ne traje dugo dok se ne pojavi neko ko bi htio da me bije. Ali, iskreno, smatram da Albanci i Srbi mogu da razgovaraju jedni sa drugima“.

Na pitanje: „Da li biste priznali nezavisnost Kosova?“ odgovor je glasio: „Ne. U Srbiji nećete naći političara koji bi priznao Kosovo. Inače, to od nas niko ni ne zahtijeva. Čak ni pet zemalja EU ne priznaju Kosovo“.

Izlazak na izbore?

Najnoviji protesti u Srbiji ne znače da su građani postali previše naklonjeni opoziciji, ili, kako je to Đilas formulisao: „Mislim da je odbojnost prema Vučiću veća od naklonosti prema opoziciji“.

Srbija: prilično nesinhronizovana opozicja

On je odbacio i mogućnost saradnje s desničarskim strankama u Srbiji, jer je to, kaže, onemogućio rat u Ukrajini. „Desničarske, proruske stranke imaju sasvim drukčije pozicije od nas. S takvima ne možemo da sarađujemo. Jeste, mi hoćemo da se otarasimo vlade, ali budućnost Srbije vidimo sasvim drukčije od njih.“

Protest „Srbija protiv nasilja“, Beograd, 9. juna Foto: Oliver Bunic/AFP/Getty Images

Đilas je u nastavku objasnio i da je opozicija već jednom bojkotovala izbore u Srbiji i da je od toga više očekivala. „Slali smo pisma ambasadama, poslanicima i institucijama EU i pitali: Možete li nešto da učinite?“ Na primjedbu novinarke: „Hoćete da kažete da se izbori u Srbiji ne odvijaju na fer način?“ – on je rekao da „to počinje već sa medijima“ i naveo da opozicija nema mogućnosti da pobijedi na izborima kada predsjednik ima prosiječno više od 300 nastupa na televiziji godišnje, i to dužih od sat vremena.

Na kraju razgovora, Đilas je rekao da zna da se „Vučićev režim bliži kraju“. „(Hoće li do tog kraja doći) na izborima ili zbog protesta?“ upitala je novinarka Činderle. Odgovor je glasio: „Mislim da će biti i jedno i drugo“.

Priredio: S. Bojić

