Češka šalje vojnike za obranu Slovačke

Trideset godina nakon mirnog razlaza Čeha i Slovaka koji su živjeli u zajedničkoj državi Čehoslovačkoj Češka će u Slovačku poslati 650 vojnika. Oni bi nakon ruske agresije na Ukrajinu trebali pomoći Slovačkoj u osiguravanju njezine više od 100 kilometara duge istočne granice. Češki vojnici će pritom predvoditi višenacionalne postrojbe NATO-a od preko 2.000 vojnika stacioniranih u Slovačkoj. To je najveći angažman češke vojske posljednjih godina

Uz Čehe će u Slovačkoj biti stacionirano i 400 Amerikanaca, zatim Nizozemci, Poljaci i više stotina Nijemaca. Postrojbe će biti stacionirane na istoku Slovačke, a od oružja će imati i proturaketni obrambeni sustav Patriot.

Slovaci se uzdaju u češku potporu

Češke vojnike je zatražila slovačka vlada, jer većina Slovaka je, po ispitivanjima javnog mnijenja, protiv vojne nazočnosti NATO-a u Slovačkoj, osobito protiv nazočnosti američkih vojnika. Osobito je lijeva oporba nastrojena jako protuamerički. Agresija Rusije na Ukrajinu ipak je dovela do promjene razmišljanja kod dijela stanovništva. Osim toga je sudjelovanje čeških vojnika u Slovačkoj uglavnom dobro prihvaćeno zbog dobrih odnosa sa susjednom zemljom.

„Odnosi između Slovačke i Češke Republike su izvanredni“, izjavio je slovački ministar obrane Jaroslav Nađ na češkoj televiziji. Podsjetio je da već više godina postoji ugovor o zajedničkoj obrani zračnog prostora između dviju zemalja. „Naši piloti, primjerice, mogu oboriti strane zrakoplove iznad područja Češke Republike, a češki piloti mogu to isto učiniti, ako je potrebno, iznad područja Slovačke. To je doista velik prijenos suverenosti. To je ono što našu suradnju čini mogućom“, izjavio je ministar.

Ponuda Praga da u Slovačku pošalje češke vojnike je reakcija na rusku agresiju na Ukrajinu, izjavio je zamjenik češkog ministra obrane František Šulc. „Mi se već dugo zauzimamo za zaštitu Baltika. Kad je NATO počeo pripremati slanje jednoga kontingenta u Slovačku potpuno razumljivo nam je bilo ponuditi za to naše vojnike. A Slovaci su bili za to zainteresirani da mi Česi budemo 'zapovjedna zemlja' te postrojbe Saveza. Zapovjedništvo NATO-a je odobrilo taj model“, izjavio je Šulc u razgovoru za DW.

Izvrsni češko-slovački odnosi

Tri desetljeća nakon raspad zajedničke države odnosi između Češke Republike i Slovačke su iznimno dobri. Stotine tisuća Slovaka žive, rade ili studiraju u susjednoj zemlji, Slovačka je nakon Njemačke drugi najveći gospodarski partner Češke i zemlja u kojoj češka poduzeća najviše investiraju. Prvo putovanje novoizabranih predsjednika i premijera uvijek vodi iz Češke u Slovačku i obrnuto.

„Naši odnosi su jako dobri“, kaže Šulc. Već tijekom 1990-ih je bio nadvladan osjećaj pretrpljene nepravde u vezi s razdvajanjem dvaju dijelova zemlje i nejednake podjele proračuna između Čeha i Slovaka. Odnosi su sada bolji nego ikad ranije. „To vrijedi i za naše vojske, u sklopu NATO-a dobro surađujemo“, naglašava Šulc. „Radi se pritom o doista velikom angažmanu vojnika. Češka vojska ima dugu tradiciju angažmana u inozemstvu, uključujući velike kontingente na području bivše Jugoslavije tijekom 1990-ih godina ili sudjelovanju u Afganistanu.“

„To je sigurno najprihvatljivija opcija za slovačko društvo. To je bolje nego kad bi postrojbu NATO-a vodili Nijemci ili Amerikanci“, potvrđuje Vit Dostal, direktor češkog Društva za međunarodne odnose (AMO). „I sa stajališta češkog društva je angažman čeških vojnika u Slovačkoj najprihvatljiviji“, objašnjava on u razgovoru za DW.

Slovačka vojska je jedna od slabijih u sklopu NATO-a. Ona raspolaže sa samo 18.000 vojnika, većinom zastarjelom opremom, a samo nekoliko moderniziranih borbenih zrakoplova tipa MiG-29 čine osnovu njezinoga zrakoplovstva. Češko zrakoplovstvo je nešto bolje opremljeno i ima relativno veliku flotu borbenih zrakoplova s 35 zrakoplova tipa Gripen i ALCA. Češka Republika s 10 milijuna stanovnika je u 2021. za obranu potrošila oko 3,6 milijardi eura, što je oko 1,46 posto BDP-a, dok je Slovačka s pet milijuna stanovnika izdvojila dvije milijarde eura, što odgovara 1,75 posto BDP-a.

Češka pomoć ukrajinskim izbjeglicama u Slovačkoj

Dok stotine čeških vojnika još pakiraju stvari za sudjelovanje u misiji NATO-a u Slovačkoj, pedeset čeških vojnika je već od 7.ožujka angažirano na slovačko-ukrajinskoj granici. Oni na molbu Bratislave pomažu u prihvaćanju izbjeglica, objašnjava pukovnica Magdalena Dvorakova iz Glavnog stožera češke vojske u izjavi za DW. „Češki vojnici su posljednjih dana u blizini Liptovsky Mikulaša uspostavili humanitarni centar kapaciteta do 400 osoba.“

Kamp koji je opremljen agregatom za struju, grijanjem šatora i drugim nužnim sadržajima, završen je u petak 11. ožujka. „Dvadeset čeških vojnika će ostati na licu mjesta i brinuti se za rad humanitarne baze. Ostali su se vratili. Prve ukrajinske izbjeglice već stižu ovih dana“, kaže Dvorakova.

Do 14. ožujka je oko 150.000 izbjeglica stiglo u Slovačku, od kojih je oko polovice ostalo o toj zemlji. Drugi dio je otputovao dalje, u Češku Republiku.

