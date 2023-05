Óscar Martínez: "Bez novinarstva se ne može"

Dobitnik DW-ove nagrade Freedom of Speech Award za 2023. godinu je novinar Óscar Martínez. On se istraživačkim novinarstvom bori protiv nasilja i korupcije u El Salvadoru.

Novinar koji u Srednjoj Americi piše o temama kao što su trgovina drogom, korupcija i organizirani kriminal, stalno je izložen prijetnjama, kaže Óscar Martínez u razgovoru za DW. "Šikaniranja se kreću od klevetanja od strane državnih službenika i poslovnih ljudi, s ciljem da se novinare strpa iza rešetaka, pa sve do špijuniranja, prijetnji nasiljem pa čak i pokušaja ubojstva."

Óscar Martinez je jedan od najuglednijih istraživačkih novinara Latinske Amerike. Njegove reportaže često izazivaju mnogi pažnje u javnosti. Rođen je 1983. u El Salvadoru, a trenutno je glavni urednik redakcije salvadorskog online-magazina "El Faro" („Svjetionik").

Taj portal je osnovan 1998. kao takozvani „no-budget projekt", bez ikakvih financijskih sredstava, a u međuvremenu je El Faro postao jedan od vodećih investigativnih medija Latinske Amerike, koji su postali simbol neovisnog i prije svega hrabrog novinarstva u regiji koja je na glasu kao jedna od najopasnijih na svijetu.

- pročitajte i ovo: Novinari na meti vlasti i kriminalaca

Kritično novinarstvo nepoželjno

Situacija u kojoj se nalaze novinari se u novije vrijeme dramatično pogoršala i u El Salvadoru. Od stupanja na dužnost 2019. predsjednik te zemlje Nayib Bukele često napada i prijeti novinarima koji kritiziraju vlasti. Mnoge od njih on blokira na društvenim mrežama, a medije, odnosno novinare pokušava diskreditirati kao neprijatelje naroda.

Od ožujka 2022. u El Salvadoru je na snazi izvanredno stanje koje je proglasila vlada. Ustavom zajamčene slobode poput slobodnog iznošenja mišljenja, tajnost poštanskih pošiljki (uključujući i digitalnu komunikaciju) i sloboda okupljanja su – ukinute.

Predsjednik El Salvadora Nayib Bukele Foto: Emin Sansar/AA/picture alliance

Značaj novinarstva u Latinskoj Americi

Ali sve to nije zastrašilo Óscara Martineza. "Novinarstvo mora i dalje svijetliti u najmračnijim kutovima moći, koje bi moćnici najradije ostavili u tami. Mislim da novinarstvo i dalje mora pričati one priče koje moćni ljudi prešućuju. Ali isto tako mislim da se novinarstvo u trenutnoj situaciji nalazi pred jednim velikim izazovom – a to je vlastito preživljavanje. Moramo biti oprezni, moramo se obraniti od napada, moramo im odoljeti, jer se upravo sad u Latinskoj Americi bez novinarstva ne može”, naglašava Martinez.

Sergio Arauz, zamjenik glavnog urednika portala El Faro, prisjeća se početka karijere Óscara Martineza: "Óscar je 2008. htio pisati reportažu o migracijama. Vrlo ozbiljno je shvatio svoj zadatak. Bio je to jedan od prvih velikih novinarskih projekata El Faroa. Njegova temeljna ideja je bila da bude na licu mjesta, kako bi mogao ispričati priču o putovanju. I to uz dovoljno vremena, kako bi mogao postati pravi stručnjak na tom području, da bude u stanju i za pogled iz druge perspektive”, kaže Sergio Arauz za DW.

- pročitajte i ovo: Slike horora - DW-ova nagrada za novinare iz Mariupolja

Knjige o migracijama i nasilju

"Rezultat tog projekta je bila jedna knjiga sa svim reportažama koje je napisao tijekom godinu i pol dana, dok je pratio zbivanja na migrantskim rutama, na kojima je pričao s tim ljudima”, dodaje Arauz. Nakon toga je Martinez napisao nekoliko knjiga na temu migracija i organiziranog kriminala u Srednjoj Americi. Na njemačkom je 2016. objavljena njegova knjiga "Povijest nasilja. Živjeti i umirati u Latinskoj Americi”.

"Mislim da je Óscar već sad referenca u novinarstvu na španjolskom jeziku, ne samo zbog svojih knjiga, već i zbog njegovog svakodnevnog posla za El Faro. Ako pročitate njegovu posljednju knjigu, onda ćete shvatiti o čemu govorim. Radi se o jednoj vrlo važnoj raspravi o novinarstvu, i to za sve one koji žele razumjeti novinarstvo kao zanimanje", napominje Arauz.

Migranti iz El Salvadora koji su bili protjerani iz SAD-a (snimka iz juna 2018.) Foto: Getty Images/AFP/O. Rivera

Angélica Cárcamo, predsjednica Udruženja novinara El Salvadora (APES), naglašava značaj DW-ove nagrade za novinarstvo u Latinskoj Americi. "Činjenica da Freedom of Speech Award Deutsche Wellea odlazi u El Salvador je priznanje hrabrosti i radu brojnih novinara u zemlji, ljudi koji svakodnevno osjećaju negativne posljedice na svojim životima. To je i priznanje za medije poput El Faroa, koji su se posvetili dokumentiranju korupcije i izopačenosti političkih moćnika, koji su sve netransparentniji i koji po svaku cijenu pokušavaju ograničiti pravo građanki i građana na pristup primjerenim informacijama. Nagrada je ujedno i apel salvadorskoj državi, koja ne želi priznati značaj slobodnog i neovisnog novinarstva kao instrumenta kontrole i koja ga umjesto toga kriminalizira, te tako samo dodatno pojačava korupciju u zemlji. Važno je da se ova nagrada dodijeli u tom kontekstu i da se ne čeka na to da se nekog novinara uhapsi ili ubije, kako bi se odalo priznanje njegovom radu za građane."

Svečanost dodjele nagrade DW Freedom of Speech Award 2023 Óscaru Martinezu će se održati 19. lipnja u Bonnu, u okviru Global Media Foruma koji organizira Deutsche Welle.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu