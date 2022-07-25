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সমাজভারত

হাত-পা নেই, তবু তিনি আলো

২৫ জুলাই ২০২২

প্রতিভা হিলিম একজন শিক্ষক৷ শরীরের প্রতিবন্ধকতাকে ডিঙিয়ে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছেন ভারতের মহারাষ্ট্রের গহীন এক গ্রামে৷ তার কাজ বদলে দিয়েছে গোটা গ্রামটিকে৷

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সারা বিশ্বের সঙ্গে জার্মানির সংযোগের ক্ষেত্রে সবার প্রথমে অটোবান বা মহাসড়কের কথা মনে হয়৷ মসৃণ চওড়া এই রাস্তায়, দ্রুতগামী চ্যানেলে সাধারণভাবে কোনো গতিসীমা নেই৷ ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় এসে দাবি করেন, অটোবান তৈরির পরিকল্পনা তার৷যদিও বিষয়টা একেবারেই তা নয়৷

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