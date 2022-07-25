হাত-পা নেই, তবু তিনি আলো

সমাজভারতহাত-পা নেই, তবু তিনি আলোTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoসমাজভারত25.07.2022২৫ জুলাই ২০২২প্রতিভা হিলিম একজন শিক্ষক৷ শরীরের প্রতিবন্ধকতাকে ডিঙিয়ে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছেন ভারতের মহারাষ্ট্রের গহীন এক গ্রামে৷ তার কাজ বদলে দিয়েছে গোটা গ্রামটিকে৷ https://www.dw.com/bn/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A7%81-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B/video-62589404বিজ্ঞাপন