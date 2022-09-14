‘সাইকেল রাজ্যে’ ফিরছে সাইকেল

সমাজ-সংস্কৃতিচীন‘সাইকেল রাজ্যে’ ফিরছে সাইকেলTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoসমাজ-সংস্কৃতিচীন6 ঘণ্টা আগে6 ঘণ্টা আগেচীনকে একসময় ‘সাইকেলের রাজ্য’ বলা হতো৷ পরে মধ্যবিত্তরা গাড়ির দিকে ঝুঁকে পড়লে সাইকেল ব্যবহারের চল কমে গিয়েছিল৷ এখন আবার সেই ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে৷https://www.dw.com/bn/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2/video-63112957বিজ্ঞাপনজেডএইচ/কেএম (রয়টার্স)