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  2. মূল মেন্যুতে যান
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ইন ফোকাস
অভিবাসন
সমাজ-সংস্কৃতিচীন

‘সাইকেল রাজ্যে’ ফিরছে সাইকেল

6 ঘণ্টা আগে

চীনকে একসময় ‘সাইকেলের রাজ্য’ বলা হতো৷ পরে মধ্যবিত্তরা গাড়ির দিকে ঝুঁকে পড়লে সাইকেল ব্যবহারের চল কমে গিয়েছিল৷ এখন আবার সেই ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে৷

https://www.dw.com/bn/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2/video-63112957

জেডএইচ/কেএম (রয়টার্স)

স্কিপ নেক্সট সেকশন ডয়চে ভেলের শীর্ষ সংবাদ

ডয়চে ভেলের শীর্ষ সংবাদ

Bangladesch Dhaka Sheikh Hasina

ভারত থেকে শূন্যহাতে ফিরেছি এরকম বলা যাবে না : প্রধানমন্ত্রী

সমাজ
2 ঘণ্টা আগে
স্কিপ নেক্সট সেকশন ডয়চে ভেলে থেকে আরো সংবাদ

ডয়চে ভেলে থেকে আরো সংবাদ

বাংলাদেশ

Khaled Muhiuddin Asks | SM Kamal Hossain and Zonayed Saki

‘আমরা চেষ্টা করেছি সারাদেশে দলের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে ’

‘আমরা চেষ্টা করেছি সারাদেশে দলের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে ’

সমাজ
22 ঘণ্টা আগে
04:34 মিনিট
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ভারত

জ্ঞানবাপী

মসজিদ পক্ষের আবেদন খারিজ, জ্ঞানবাপী নিয়ে শুনানি চলবে

মসজিদ পক্ষের আবেদন খারিজ, জ্ঞানবাপী নিয়ে শুনানি চলবে

সমাজ
১২ সেপ্টেম্বর ২০২২
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জার্মানি

Deutschland Berlin | Sehenswürdigkeiten werden nicht angestrahlt

জ্বালানি সংকট : আলো নিভিয়ে ‘ভালো’ করছে জার্মানি 

জ্বালানি সংকট : আলো নিভিয়ে ‘ভালো’ করছে জার্মানি 

সমাজ
4 ঘণ্টা আগে
7 ছবি
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ইউরোপ

চার্লস (বামে)

রাজা তৃতীয় চার্লস সম্পর্কে অবাক করা ১০ তথ্য

রাজা তৃতীয় চার্লস সম্পর্কে অবাক করা ১০ তথ্য

সমাজ-সংস্কৃতি
58 মিনিট আগে
10 ছবি
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