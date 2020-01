শতবর্ষের শেখ মুজিব

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২৷ আবারও শোনা গেলো এই দুর্বার শ্লোগান৷

মানুষের ঢল ঢাকা বিমানবন্দর থেকে রমনা রেসকোর্স পর্যন্ত৷ দীর্ঘ নয় মাসেরও বেশি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দীদশায় কাটে তাঁর৷ মুক্তি পেয়ে লন্ডন আর নতুন দিল্লি হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখলেন তিনি৷ বাংলার মানুষের অবিসংবাদী এই নেতাকে বরণ করে নেন আপামর জনসাধারণ আনন্দের অশ্রু বইয়ে দিয়ে৷ একটি খোলা ট্রাকে মাল্যশোভিত রাষ্ট্রনেতা ৷ তাঁর পাশে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকারী সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আরও অনেকে৷ এই ট্রাকটির রেসকোর্সে পৌঁছতে সময় লাগে আড়াই ঘন্টার মতো৷ স্বাধীন বাংলাদেশের জনক রেসকোর্স ময়দানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দিলেন৷

সে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত! বন্দীজীবনের সকল অনিশ্চয়তার মাঝেও এই মাহেন্দ্র্যক্ষণের জন্যই প্রতীক্ষা করছিলেন তিনি৷ আবেগঘন কন্ঠে বললেন: ‘‘আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে৷’’ আমরা যারা সেদিনের এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, আমাদের চোখেও অশ্রুধারা৷ এ অশ্রু বিয়োগের নয়, জাতির জনককে ফিরে পাওয়ার আনন্দে সিক্ত অশ্রু৷ দৃঢ়তার সঙ্গে সেদিন বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন যে বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশ হিসেবেই বেঁচে থাকবে৷ বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নাই৷

এতে কোন সন্দেহ নেই যে বঙ্গবন্ধুর কাঙ্খিত স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বিশ্বসভায় তার স্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছে৷ পথটি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, ঈপ্সিত স্বাধীনতাও অর্জিত হয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চালিত এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে, লাখ লাখ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে৷ বাঙালি সৈনিকদের সংঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন সাধারণ মানুষ — কৃষক, শ্রমিক, কর্মজীবী মানুষ৷ তরুণরা হাতে তুলে নেয় হাতিয়ার, এগিয়ে আসেন বহু নারী৷ মুক্তিযোদ্ধারা দখলিত এলাকায় গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে পর্যুদস্ত করে দেয় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের৷ নয় মাস স্থায়ী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে মুজিবনগরে গঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার৷ এই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অসীম ধৈর্য আর যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন তাজউদ্দিন আহমদ৷ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম৷ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এই প্রবাসী সরকারকে দেন সব রকমের সাহায্য আর সমর্থন৷ আশ্রয় দেন পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা এক কোটি শরণার্থীকে৷

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ও মুক্তির এই লড়াই প্রত্যক্ষ করতে পারেননি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্দীদশার কারণে৷ কিন্তু গোটা যুদ্ধ জুড়েই ছিল যেন তাঁর উপস্থিতি৷ তাঁরই নামে চালিত হয় মুক্তিযুদ্ধ, সশরীরে উপস্থিত না থেকেও তিনিই ছিলেন ঘোষিত স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, সর্বসম্মত নেতা৷ তাঁর মুক্তির জন্য ইন্দিরা গান্ধী ছুটে বেড়িয়েছেন এক দেশ থেকে আর এক দেশে৷ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন একের পর এক বাঙালি কূটনীতিক, আমলা৷ পালিয়ে এসে যুক্ত হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের কাজে৷ পাকিস্তানে আটক বাঙালি সেনা অফিসারদের কেউ কেউ প্রাণের তোয়াক্কা না করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পৌঁছে গেছেন মুজিবনগরে৷ যোগ দিয়েছেন মুক্তি বাহিনীতে৷ স্বাধীনতার যে ডাকে আমরা সাড়া দিয়েছিলাম সেই ডাকটি এসেছিলো যাঁর কাছ থেকে, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান৷

আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনের পর্যালোচনা করি, তাহলে লক্ষ করবো যে তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের নিক্তিতে উদ্ভূত রাষ্ট্র পাকিস্তানের তখনকার পূর্বাংশের পৃথক সত্তাটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তিনি অচিরেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন৷ যেহেতু তিনি তৃণমূল পর্যায় থেকেই নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছিলেন, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খার স্বরূপটা তিনি বুঝতে পারতেন৷ দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যের যে পাহাড় তৈরি হয়েছিল সেটাকে তুলে ধরতে কুন্ঠিত ছিলেন না কখনও৷ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সিংহভাগই কাটে বিরোধী রাজনীতিক হিসেবে৷ পাকিস্তানি শাসকদের হাতে কারারুদ্ধ হয়েছেন বারবার৷ কিন্তু কখনও মুচলেকা দিয়ে প্যারোলে জেল থেকে মুক্ত হননি৷ এমনটাও হয়েছে যে ছাড়া পেয়ে জেলগেট থেকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন মামলা দিয়ে আবার তাঁকে কারাকক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছে৷ ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণা করলেন তিনি৷ এ যেন পাকিস্তান থেকে মুক্ত হবার এক প্রাথমিক সনদ৷ ছয় দফা ১১ দফায় রূপান্তরিত হলো ঊনসত্তরের প্রবল ছাত্র তথা গণ অভ্যুত্থানের মুখে৷ কারাবন্দী শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো ইসলামাবাদ সরকার৷ আইউব খানের পতন ঘটলো৷ আবার সামরিক শাসন জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে৷ পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাঙ্গনের বীজ রোপিত হয়ে গেলো৷

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর যত আয়োজন বঙ্গবন্ধু বিপিএল চলতি মৌসুমের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের নাম দেয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু বিপিএল৷ আট ডিসেম্বর এই আয়োজনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা৷ মূল আকর্ষণ ছিল বলিউড সুপারস্টার সালমান খান ও ক্যাটরিনা কাইফের পারফরম্যান্স৷

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর যত আয়োজন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১২ জানুয়ারি ঢাকার হাতিরঝিলের এমফিথিয়েটারে বর্ণিল সাংস্কৃতিক আয়োজন করে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ৷ বছরব্যাপী সাংস্কৃতিক আয়োজনে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, প্রামাণ্যচিত্র, আন্তর্জাতিক প্রকাশনা, বাংলা ও ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা৷

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর যত আয়োজন ক্ষণগণনা আগামী ১৭ মার্চ থেকে শুরু হবে ‘মুজিববর্ষ’-এর বছরব্যাপী কর্মসূচি৷ যার ক্ষণগণনা শুরু হয়েছে গত ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে৷ তেজগাঁওয়ে পুরাতন বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ‘প্রতীকীভাবে’ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে৷অনুষ্ঠানে মুজিববর্ষের লোগো উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা৷

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর যত আয়োজন সংসদে বিশেষ অধিবেশন মুজিববর্ষ উপলক্ষে সংসদে বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে৷ ২২ মার্চ অধিবেশন শুরুর আগে সব সংসদ সদস্য ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিশেষ অধিবেশনে যোগ দেবেন৷

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর যত আয়োজন জাতীয় দিবস গণহত্যা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, মুজিবনগর দিবস, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, জাতীয় শোক দিবস, বুদ্ধিজীবী দিবস, বিজয় দিবসসহ এই বছরের সব জাতীয় আয়োজনে বঙ্গবন্ধুকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হবে৷

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর যত আয়োজন আসবেন ম্যারাডোনা বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় আসবেন ফুটবলের জীবন্ত কিংবদন্তী ম্যারাডোনা৷ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে এই তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন৷ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় দুটি ইউরোপীয় ক্লাবের মধ্যে প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে বলেও জানা গেছে৷

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর যত আয়োজন ক্রীড়া আসর বছরব্যাপী বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টের আয়োজন করবে ফেডারেশনগুলো৷ এর মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক গোল্ডকাপ ফুটবল-২০২০, দুটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচ, আন্তর্জাতিক হকি টুর্নামেন্ট, সাফ অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ, বিশ্ব কাবাডি প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক ভলিবল প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক রোলবল গোল্ডকাপ, আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা, ইন্টারন্যাশনাল এয়ারগান চ্যাম্পিয়নশিপ৷

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর যত আয়োজন বইমেলা অমর একুশে বইমেলা ২০২১ ও নভেম্বরে ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে উৎসর্গ করা হবে৷

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর যত আয়োজন বঙ্গবন্ধু মান মন্দির ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় স্থাপন করা হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মান মন্দির৷ কেননা, কর্কটক্রান্তি ও দ্রাঘিমাংশের সংযোগস্থলের বিচারে এই স্থানটি ভৌগলিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ৷ (প্রতীকী ছবি)

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর যত আয়োজন গিনেস রেকর্ড মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেয়া হবে৷ লাখলাখ হাতে মানব প্রতিকৃতি তৈরির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি তৈরি করে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করার কর্মসূচিও রয়েছে৷

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর যত আয়োজন বৃক্ষ রোপন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মরণে সারা দেশে এক কোটি বৃক্ষরোপণ করবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়৷

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর যত আয়োজন ১৭ মার্চ ২০২১ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বা জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় মুজিববর্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে৷

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর যত আয়োজন আন্তর্জাতিক পরিসরে বঙ্গবন্ধুকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়৷ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের ৭৭টি দূতাবাসে ২৬০টিরও বেশি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়েছে৷



১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হলেও, সে ফল মানতে রাজি ছিল না পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসন৷ আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে৷ কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে চলতে থাকে টালবাহানা৷ আলোচনার পর আলোচনা ব্যর্থ হয়৷ ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত করার ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে৷ হরতাল পালিত হয় ৩ মার্চ৷ ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্সের জনসমুদ্রের সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন: " এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম৷'' ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি৷ বলেন, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে৷

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ সোপান৷ তাই আজ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো এই ভাষণটিকে বিশ্বের তথ্যমূলক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান দিয়ে সম্মানিত করেছে৷ এই ভাষণের পর বাঙালিদের পিছন ফিরে তাকানোর আর কোন কারণ ছিল না৷ ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই চালিত হয়েছে সব কর্মকাণ্ড৷ ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর৷ আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, পিলখানা রাইফেল সদর দপ্তর ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স৷ বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হন৷ তার আগে দিয়ে যান স্বাধীনতার ঘোষণা৷

২৬ মার্চ ১৯৭১ সন্ধ্যায় স্বাধীনতার এই ঘোষণাই বারবার পাঠ করা হয় চট্টগ্রামের কালুরঘাটে বেতারের ট্রান্সমিটার স্টেশন থেকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার নাম দিয়ে প্রচারিত অনুষ্ঠানে৷ এর আগে দুপুরবেলা ট্রান্সমিটার খুলিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতা এম.এ. হান্নান৷ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের সেই সূচনালগ্নে সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে যুক্ত হয়েছিলেন বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ৷ সঙ্গে এই প্রতিবেদক৷ ধীরে ধীরে আরও বেতারকর্মী যুক্ত হন এই বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচারের সঙ্গে৷ সব মিলিয়ে দশ জন৷ কালুরঘাটের এই কেন্দ্র থেকেই ২৭ মার্চ তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে on behalf of our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman- কথাটি উল্লেখ করে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন৷ বিপ্লবী শব্দটি তাঁরই অনুরোধে বর্জিত হয়৷ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এই প্রথম পর্বের ১০ কর্মী ( বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাসেম সন্দীপ, আব্দুল্লাহ আল-ফারূক, মোস্তফা আনওয়ার, সৈয়দ আব্দুস শাকের, আমিনুর রহমান, রাশেদুল হোসেন, শরফুজ্জামান, রেজাউল করিম চৌধুরী ও কাজি হাবিবুদ্দিন৷ সন্দীপ ও হাবিবুদ্দিন ছাড়া আর সকলেই ছিলেন চট্টগ্রাম বেতারের কর্মী ) ২৪ মে পর্যন্ত আগরতলায় ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর দেওয়া ট্রান্সমিটার এবং কালুরঘাট থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া এক কিলোয়াটের মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার থেকে স্বাধীনতার পক্ষে অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রাখেন৷ আগরতলায় তাঁদের সঙ্গে কর্মী হিসেবে যুক্ত হন লেখক সুব্রত বড়ুয়া৷

২৫ মে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে শক্তিশালী ট্রান্সমিটার থেকে নবকলেবরে শুরু হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান৷ সেখানে সমবেত হতে থাকেন ঢাকা সহ বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা, বিশিষ্ট সাংবাদিক, শিল্পী, সংগীত পরিচালক, অভিনেতা, গায়ক গায়িকারা৷ বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর সশস্ত্র যুদ্ধের সঙ্গে অবরুদ্ধ দেশবাসীকে প্রণোদনা যোগায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানমালা৷ সে এক মহাযজ্ঞ৷ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের বিভিন্ন অংশ প্রচারিত হতে থাকে বজ্রকন্ঠ নামে৷ কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটি ভবনে বেতার কেন্দ্রের স্টুডিও, বিভিন্ন ঘরের মেঝের ওপর বেতারকর্মীদের থাকার জায়গা৷ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর এলো বিজয়৷ ঢাকায় অস্ত্র সমর্পণ করল পাকিস্তানি সেনারা ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর কাছে৷ ২২ ডিসেম্বর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সহ সব মন্ত্রী ও নেতারা ঢাকায় ফিরলেন, নিঃশ্বাস ফেললেন মুক্ত স্বদেশভূমিতে৷

আব্দুল্লাহ আল-ফারুক, সাংবাদিক

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাপ্তি পূর্ণতা পেলো ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ স্বাধীন রাষ্ট্রের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে৷ সম্পদহীন, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের কর্ণধার হলেন তিনি৷ একের পর এক সমস্যা এসে উপস্থিত হলো৷ তবুও তার মোকাবিলা করতে পিছপাও ছিলেন না তিনি৷ ভারতের সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থনের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েও কি দ্রুত তিনি বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনীর দেশে ফিরে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করলেন৷ বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ১২ মার্চ ১৯৭২ ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশ ত্যাগ করে৷ তাঁরই দূরদর্শীতার ফলে বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৩৬ তম সদস্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে৷ ২৫ সেপ্টেম্বর তিনিই প্রথম বাংলায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন৷ কিন্তু দেশটিকে একটি সুসংহত অবস্থান দেওয়ার আগেই দেশি-বিদেশি কুচক্রের শিকার হতে হয় তাঁকে৷ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ধানমণ্ডির বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে সপরিবারে নিহত হলেন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান৷ জার্মানিতে থাকার করণে প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা৷

জনকের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব চেপেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর৷ রাজনীতির নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে, নানা বাধা অতিক্রম করে তিনি বাংলাদেশকে অত্যন্ত সম্মানজনক এক অবস্থানে নিয়ে এসেছেন বলতেই হবে৷ জাতিসংঘের সামাজিক সূচকই বলে দেয় যে বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে, মেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে৷ প্রবৃদ্ধি বেড়েছে ঈর্ষণীয়ভাবে৷ উন্নয়নের নানা সাফল্যের মাঝে সমস্যা যে নেই তা নয়৷ বাংলাদেশের স্থপতি, প্রধানমন্ত্রীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরোপুরি আস্থাবান এক রাজনীতিক৷ তাই বিরোধী পক্ষকে সংসদীয় পদ্ধতিতে আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করার পথ প্রশস্ত রাখা প্রয়োজন৷ একই সাথে বিচার বিভাগ আর নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও সার্বিক স্বচ্ছতাও জরুরি৷ ধর্মনিরপেক্ষতার চেয়ে ধর্মানুভূতির আধিক্যই যেন চোখে পড়ে আজকের বাংলাদেশে৷

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছেন এই দেশের নাগরিকরা৷ জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন সহ ইউরোপের নানা দেশে, যুক্তরাষ্টে, ক্যানাডায়, মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত তাঁরা৷ পশ্চিমের দেশে আগে বাংলাদেশকে দেখা হতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন এক দেশ হিসেবে৷ আজ সেই পরিচয় তার মুছে গেছে৷ বাংলাদেশের নাম লেখা পোশাক আজ পৌঁছে গেছে সব ধনী দেশে৷ সাফল্যের তালিকা কম নয়৷

ডয়চে ভেলের এই যে বাংলা বিভাগ, এর উদ্ভব, স্বীকার করতেই হবে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশেরই ফল৷ ১৯৭৪ সালে জার্মানির তৎকালীন চ্যান্সেলর ভিলি ব্রান্ট এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সেই সময়কার রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর কাছে জানতে চান সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য কী করতে পারেন তিনি৷ কথাপ্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত ডয়চে ভেলে বেতারে বাংলাভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন৷ এই অনুরোধ বিফলে যায়নি৷ ১৯৭৫ সালের ১৫ এপ্রিল পয়লা বৈশাখ শুরু হয় জার্মানির বহির্বিশ্ব সম্প্রচার কার্যক্রম থেকে প্রথম বাংলা ভাষার বেতার অনুষ্ঠান৷