মধ্যবর্তী নির্বাচন: অভিবাসীদের নিউইয়র্কে পাঠানো হচ্ছে

আগামী মাসে যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে৷ তার আগে রিপাবলিকান গভর্নররা তাদের রাজ্যের অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ডেমোক্রেট শাসিত নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন৷ সীমান্ত নিরাপদ করতে জো বাইডেন প্রশাসনের ব্যর্থতা তুলে ধরতে এই উদ্যোগ৷
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