ভারতে ঢোকার পর স্থানীয়দের হাতে ধরা খেয়ে বেধড়ক মারধোরের শিকার হতে হয়েছে তাদের৷ মারধরে আহত বাংলাদেশের এলিট ফোর্সের সদস্যদের ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে৷ ভারতের গণমাধ্যমেও এনিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে৷

মাদক কারবারিদের ধাওয়া করতে গিয়ে বৃহস্পতিবার সীমান্ত রেখা অতিক্রম করেন র‌্যাব ১১-এর সদস্য রিগান বড়ুয়া, আবদুল মতিন, আবদুল ওয়াহেদ এবং র‌্যাবের দুই নারী সোর্স লিজা ও তার খালা৷

স্থানীয়রা সাংবাদিকদের জানান, তিন র‌্যাব সদস্যকে নিয়ে মাদক উদ্ধার করতে সীমান্তের ২০৫৯ নম্বর পিলার সংলগ্ন একটি বাড়িতে যান তাদের দুই সোর্স৷ এ সময় ভুলবশত তারা সীমান্ত অতিক্রম করেন৷

র‌্যাব – বিতর্কিত এক বিশেষ বাহিনী ‘এলিট ফোর্স’ বাংলাদেশে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‌্যাব নামক ‘এলিট ফোর্স’-এর যাত্রা শুরু হয় ২০০৪ সালে৷ এই বাহিনীর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ‘‘পুলিশ বাহিনীর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার একটি এলিট ফোর্স গঠনের পরিকল্পনা করে৷’’ তবে এই বাহিনী এখন তুলে দেয়ার দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন মহল৷

র‌্যাব – বিতর্কিত এক বিশেষ বাহিনী সমন্বিত বাহিনী বাংলাদেশ পুলিশ, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে র‌্যাব গঠন করা হয়৷ এই বাহিনীর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে সন্ত্রাস প্রতিরোধ, মাদক চোরাচালান রোধ, দ্রুত অভিযান পরিচালনা এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কার্যক্রমে নিরাপত্তা প্রদান৷

র‌্যাব – বিতর্কিত এক বিশেষ বাহিনী জঙ্গি তৎপরতা দমন শুরুর দিকের ব়্যাবের কার্যক্রম অবশ্য বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছিল৷ বিশেষ করে ২০০৫ এবং ২০০৬ সালে বাংলাদেশে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা উগ্র ইসলামি জঙ্গি তৎপরতা দমনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে র‌্যাব৷

র‌্যাব – বিতর্কিত এক বিশেষ বাহিনী জেএমবির শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তার বাংলাদেশের ৬৩ জেলায় ২০০৫ সালে একসঙ্গে বোমা ফাটিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা জেএমবির শীর্ষ নেতাদের আটক ব়্যাবের উল্লেখযোগ্য সাফল্য৷ ২০০৬ সালের ২ মার্চ শায়খ আব্দুর রহমান (ছবিতে) এবং ৬ মার্চ সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হয় ব়্যাব৷ একাজে অবশ্য পুলিশ বাহিনীও তাদের সহায়তা করেছে৷

র‌্যাব – বিতর্কিত এক বিশেষ বাহিনী ভুক্তভোগী লিমন ২০১১ সালে লিমন হোসেন নামক এক ১৬ বছর বয়সি কিশোরের পায়ে গুলি করে এক ব়্যাব সদস্য৷ গুলিতে গুরুতর আহত লিমনের বাম পা উরুর নীচ থেকে কেটে ফেলতে হয়৷ এই ঘটনায় ব়্যাবের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদের ঝড় ওঠে৷ তবে এখনো সুবিচার পায়নি লিমন৷ উল্টো বেশ কিছুদিন কারাভোগ করেছেন তিনি৷

র‌্যাব – বিতর্কিত এক বিশেষ বাহিনী ‘মানবাধিকার লঙ্ঘন’ জঙ্গিবাদ দমনে সাফল্য দেখালেও ক্রসফায়ারের নামে অসংখ্য ‘বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের’ কারণে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব়্যাবের বিরুদ্ধে সমালোচনা ক্রমশ বাড়তে থাকে৷ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ব়্যাবের বিলুপ্তি দাবি করে জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই বাহিনী ‘সিসটেমেটিক’ উপায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে৷

র‌্যাব – বিতর্কিত এক বিশেষ বাহিনী ‘ক্রসফায়ার’ বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পর্যালোচনা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৩ সালে ব়্যাবের ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন ২৪ জন৷ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দাবি অনুযায়ী, ২০০৪ থেকে ২০১১ সালের আগস্ট পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে কমপক্ষে সাতশো হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ব়্যাব জড়িত ছিল৷

র‌্যাব – বিতর্কিত এক বিশেষ বাহিনী আলোচিত সাত খুন ২০১৪ সালের মে মাসে ব়্যাবের বিরুদ্ধে ৬ কোটি টাকা ঘুসের বিনিময়ে সাত ব্যক্তিকে অপহরণ এবং খুনের অভিযোগ ওঠে৷ নারায়ণগঞ্জে আলোচিত এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিন ব়্যাব কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ৷ এই ঘটনার পর ব়্যাবের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আবারো বিতর্ক শুরু হয়েছে৷

র‌্যাব – বিতর্কিত এক বিশেষ বাহিনী প্রতিষ্ঠাতাই করছেন বিলুপ্তির দাবি নারায়ণগঞ্জের আলোচিত এই হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, ব়্যাবের বিলুপ্তি দাবি করেছেন৷ অথচ তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ‘এলিট ফোর্স’৷

র‌্যাব – বিতর্কিত এক বিশেষ বাহিনী বিলুপ্তির দাবি নাকচ বাংলাদেশে এবং আন্তর্জাতিক স্তর থেকে ব়্যাবকে বিলুপ্তির দাবি উঠলেও বর্তমান সরকার সেধরনের কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না৷ বরং তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ব়্যাব বিলুপ্তির দাবি নাকচ করে দিয়েছেন৷ তিনি বলেন, ‘‘র‌্যাবের কোনো সদস্য আইন ভঙ্গ করলে তাদের চিহ্নিত করে বিচারিক ও আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়৷’’ লেখক: আরাফাতুল ইসলাম



এরা অসাবধানতাবশত ভারতীয় সীমান্তের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন জানিয়ে র‌্যাব-১১ সিপিসি-২ এর ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার মুহিতুল ইসলাম বলেন, "এরপর ভারতীয় নাগরিকেরা তাদের আটক করে বেধড়ক মারধর করে৷ তাদের ব্যবহৃত একটি পিস্তল, সাতটি বুলেট ও অন্যান্য সামগ্রীসহ বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে৷''

বৃহস্পতিবার বিকালে দুদেশের পতাকা বৈঠক শেষে তিন র‌্যাব সদস্য ও তাদের দুই সোর্সকে বিজিবির কাছে ফিরিয়ে দেয় বিএসএফ৷

ভারতের দৈনিক এই সময় এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ভারতের স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে আটক র‌্যাবের তিন সদস্য ও দুই সোর্সকে ১০ ঘণ্টা পর আশাবাড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে৷

এদিকে সীমান্ত অতিক্রম করায় র‌্যাব সদস্যদের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে৷ ভুলে সীমান্ত অতিক্রমের পর বাংলাদেশের বিশেষায়িত এই বাহিনীর সদস্যদের এভাবে পিটুনি দেওয়া ঠিক হয়নি বলেও মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ৷

তিলোত্তমা ব্যানার্জী ফেসবুকে লিখেছেন, ‘‘র‌্যাবকে বলা র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান। মানে =যারা খুব দ্রুত পিডানী খেতে পারে৷... র‌্যাব ইতিহাসে এতো ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে কিনা বা আর ঘটবে কিনা এটা ভাবার বিষয়৷''

ইকবাল রহমান রোকন লিখেছেন, ‘‘How dare BSF treated our RAB members in such a humiliating manner! Aren't they our friends? Is it something a friend can do to another friend?''

এসআই/কেএম (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম)