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ইন ফোকাস
অভিবাসন
সমাজস্পেন

বইয়ের জন্য বিখ্যাত এক গ্রাম

4 ঘণ্টা আগে

ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের যুগে ছাপানো বইয়ের অস্তিত্ব অনেক জায়গায় হুমকির মুখে পড়ছে৷ স্পেনের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম কিন্তু অনেক বইয়ের দোকান নিয়ে বইপ্রেমীদের আকর্ষণ করে চলেছে৷

https://www.dw.com/bn/%E0%A6%AC%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE/video-63047996
স্কিপ নেক্সট সেকশন ডয়চে ভেলের শীর্ষ সংবাদ

ডয়চে ভেলের শীর্ষ সংবাদ

Symbolbild US-Dollar

বাংলাদেশে এখনো ডলার ও রিজার্ভের ওপর চাপ

সমাজ
6 ঘণ্টা আগে
স্কিপ নেক্সট সেকশন ডয়চে ভেলে থেকে আরো সংবাদ

ডয়চে ভেলে থেকে আরো সংবাদ

বাংলাদেশ

উন্নত জীবনের আশায় গ্রিসে এসে বিপদে পড়েছেন বাংলাদেশের জহির৷

গ্রিসে গোয়ালঘরে রাত কাটান বাংলাদেশের জহির

গ্রিসে গোয়ালঘরে রাত কাটান বাংলাদেশের জহির

অভিবাসন
6 ঘণ্টা আগে
03:29 মিনিট
বাংলাদেশ থেকে আরো পড়ুন

ভারত

external

কাশ্মীরের এক মুসলিম এক হিন্দু মন্দির টিকিয়ে রেখেছেন

কাশ্মীরের এক মুসলিম এক হিন্দু মন্দির টিকিয়ে রেখেছেন

সমাজ-সংস্কৃতি
12 ঘণ্টা আগে
02:35 মিনিট
ভারত থেকে আরো পড়ুন

জার্মানি

হলিডে হোমে ছুটি কাটানো

হলিডে হোমে ছুটি কাটানো

সমাজ-সংস্কৃতি
৩ সেপ্টেম্বর ২০২২
7 ছবি
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ইউরোপ

Südafrika | Kogelbay Strand Westkap Südafrika

ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ

ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ

বিজ্ঞান
5 ঘণ্টা আগে
22:43 মিনিট
ইউরোপ থেকে আরো পড়ুন
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