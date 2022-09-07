বইয়ের জন্য বিখ্যাত এক গ্রাম

সমাজস্পেনবইয়ের জন্য বিখ্যাত এক গ্রামTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoসমাজস্পেন4 ঘণ্টা আগে4 ঘণ্টা আগেইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের যুগে ছাপানো বইয়ের অস্তিত্ব অনেক জায়গায় হুমকির মুখে পড়ছে৷ স্পেনের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম কিন্তু অনেক বইয়ের দোকান নিয়ে বইপ্রেমীদের আকর্ষণ করে চলেছে৷https://www.dw.com/bn/%E0%A6%AC%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE/video-63047996বিজ্ঞাপন