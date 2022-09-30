পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতাদের আকর্ষণীয় পুজো

সুব্রত গোস্বামী
কোথাও তৈরি হয়েছে ভ্যাটিকান সিটি, কোথাও লালকেল্লা, কোথাও থিম মোটা কাপড়৷ পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের পুজোর আকর্ষণ আলাদা৷
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