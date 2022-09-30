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পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতাদের আকর্ষণীয় পুজো

সুব্রত গোস্বামী কলকাতা
56 মিনিট আগে

কোথাও তৈরি হয়েছে ভ্যাটিকান সিটি, কোথাও লালকেল্লা, কোথাও থিম মোটা কাপড়৷ পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের পুজোর আকর্ষণ আলাদা৷

https://www.dw.com/bn/%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A7%8B/video-63293152
স্কিপ নেক্সট সেকশন ডয়চে ভেলের শীর্ষ সংবাদ

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পুটিন ও জেলেন্সকি

ইউক্রেন সংকট কি এবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে?

রাজনীতি
2 ঘণ্টা আগে
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বাংলাদেশ

মাঝি বলল নৌকা চালু হলে কোনো সমস্যা হবে না: প্রফুল্ল কুমার

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সমাজ
1 ঘণ্টা আগে
02:16 মিনিট
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ভারত

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সমাজ-সংস্কৃতি
56 মিনিট আগে
09:25 মিনিট
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জার্মানি

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বিশ্বের সবচেয়ে বড় কালার প্রিন্টার

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প্রযুক্তি
2 ঘণ্টা আগে
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ইউরোপ

বাংলাদেশি অভিবাসী মোহাম্মদ আয়নাল হক ২২ হাজার বর্গমিটার কৃষি জমি ইজারা নিয়েছেন এক ইটালীয় কৃষকের কাছ থেকে৷ বাংলাদেশে পরিচিত সব শাক-সবজি চাষ করা হয় এই জমিতে৷ ছবিতে একটি গ্রিনহাউস থেকে বরবটি তুলছেন কৃষক সাইদুল ইসলাম৷ তিনি জানান, খামারের পাশেই থাকেন তারা৷

সিসিলিতে বাংলাদেশি কৃষকদের দৈনিক মজুরি ৪,০০০ টাকা, জীবন কেমন?

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অভিবাসন
21 ঘণ্টা আগে
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