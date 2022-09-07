ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ

বিজ্ঞানইউরোপঢেউ থেকে বিদ্যুৎTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoবিজ্ঞানইউরোপ5 ঘণ্টা আগে5 ঘণ্টা আগেজলবায়ু সংকট মোকাবিলা ও যুদ্ধবিগ্রহের চাপে বর্তমানে বিকল্প জ্বালানির সন্ধান বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে৷ সমুদ্রের ঢেউ ও জোয়ারভাটার শক্তি কাজে লাগিয়েও বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে নানা গবেষণা চলছে৷https://www.dw.com/bn/%E0%A6%A2%E0%A7%87%E0%A6%89-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A7%8E/video-63047516বিজ্ঞাপন