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ইন ফোকাস
অভিবাসন
বিজ্ঞানইউরোপ

ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ

5 ঘণ্টা আগে

জলবায়ু সংকট মোকাবিলা ও যুদ্ধবিগ্রহের চাপে বর্তমানে বিকল্প জ্বালানির সন্ধান বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে৷ সমুদ্রের ঢেউ ও জোয়ারভাটার শক্তি কাজে লাগিয়েও বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে নানা গবেষণা চলছে৷

https://www.dw.com/bn/%E0%A6%A2%E0%A7%87%E0%A6%89-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A7%8E/video-63047516
স্কিপ নেক্সট সেকশন ডয়চে ভেলের শীর্ষ সংবাদ

ডয়চে ভেলের শীর্ষ সংবাদ

Symbolbild US-Dollar

বাংলাদেশে এখনো ডলার ও রিজার্ভের ওপর চাপ

সমাজ
6 ঘণ্টা আগে
স্কিপ নেক্সট সেকশন ডয়চে ভেলে থেকে আরো সংবাদ

ডয়চে ভেলে থেকে আরো সংবাদ

বাংলাদেশ

উন্নত জীবনের আশায় গ্রিসে এসে বিপদে পড়েছেন বাংলাদেশের জহির৷

গ্রিসে গোয়ালঘরে রাত কাটান বাংলাদেশের জহির

গ্রিসে গোয়ালঘরে রাত কাটান বাংলাদেশের জহির

অভিবাসন
6 ঘণ্টা আগে
03:29 মিনিট
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ভারত

external

কাশ্মীরের এক মুসলিম এক হিন্দু মন্দির টিকিয়ে রেখেছেন

কাশ্মীরের এক মুসলিম এক হিন্দু মন্দির টিকিয়ে রেখেছেন

সমাজ-সংস্কৃতি
12 ঘণ্টা আগে
02:35 মিনিট
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জার্মানি

হলিডে হোমে ছুটি কাটানো

হলিডে হোমে ছুটি কাটানো

সমাজ-সংস্কৃতি
৩ সেপ্টেম্বর ২০২২
7 ছবি
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ইউরোপ

Südafrika | Kogelbay Strand Westkap Südafrika

ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ

ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ

বিজ্ঞান
5 ঘণ্টা আগে
22:43 মিনিট
ইউরোপ থেকে আরো পড়ুন
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