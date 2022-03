জীবনযাত্রার ব্যয়ের লাগাম কে ধরবে?

বাসায় আমাকে বাজার করতে হয় না, তাই অনেক ধরনের বিড়ম্বনার মুখেও পড়তে হয় না৷ মধ্যবিত্তের মেজাজ নাকি সবচেয়ে বেশি খারাপ হয় বাজারে গেলে, তা থেকে আমি বেঁচে গেছি৷ তবে জীবনযাত্রার ব্যয়ের কথা ভাবলে মন খারাপ হওয়া সামলানো যায় না৷

মনে এসে ভর করে দেশ-বিদেশের নানা স্মৃতি৷ ২০১৬ সালে ব্যক্তিগত কাজে একবার কলকাতা গিয়েছিলাম৷ তখনো কলকাতার রাস্তাঘাট খুব একটা চিনি না৷ পরিকল্পনা ছিল পার্ক স্ট্রিটে থাকবো৷ একজন বন্ধু বলে দিলেন, কলকাতা বিমানবন্দরের ভেতর থেকে এসি বাসে পার্ক ট্রিটে চলে যাওয়া যাবে৷ কোনো ঝক্কি নেই৷ সেই পরিকল্পনায় ভর করে বাংলাদেশ বিমানে করে রাতে পৌঁছালাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এয়ারপোর্টে৷ বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট দেরি করায় কলকাতা পৌঁছে দেখি, এসি বাসের শেষ ট্রিপও বেশ আগেই বিমানবন্দর এলাকা ত্যাগ করেছে৷

ট্যাক্সিতে সম্ভবত ৬০০ টাকা ভাড়া চেয়েছিল৷ ভারতে তখন কাগজের নোট নিয়ে কাড়াকাড়ি অবস্থা৷ ৫০০-১০০০ টাকার পুরোনো নোট বাতিল করে দেয়া হয়েছে৷ বাজারে নোটের জন্য হাহাকার৷ তখন আমার কাছেও রূপির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ছিল৷ তাই এতগুলো টাকা ট্যাক্সিওয়ালাকে দিতে মন চাইলো না৷ নিজের সাথে তেমন কোনো লাগেজও নেই৷ তাই হেঁটেই বের হয়ে গেলাম বিমানবন্দর থেকে৷ বেরিয়ে শেয়ারড টেক্সিতে করে গেলাম দমদম রেল স্টেশনে৷ সেখান থেকে ট্রেনে শিয়ালদহ রেল স্টেশনে৷ সেখান থেকে আবার ট্রেনে পার্ক স্ট্রিট৷ এর মধ্যে ট্যাক্সিতে ২০ টাকা আর দুইবারের ট্রেনে সম্ভবত ৯ বা ১০ টাকা খরচ হয়েছে৷ কলকাতার ট্রেনে চড়া সেই শুরু৷ আমার তখন মনে হচ্ছিল, একশ টাকা নিয়ে সারাদিন ট্রেনে ঘুরেফিরে শহরে কাজ করলেও সেই টাকা শেষ করা যাবে না৷ পরে একবার বনগাঁ থেকে কলকাতা শহরে যেতে দেখি, প্রায় ৮০ কিলোমিটার ভাড়া মাত্র ২০ টাকা৷ ঢাকায় এত অল্প টাকায় ভ্রমণেরকথা ভাবাই যায় না৷ একই দূরত্বে ঢাকা থেকে ভৈরবের ভাড়া অন্তত ৮৫ টাকা৷ ট্রেনের সময় ব্যবস্থাপনার কথা এখন বাদই দিলাম৷

যুদ্ধের কারণে মূল্যবৃদ্ধিতে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগ অন্যতম শীর্ষ রপ্তানিকারক রাশিয়া, ইউক্রেন বিশ্বের মোট গম রপ্তানির ২৫ শতাংশ করে রাশিয়া ও ইউক্রেন৷ সূর্যমুখী তেল রপ্তানিতেও শীর্ষ দেশ ইউক্রেন৷ এছাড়া বার্লি ও ভুট্টা রপ্তানিতে বিশ্ব বাণিজ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ ইউক্রেন৷ এদিকে রাশিয়ার গ্যাস, তেল ও সারের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল ইউরোপ৷

যুদ্ধের কারণে মূল্যবৃদ্ধিতে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগ ক্ষুধা পরিস্থিতিতে ‘বিপর্যয়ের’ আশঙ্কা জাতিসংঘের সংস্থা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি বা ডাব্লিউএফপির মোট খাদ্য সহায়তার প্রায় ৫০ শতাংশ আসে ইউক্রেন থেকে৷ যুদ্ধের কারণে ইউক্রেনে শস্য চাষে প্রতিকূলতা তৈরি হওয়ায় বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা পরিস্থিতিতে ‘বিপর্যয়’ নেমে আসতে পারে বলে মনে করছে সংস্থাটি৷ যুদ্ধ শুরুর আগে ৩৮টি দেশের প্রায় চার কোটি ৪০ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষে পড়ার আশঙ্কায় ছিল বলে জানিয়েছিল ডাব্লিউএফপি৷

যুদ্ধের কারণে মূল্যবৃদ্ধিতে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগ ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়তে ইইউ সদস্য দেশগুলোর কৃষকদের চার হাজার ৭২৫ কোটি টাকা অর্থ সহায়তা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে৷ ইইউর কৃষকরা রাশিয়ার সারের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল৷ যুদ্ধের আগেই সারের দাম বেড়ে গিয়েছিল৷ এছাড়া শূকর শিল্পসহ কৃষি ও মৎস খাতেও সহায়তার প্রস্তাব করেছে ইইউ৷ আরো বেশি জমিতে অস্থায়ী ভিত্তিতে ফসল চাষেরও অনুমতি দেয়া হচ্ছে৷

যুদ্ধের কারণে মূল্যবৃদ্ধিতে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগ জার্মানি ৯০ দিনের জন্য বেশ কিছু ভর্তুকি ও ছাড়ের ঘোষণা করা হয়েছে৷ যেমন পেট্রোলের ক্ষেত্রে লিটার-প্রতি ৩০ সেন্ট এবং ডিজেলের ক্ষেত্রে লিটার-প্রতি ১৪ সেন্ট কম গুনতে হবে৷ সেই সঙ্গে তিন মাস ধরে মাসে মাত্র নয় ইউরো মূল্যে বাস-ট্রাম ব্যবহার করা যাবে৷ এছাড়া আয়করদাতারা এককালীন ৩০০ ইউরো পর্যন্ত হাতে পাবেন৷ সন্তানপ্রতি ১০০ ইউরো বাড়তি ভাতাও দেওয়া হবে৷ স্বল্প আয়ের পরিবারগুলির জন্যও ভর্তুকির ঘোষণা করেছে জার্মান সরকার৷

যুদ্ধের কারণে মূল্যবৃদ্ধিতে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগ ফ্রান্স ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ মঙ্গলবার জানিয়েছেন, দ্রব্যমূল্যের বাড়তি মূল্যের ক্ষতি পোষাতে গরিবদের বিশেষ চেক দেয়ার কথা ভাবছেন তিনি৷

যুদ্ধের কারণে মূল্যবৃদ্ধিতে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগ মিশর মিশরে কয়েক দশক ধরে ভর্তুকি মূল্যে রুটি বিক্রি হচ্ছে৷ ফুড কার্ড থাকা ব্যক্তিরা এই দামে রুটি কিনতে পারেন৷ মোট জনসংখ্যার (প্রায় দশ কোটি ২০ লাখ) প্রায় ৬০ ভাগ এই সুযোগ নিয়ে থাকে৷ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর রুটির দাম বেড়ে যাওয়ায় সরকার ভর্তুকি ছাড়া যে রুটি বিক্রি হয় তার দামও নির্ধারণ করে দিয়েছে৷ এছাড়া মূল্যস্ফীতি ঠেকাতে সুদের হারও বাড়িয়েছে দেশটি৷

যুদ্ধের কারণে মূল্যবৃদ্ধিতে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগ বাংলাদেশ গত রোববার থেকে এক কোটি পরিবারের জন্য কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু হয়েছে৷ একটি পরিবারকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত দুইবার করে দুই লিটার সয়াবিন তেল, চিনি ও মসুর ডাল দুই কেজি এবং পেঁয়াজ সর্বনিম্ন দুই কেজি কেনার সুযোগ দেয়া হচ্ছে৷ তাদের কাছে সয়াবিন তেল ১১০ টাকা লিটার, মসুর ডাল প্রতি কেজি ৬৫ টাকা, চিনি ৫৫ টাকা, পেঁয়াজ কেজি ৩০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে৷ উপরের ছবিটি নারায়ণগঞ্জ থেকে তোলা৷

যুদ্ধের কারণে মূল্যবৃদ্ধিতে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগ কিউবা রুটি থেকে শুরু করে টুথপেস্ট - অনেক কিছু কম দামে কেনার জন্যই কিউবানদের লাইনে দাঁড়াতে হয়৷ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এবার কিউবানদের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে কম দামে জ্বালানি তেল কিনতে দেখা গেছে৷ উপরের ছবিটি সোমবার তোলা৷

যুদ্ধের কারণে মূল্যবৃদ্ধিতে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটন পোস্টের সোমবারের এক প্রতিবেদন বলছে, খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ায় ফুড ব্যাংকগুলোতে মার্কিনিদের ভিড় বাড়ছে৷ বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটে সহায়তা হিসেবে ২.৬৫ বিলিয়ন ডলার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র৷ তবে সেই পরিমাণ আরো বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন দেশটির আইনপ্রণেতারা৷ লেখক: জাহিদুল হক



ঢাকা শহরে আমি একজন ভাগ্যবান বাসিন্দা৷ আমার বাসার পাশেও ট্রেন লাইন আছে৷ অফিসের পাশেও আছে৷ আমি একজন ট্রেনভক্ত মানুষও৷ কিন্তু এরপরও ট্রেনে করে অফিসে যেতে পারি না৷ কারণ, সার্ভিস নেই৷ ঘর বা অফিসের পাশে ট্রেন লাইন থাকলেও আমাকে অফিসে যেতে প্রতিদিন অন্তত ১০০ টাকা খরচ করতে হয়৷ গণপরিবহনের খারাপ অবস্থার কারণে মাঝে মাঝে যেতে হয় সিএনজি অটোতে৷ সেখানে খরচ কয়েকগুণ হয়ে যায়৷ এখানে বলে রাখি, আমি অটোতে উঠি সময়মতো বাস না পেলে৷ হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ভিড় ঠেলে আমি উঠতে পারি না, মাঝে মাঝে আমাদের স্টেশনে আমার নির্ধারিত বাস থামেই না৷ কারণ, আগে থেকেই ভরে গেছে৷

এই যে পরিবহণ খরচের একটা দীর্ঘ গল্প বললাম, সেটা জীবনযাত্রার খরচ বোঝাতে৷ কেবল পরিবহণে নয়, সবক্ষেত্রেই আমাদের খরচ বেশি৷ এর মধ্যে পরিবহণ খরচের বিষয়টা আমরা মেনেই নিয়েছি৷ শিক্ষার্থীরা মাঝে মধ্যে হাফ ভাড়া নিয়ে কথা বলে৷ এছাড়া আর কোনো কথা নেই৷

কোভিডের আগে কলকাতায় নিউ মার্কেটের পাশে একটা রেস্টুরেন্টে মাংস দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম৷ হাফপ্লেট ৪০ টাকা৷ এই হাফ প্লেটে যা মাংস থাকে, সেটা বাংলাদেশের বহু জায়গায় ফুল প্লেটের চেয়েও বেশি৷ কয়েকদিন আগেই কলকাতার অদূরে সীমান্তের এপারে খুলনার এক রেস্টুরেন্টে দেখলাম, একপিস মাংসের দাম দেড়শ টাকা৷ এই পিসটি কোনোভাবেই সেই হাফ প্লেট মাংসের চেয়ে বেশি নয়৷

আমরা এভাবে ঘরবাড়ির ভাড়া, কাঁচাবাজার,মাছ-মাংস প্রায় সবকিছু কলকাতার তুলনায় বেশি দাম দিয়ে কিনি৷ এটা আমাদের সয়েই গিয়েছিল৷ কিন্তু আমাদের এই সহ্য ক্ষমতায় বিধি তুষ্ট নয়৷ তাই সম্প্রতি শুরু হয়েছে সহ্য ক্ষমতাকে পরীক্ষা করার নতুন চেষ্টা৷ সব জিনিসের দাম বাড়ছে৷ সরকারের হস্তক্ষেপ কীভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে- সেটা আমি জানি না৷ বাংলাদেশে এই কাজটি করার কথা টিসিবির৷ নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল জরুরি ভিত্তিতে জোগান দিতে এই টিসিবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি৷

সংস্থাটি বলছে, আশির দশকে মুক্তবাজার অর্থনীতি বিকাশের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ভুমিকা সীমিত হয়ে আসে৷ পরবর্তীতে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সরকারি উদ্যোগের অপরিহার্যতা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার টিসিবিকে গতিশীল ও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে৷

বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের মুদি বাজার গ্রোসারি সূচক ২০২১ ব্যক্তিগত লোন দেয়ার মার্কিন অনলাইন কোম্পানি ‘নেটক্রেডিট’ গতবছর ৯ নভেম্বর ২০২১ সালের গ্রোসারি সূচক প্রকাশ করে৷ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সুপারমার্কেটের ওয়েবসাইট থেকে নেয়া তথ্যের ভিত্তিতে এটি তৈরি করা হয়৷ প্রথমে, বাজারের একটি তালিকা তৈরি করে সেগুলোর দাম কোন দেশে কেমন, তা জানার চেষ্টা করা হয়৷ সূচকটি দেখতে উপরে (+) চিহ্নে ক্লিক করুন৷

বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের মুদি বাজার ১০টি পণ্যের তথ্য সূচক তৈরিতে যে ১০টি পণ্যের তথ্য নেয়া হয়েছে সেগুলো হলো সকালের নাস্তার জন্য সিরিয়াল, ১২টি ডিম, ৫০০ গ্রাম হাড় ছাড়া মুরগীর বুকের মাংস, ৫০০ গ্রাম মাখন, ১ লিটার বোতলজাত ভেজিটেবল তেল, ৫০০ গ্রাম সাদা পাউরুটি, ১ লিটার দুধ, ১ কেজি আলু, ১ কেজি টমেটো, ১ কেজি কলা, ১৪০ গ্রাম ক্যানড টুনা ও বোতলজাত দেড় লিটার পানি৷

বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের মুদি বাজার বাংলাদেশে খরচ উপরের পণ্যগুলো কিনতে বাংলাদেশে ১৯৯০ টাকা খরচ হতো বলে জানিয়েছে নেটক্রেডিট৷ বিশ্বব্যাংকের তথ্য ব্যবহার করে নেটক্রেডিট দেখেছে, এই পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশের দৈনিক গড় বেতনের ৩৪০ শতাংশ৷

বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের মুদি বাজার সবচেয়ে বেশি সুইজারল্যান্ডে, কম জিবুতিতে এই ১০টি পণ্য কিনতে সুইজারল্যান্ডে খরচ পড়তো প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা৷ আর জিবুতিতে মাত্র ৬০০ টাকা৷

বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের মুদি বাজার বাংলাদেশ চার নম্বরে পণ্য কেনার খরচ বের করার পর নেটক্রেডিট বিশ্বব্যাংকের তথ্য ব্যবহার করে প্রতিটি দেশের মানুষের গড় দৈনিক আয় জানার চেষ্টা করেছে৷ এরপর এই দুই তথ্য দিয়ে ‘অ্যাফোরডিবিলিটি পার্সেন্টেজ’ বা সক্ষমতার হার বের করেছে৷ এতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষের সক্ষমতার হার ৩৪০ শতাংশ৷ অর্থাৎ ঐ ১০ পণ্য কিনতে খরচ হওয়া ১৯৯০ টাকা একজনের দৈনিক গড় বেতনের ৩৪০ শতাংশ৷ তালিকায় বাংলাদেশের উপরে আছে কম্বোডিয়া, কেনিয়া ও নিকারাগুয়া৷

বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের মুদি বাজার সবচেয়ে সক্ষম যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রে ঐ ১০ পণ্য কিনতে খরচ পড়তো ২,২১২ টাকা, যা দেশটির দৈনিক গড় বেতনের মাত্র ১২ শতাংশ৷ এরপর আছে নেদারল্যান্ডস (খরচ ২১১৫ টাকা, সক্ষমতা ১৫ শতাংশ), লুক্সেমবার্গ (খরচ ২৯৩০ টাকা, সক্ষমতা ১৫ শতাংশ), ফিনল্যান্ড (খরচ ২১৪৬ টাকা, সক্ষমতা ১৬ শতাংশ), সিঙ্গাপুর (খরচ ২৯৩৩ টাকা, সক্ষমতা ১৮ শতাংশ) ও যুক্তরাজ্য (খরচ ২২২২ টাকা, সক্ষমতা ১৯ শতাংশ)৷

বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের মুদি বাজার তথ্য নেই গ্রোসারি সূচকে ভারত, পাকিস্তান, জার্মানিসহ অনেক দেশের তথ্য দেয়া হয়নি৷

বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের মুদি বাজার চালের দাম ৯ মার্চ, ২০২২ সালে সার্বিয়ার ক্রাউড-সোর্সড ভিত্তিক বৈশ্বিক ডাটাবেজ কোম্পানি ‘নাম্বেও’র ওয়েবসাইটে ঢুকে দেখা যায় বাংলাদেশে এক কেজি চালের (সাদা) দাম ৬০ টাকা৷ জাপানে দাম সবচেয়ে বেশি ৩৬৯ টাকা৷ এছাড়া যু্ক্তরাষ্ট্রে ৩৪০, সুইজারল্যান্ডে ২৫১, জার্মানিতে ১৮১, যুক্তরাজ্যে ১২৫, পাকিস্তানে ৭৬, ভারতে ৫৯, নেপালে ৬০ ও শ্রীলঙ্কায় ৫১ টাকা৷

বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের মুদি বাজার পেঁয়াজের দাম ১০ মার্চ নাম্বেওর ওয়েবসাইটে দেখা যায় বাংলাদেশে এক কেজি পেঁয়াজের দাম সাড়ে ৫৩ টাকা৷ ভারতে ৪০ টাকা, পাকিস্তানে ২৫ টাকা, শ্রীলঙ্কায় ৬৬ টাকা, নেপালে ৪৯ টাকা, যুক্তরাষ্ট্রে ২২০ টাকা, যুক্তরাজ্যে ১০৮ টাকা ও জার্মানিতে ১২১ টাকা৷

বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের মুদি বাজার নাম্বেওর গ্রোসারি সূচক নিউইয়র্ক শহরের বাজারের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাজারমূল্যের তুলনা করে তালিকা প্রকাশ করে নাম্বেও৷ এতে দেখা যাচ্ছে, নিউইয়র্কে যে গ্রোসারির দাম ১০০ টাকা৷ বাংলাদেশে সেটা ৩০ টাকায় পাওয়া যায়৷ জার্মানিতে পাওয়া যায় ৫২ টাকায়, যুক্তরাজ্যে ৫৬ টাকা, ভারতে ২৬ টাকা, পাকিস্তানে ১৭ টাকা ও নেপালে ২৬ টাকায়৷ সূচকটি দেখতে উপরে (+) চিহ্নে ক্লিক করুন৷

বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের মুদি বাজার নাম্বেওর তথ্য বিশ্বাসযোগ্য? বিশ্বের যে কেউ নাম্বেওর ডাটাবেজে তথ্য ঢোকাতে পারে৷ তাই কেউ চাইলে ইচ্ছেমতো তথ্য দিতে পারে৷ সে কারণে নাম্বেওর তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে৷ এরপরও নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, ইকোনমিস্ট, টাইম ম্যাগাজিনের মতো বিশ্বখ্যাত গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময় নাম্বেওর তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে৷ নাম্বেও বলছে, গত ১২ মাসে ঢাকার বিভিন্ন জিনিসের দাম নিয়ে মোট ৩,১৩২ বার তথ্য যুক্ত করেছেন ২৭৪ জন নাম্বেও ব্যবহারকারী৷ লেখক: জাহিদুল হক



তাহলে ‘শক্তিশালী’ এই টিসিবি এখন কী করছে? এখানে টিসিবির দুটো কাজ নিয়ে আলাপ করতে চাই৷ একটা হচ্ছে, ট্রাকে করে খোলা বাজারে পণ্য বিক্রি, আরেকটি হচ্ছে, ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য বেচাকেনা৷

সংস্থাটি ট্রাক থেকে সয়াবিন তেল, চিনি, মশুর ডাল, পেঁয়াজ বিক্রি করে আসছে৷ রমজান উপলক্ষ্যে এখানে যুক্ত হয়েছে নতুন দুটি পণ্য৷ ছোলা ও খেজুর৷ শুক্র-শনি ও সরকারি ছুটির দিন ছাড়া অন্যদিনগুলোতে দেশজুড়ে সাড়ে চারশ ট্রাক পণ্য নিয়ে মাঠে থাকার কথা৷ এখানে বলে রাখি, দেশে থানার সংখ্যা এখন সাড়ে ছয়শ'র বেশি৷ তার মানে, প্রতি থানা এলাকায় প্রতিদিন একটা করে ট্রাকও থাকছে না৷

যা-ই হোক, এসব ট্রাকে সয়াবিন, চিনি, মশুর ডাল ও পেঁয়াজ বিক্রি করা হয়৷ একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২লিটার সয়াবিন তেল, দুই কেজি চিনি, দুই কেজি মশুর ডাল, ৫ কেজি পেঁয়াজ নিতে পারবেন৷ এখানে সয়াবিন তেল লিটার ১১০ টাকা দরে, চিনি কেজি ৫৫ টাকা দরে, মশুর ডাল ৬৫ টাকা দরে এবং পেঁয়াজ ৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে৷

একই সময়ে সাধারণ বাজারে সয়াবিন ১৭০টাকা, চিনি ৮০টাকা, মশুর ডাল ১০০ টাকা এবং পেঁয়াজ ৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে৷ তার মানে, একবারে কেউ এসব পণ্য সর্বোচ্চ হারে পেলে তার প্রায় ৩২০টাকা সাশ্রয় হবে৷ রমজান উপলক্ষ্যে এখানে যুক্ত হচ্ছে ছোলা ও ও খেজুর৷ তাহলে এই সাশ্রয়-মার্জিন আরো বাড়বে৷

নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন বলছে, একটি গার্মেন্টসের সহকারী পদগুলোতে (যেমন সহকারী কাটারম্যান, সহকারী অপারেটর, সহকারী কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর ইত্যাদি) সব মিলিয়ে একজন ব্যক্তি মূল বেতন, চিকিৎসা, যাতায়াত খাদ্য ইত্যাদি সবকিছুসহ পাবেন ৮ হাজার টাকা৷ এখন কোনো ব্যক্তি যদি এসব পদে চাকরি না করে প্রতিদিন একবার করে টিসিবির পণ্য কেনে তাহলেই তার বেতনের চেয়ে বেশি টাকা সশ্রয় হয়ে যাবে৷ দুইবার পণ্য পেলে তো কোনো কথাই নেই৷ অভিযোগ আছে, অনেক জায়গায় এখন এমন একদল মানুষ টিসিবির ট্রাককে ঘিরে রাখছে, যারা যতবার সম্ভব কিনতেই থাকে৷ সারাদিনই এই চেষ্টা চালিয়ে যায়৷ এই সুযোগ আমরা কেন রাখছি?

অভিযোগটি নিয়ে আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি৷ এ নিয়ে সময় টিভির অনলাইনে একটি খবরও প্রকাশিত হয়েছে, যার শিরোনাম, ‘টিসিবির পণ্য বিক্রিতে অনিয়ম, একই ব্যক্তি কিনছে বার বার’৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ চাল কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রতিদিন ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম প্রকাশ করে৷ এতে দেখা যাচ্ছে ২০০৯ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকার এক বাজারে এক কেজি সরু বোরো চালের দাম ছিল ৩৪-৩৬ টাকা৷ ২০২১ সালের ১০ নভেম্বর একই বাজারে ঐ চালের দাম ছিল ৫৭-৭০ টাকা৷ মোটা বোরো চালের দাম ২০০৯ সালে ছিল ২১-২৩ টাকা৷ ২০২১ সালে ছিল ৪৪-৪৭ টাকা৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ ডাল ২০০৯ সালে এক কেজি দেশি মসুর ডালের দাম ছিল ১০৮-১১০ টাকা৷ ২০২১ সালে ১০০-১১০ টাকা৷ আমদানিকৃত মসুর ডালের দাম ২০০৯ সালে ছিল ১১২-১১৫ টাকা৷২০২১ সালে সেটা কমে হয় ৮৫-৯০ টাকা৷ মুগ ডালের দাম ২০০৯ সালে ছিল ৮৫-১০০ টাকা৷ ২০২১ সালে সেটা বেড়ে হয় ১২০-১২৫ টাকা৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ পেঁয়াজ এক কেজি দেশি পেঁয়াজের দাম ২০০৯ সালের ১০ নভেম্বর ছিল ৪০-৪৪ টাকা৷ ২০২১ সালে সেটা বেড়ে হয় ৫৫-৬০ টাকা৷ আর আমদানিকৃত পেঁয়াজের দাম ২০০৯ সালে ছিল ২৮-৩৪ টাকা৷ ২০২১ সালে ৪৫-৫০ টাকা৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ রসুন ২০০৯ সালে এক কেজি দেশি রসুনের দাম ছিল ৯০-১০৫ টাকা৷ ২০২১ সালে সেটা কম ছিল, ৫০-৭০ টাকা৷ আমদানিকৃত রসুনের এক কেজির দাম ২০০৯ সালে ছিল ৮০-৮৫ টাকা৷ ২০২১ সালে সেটা বেড়ে হয় ১১০-১২০ টাকা৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ কাঁচা মরিচ ২০০৯ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকার এক বাজারে এক কেজি কাঁচা মরিচের দাম ছিল ৩০-৪০ টাকা৷ ঐ একই বাজারে ২০২১ সালের ১০ নভেম্বর কাঁচা মরিচের দাম ছিল ১২০-১৩০ টাকা৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ সয়াবিন তেল ২০০৯ সালে এক লিটার সয়াবিন তেলের দাম ছিল ৭০-৭৩ টাকা৷ ২০২১ সালে সেটা বিক্রি হয়েছে ১৩৮-১৪২ টাকায়৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ চিনি ২০০৯ সালে আমদানিকৃত এক কেজি চিনির দাম ছিল ৫২-৫৪ টাকা৷ ২০২১ সালে ৭৫-৭৭ টাকা৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ ডিম ২০০৯ সালে দেশি মুরগির ডিম ছিল ৩২-৩৪ টাকা হালি৷ ২০২১ সালে সেটা বিক্রি হয়েছে ৫৫-৬০ টাকায়৷ ফার্মের মুরগির ডিমের (লাল) দাম ২০০৯ সালে ছিল ২৫-২৬ টাকা৷ ২০২১ সালে ৩৬-৪০ টাকা৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ গরুর মাংস গরুর মাংসের কেজিপ্রতি দাম ২০০৯ সালে ছিল ২২০-২৩০ টাকা৷ ২০২১ সালে সেটা বিক্রি হয়েছে ৫৮০-৬০০ টাকায়৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ খামারের মুরগী ২০০৯ সালে কেজিপ্রতি দাম ছিল ১০০-১১০ টাকা৷ ২০২১ সালে ১৫০-১৬০ টাকা৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ দেশি রুই ২০০৯ সালে ছিল ১৪০-১৬০ টাকা৷ ২০২১ সালে ২০০-৩০০ টাকা৷ বিস্তারিত জানতে উপরে (+) চিহ্নে ক্লিক করুন৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ পানির দাম গত ১২ বছরে ১৪ বার পানির দাম বাড়িয়েছে ঢাকা ওয়াসা৷ ২০০৯ সালে আবাসিক গ্রাহকদের জন্য প্রতি ইউনিট (১ হাজার লিটার) পানির দাম ছিল ৫ টাকা ৭৫ পয়সা৷ গত জুলাই থেকে ১৫ টাকা ১৮ পয়সা দরে দাম দিতে হচ্ছে৷ অর্থাৎ গত ১২ বছরে ইউনিটপ্রতি পানির দাম প্রায় ১০ টাকা বেড়েছে৷ সম্প্রতি চট্টগ্রাম ওয়াসাও আগামী মাস থেকে পানির দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ বিদ্যুৎ এ বছরের ২১ জুন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ক্যাব) ও ভোক্তাকণ্ঠ আয়োজিত এক ওয়েবিনারের মূল নিবন্ধে বলা হয়, গত ১১ বছরে বিদ্যুতের দাম ১০ বার বেড়েছে৷ পাইকারি বিদ্যুতের দাম ১১৮ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে৷ আর খুচরা পর্যায়ে দাম বেড়েছে প্রায় ৯০ শতাংশ৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ জ্বালানির দাম বৃদ্ধি ৩ নভেম্বর বুধবার রাতে ডিজেল ও কেরোসিনের দাম লিটারে ১৫ টাকা বাড়িয়ে ৮০ টাকা করা হয়৷ ডিজেলের মোট চাহিদার ৬৩ শতাংশ ব্যবহৃত হয় পরিবহন খাতে৷ আর সেচকাজে ব্যবহৃত হয় ১৬ শতাংশ৷ ৪ নভেম্বর ফার্নেস অয়েলের দাম লিটারপ্রতি তিন টাকা বাড়িয়ে ৬২ টাকা করা হয়৷ আরও বেড়েছে বেসরকারি খাতের তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম৷ ১২ কেজির সিলিন্ডারে বেড়েছে ৫৪ টাকা৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ মুনাফা সত্ত্বেও বৃদ্ধি জ্বালানি বিভাগের একটি সূত্র প্রথম আলোকে জানায়, সবশেষ ২০১৩ সালে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়েছিল৷ মাঝে ২০১৬ সালে দাম কিছুটা কমানোও হয়েছিল৷ তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, বিশ্ববাজারে দাম যখন কম ছিল তখন তেলের দাম ততটা না কমানোয় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন সাত বছরে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা মুনাফা করেছিল৷ আর এবার টানা পাঁচ মাস ক্ষতি হওয়ার পর দাম বাড়ানো হলো৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ ঢাকায় বাসা ভাড়া দ্বিগুন হয়েছে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) বলছে ঢাকায় ২০১০ সালে দুই কক্ষের পাকা বাসার গড় ভাড়া ছিল ১১ হাজার ৩০০ টাকা৷ ২০১৯ সালে তা বেড়ে হয় ২৪ হাজার ৫৯০ টাকা৷ আধাপাকা (টিন শেড) বাড়ির দুই কক্ষের ভাড়া ২০১০ সালে ছিল ৬ হাজার ৮০০ টাকা৷ ২০১৯ সেটা বেড়ে হয় ১৩ হাজার ২০০ টাকা৷ ২০১০ সালে দুই কক্ষের মেসের গড় ভাড়া ছিল ১১ হাজার ৫০০ টাকা৷ ২০১৯ সালে তা বেড়ে হয় ২৩ হাজার ২০০ টাকা৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে এ বছরের জুনে ক্যাব জানায় ২০২০ সালে ঢাকায় জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে ৬.৮৮ শতাংশ এবং সেবা-সার্ভিসের দাম বেড়েছে ৬.৩১ শতাংশ৷ ২০১৯ সালে এটি ছিল যথাক্রমে ৬.৫০ শতাংশ ও ৬.০৮ শতাংশ৷ ২০১৮ সালে তা ছিল ৬ শতাংশ ও ৫.১৯ শতাংশ৷ ঢাকার ১৫টি খুচরা বাজার ও বিভিন্ন সেবা-সার্ভিসের মধ্য থেকে ১১৪টি খাদ্যপণ্য ও ২২টি নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী এবং ১৪টি সেবা-সার্ভিসের সংগৃহীত মূল্য বিশ্লেষণ করে এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে ক্যাব৷

দ্রব্যমূল্যের তুলনা: ২০০৯ বনাম ২০২১ মাথাপিছু আয় বেড়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবে ২০০৯-২০১০ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৮৪৩ মার্কিন ডলার৷ আর সবশেষ হিসাব বলছে, মাথাপিছু আয় এখন ২,৫৫৪ ডলার৷ তবে এই আয়ের সুষম বণ্টন হচ্ছে বলে মনে করেন না অনেক অর্থনীতিবিদ৷ কারণ একদিকে যেমন একদল মানুষ দ্রুত ধনী হচ্ছেন, আবার গরিবের সংখ্যাও বাড়ছে৷ করোনার সময়ে প্রায় সোয়া তিন কোটি মানুষ নতুন করে দরিদ্র্য হয়েছেন বলে সম্প্রতি এক জরিপে জানা গেছে৷ লেখক: জাহিদুল হক



বেকার ও গৃহিণীদেরকে আমরা এই লাইনে দেখছি৷ পত্রপত্রিকায় আমরা দেখছি মধ্যবিত্তরাও সেখানে যাচ্ছেন৷ অর্থনৈতিক হিসাব বলছে, যাদের দৈনিক মজুরি ৩২০ টাকার কম, তাদের জন্য সেখানে দাঁড়ানোই লাভজনক৷ বারবার পণ্য পেলে তো কথাই নেই৷

এদের সাথে টিসিবির বিক্রয়কর্মীদের কি কোন যোগসাজশ আছে? কে দেবে এই প্রশ্নের জবাব?

গত ৮ মার্চের একটি ভিডিও সংবাদ প্রকাশ করেছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম৷ টিসিবি ভবনের সামনে টিসিবির ট্রাকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল সাধারণ মানুষ৷ একই জায়গায় আগের কোনো একদিন ট্রাক এলেও ওইদিন আসেনি৷ খোদ টিসিবি ভবনের সামনে কবে কবে ট্রাক দাঁড়াবে -তা সাধারণ মানুষকে জানানোর কোনো পদ্ধতি নেই? কেন থাকবে না? ওই খবর বলছে, টিসিবি অফিসে ফোন করে তথ্যটি সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরের প্রতিবেদক৷ কেন একজন প্রতিবেদককে ফোন করে টিসিবি অফিস থেকে জেনে তারপর মানুষকে জানাতে হবে? সব জায়গায় কি মানুষকে জানাতে এভাবে রিপোর্টার থাকবে?

আমার মনে আরো অনেক প্রশ্ন জাগে, প্রতিদিন যে কয়টি ট্রাক মাঠে থাকার কথা, ততটি কি থাকে? যে পরিমাণ মাল বিক্রি করার কথা, সে পরিমাণ মাল কি লাইনে দাঁড়ানো মানুষের কাছে বিক্রি করে? এসব বিষয়ে কোনো তথ্য আমি পাবলিকলি অ্যাভেইলেবল মাধ্যমে পাই না৷ তার মানেই এখানে দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে৷ এ কারণেই কি টিসিবির এই ট্রাক পদ্ধতিকে কর্মকর্তারা পছন্দ করছেন?

গত ৮ মার্চ যুগান্তর একটা রিপোর্ট করেছে, যার শিরোনাম ছিল, ‘টিসিবির ট্রাক কোথায় আসবে জানে না কেউ’৷

টিসিবির ট্রাকের জন্য অপেক্ষা, ট্রাক আসে নাই-এ রকম হেডলাইনের খবরের অভাব নেই৷ মনে করেন, কোনো এক জায়গার বরাদ্দ করা মালামাল ট্রাক পরিচালকরা একদিন অন্য কোথাও গোপনে বিক্রি করে দিলো৷ আপনি কী করবেন তখন? কিছু মাল যদি অন্য জায়গায় বিক্রি করে, সেটা ধরার উপায় কী?

এটা যে হচ্ছে, সেটা পত্রিকায় তাকালে দেখা যাবে৷ যেমন, দৈনিক আজকের পত্রিকায় গত ১৩ মার্চ একটি খবরের শিরোনাম ছিল, ‘টিসিবির সয়াবিন তেল বেশি দামে বিক্রি দোকানে’৷

ইংল্যান্ডের সাবেক প্রধান বিচারপতি লর্ড হিউয়ার্টের একটা কথা বিচার বিভাগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত৷ Justice must not only be done, but must also be seen to be done৷ আপনি ন্যায় বিচার করছেন, সেটা বললেই হবে না, সেটা দেখাতেও হবে৷ আপনি দুর্নীতি করছেন না৷ সেটা বিশ্বাসের বিষয় না৷ সেটা দেখাও যেতে হবে৷ কাঠামোগতভাবে দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ থাকতে হবে৷

এবার আসুন টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড প্রসঙ্গে৷ এটি অবশ্যই ট্রাকের চেয়ে অনেক ভালো ব্যবস্থা৷ এটিতে রেশন কার্ডের মতো একটা ব্যাপার আছে৷ কিন্তু এটা নিয়েও অভিযোগের অন্ত নেই৷

সময় টিভির অনলাইন সংস্করণে ২১ মার্চের একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, ঠাকুরগাঁওয়ে টিসিবির কার্ড বিতরণে অর্থ আদায়ের অভিযোগ৷ প্রথম আলোর ২৩ মার্চের প্রতিবেদনের শিরোনাম, বিনা মূল্যের কার্ডে টাকা আদায়৷ ‘মেম্বরে কয় তুই কার্ড পাবু’—শিরোনামে গাইবান্ধার একটি খবর বলছে, সহায়-সম্বলহীন এক দরিদ্র প্রতিবন্ধী পরিবার এই কার্ডের জন্য ছবি জমা দিয়েও কার্ড পায়নি, পেয়েছে চেয়ারম্যান ও মেম্বারের আত্মীয়-স্বজনরা৷

আমার নানা, এক সময় ব্রিটিশ আর্মির বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন৷ একটা সময় তিনি রেশন পেতেন৷ তবে রেশনে পাওয়া গম তুলতে হতো দূরের এক জায়গা থেকে৷ আর বাকি জিনিসপত্র অন্য জায়গায় পাওয়া যেতো৷ দূরবর্তী স্থান বলে তিনি গম আনতে যেতেন না৷ সেই নানাও ৭২ সালের পরে কঠিন সময়ে গমও তুলতে যেতেন, সেই দূরের রেশন কেন্দ্রে৷ কেবল নিজের জন্য নয়, নিজের আশপাশের মানুষদের জন্যও৷

এখন যদিও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি নেই, নেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সেই কঠিন অবস্থাও, তবে কোভিড আসার পর দরিদ্রতা বেড়েছে৷ এটা ভুললে চলবে না৷ বেড়েছে জীবনযাত্রার ব্যয়ও৷ এর মাঝে সাধারণ নিত্যভোগ্য পণ্যের দাম এভাবে বাড়লে মানুষ কোথায় যাবে?

বেসরকারি সংস্থা সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর মতে, ২০১৮ সালে যেখানে দারিদ্র্যের হার ২১ দশমিক ৬০ শতাংশে নেমেছিল, সেটা কোভিড আসার পর ২০২০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে দিকে বেড়ে ৪২ শতাংশ হয়ে যায়৷ তাই যার আগে রেশনের দরকার হতো না, তারও দরকার হচ্ছে৷ কিন্তু রেশন তো কেউ চাইলেই পাবে না৷ আপাতত তাই আমরা ফ্যামিলি কার্ড নিয়েই কথা বলি৷

সরকার এই কার্ড দিয়েছে এক কোটি পরিবারকে৷ তবে দরিদ্রদের যে হিসাব সানেম দিয়েছে, তাদের সবাইকে কভার করতে ১ কোটি ৪২ লাখ পরিবারকে এই কার্ড দেয়া উচিত৷ এটাও মনে রাখতে হবে, সানেমের দরিদ্রতার হিসাবটা বর্তমান বাজারের নাভিশ্বাস পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আগের৷

তাই এই পরিস্থিতি সামলাতে এক কোটি পরিবারকে রেশন কার্ড দিলেও সব দরিদ্রের কাছে পৌঁছানো সম্ভব না৷ সেখানে বাস্তবে দেয়া হচ্ছে টিসিবি কার্ড৷ বাস্তবে কিছু মালামাল কম দামে বিক্রি হচ্ছে ট্রাকে৷ এই স্বল্প আয়োজনেও যদি দুর্নীতি হয়, দুর্নীতির সুযোগ থাকে, তাহলে কীভাবে হবে?

গত ১৫ই মার্চ ১৪ দলের বৈঠকে সরকারের কাছে যথেষ্ট খাদ্য মজুত আছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘‘আলহামদুলিল্লাহ, এখনও ১৮ লাখ (টন) খাদ্য মজুত আছে আমাদের৷ সেখানে কোনো অসুবিধা নেই৷’’

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দুর্ভিক্ষ কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বা মজুদের অভাবের কারণে সব সময় হয় না৷ বিলিবণ্টনে অব্যবস্থাপনার কারণেও হয়৷ এদিকে কি একটু নজর দেবেন? প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বন্ধের ব্যবস্থা কি করবেন?

আর মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে কি একটু ব্যবস্থা নেবেন? কলকাতা আর কত দূরের শহর, সেখানকার তুলনায় আমাদের জীবনযাত্রার ব্যয় কেন এত বেশি থাকবে?