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সমাজভারত

কেরালায় আর্বান গার্ডেনিং

1 ঘণ্টা আগে

ভারতের শহরাঞ্চলে বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে খাদ্য উৎপাদন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে৷ কেরালা রাজ্যে আর্বান গার্ডেনিংয়ের মাধ্যমে সেই তাপ কিছুটা কমানোর চেষ্টা করছে একটি সংস্থা৷

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৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২
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8 ঘণ্টা আগে
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