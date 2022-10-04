কেরালায় আর্বান গার্ডেনিং

সমাজভারতকেরালায় আর্বান গার্ডেনিংTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoসমাজভারত1 ঘণ্টা আগে1 ঘণ্টা আগেভারতের শহরাঞ্চলে বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে খাদ্য উৎপাদন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে৷ কেরালা রাজ্যে আর্বান গার্ডেনিংয়ের মাধ্যমে সেই তাপ কিছুটা কমানোর চেষ্টা করছে একটি সংস্থা৷ https://www.dw.com/bn/%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%82/video-63333832বিজ্ঞাপন