ইউক্রেনকে জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রীর আরো সহায়তার আশ্বাস

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কিয়েভ সফরকে ‘ইউক্রেনের প্রতি সমর্থনের সংকেত' হিসেবে উল্লেখ করেন৷ ছবি: Press Service of the Defence Ministry of Ukraine/REUTERS