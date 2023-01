Момичето се превръща в звезда

Следващият албум Cheap Thrills сe превръща в нейния първи сериозен студиен успех. Тя изгрява за масовата публика с хитове, влезли в класациите, като Piece of my heart и Ball and Chain. Албумът става златен, а Джанис вече е икона на хипи движението.