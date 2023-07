Зиги в Москва: необичайното пътуване на Дейвид Боуи из СССР

През 1972 година Дейвид Боуи вече е музикална звезда. Но албумът "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" го изстрелва на върха. Той тръгва на световно турне, което продължава до 1973-а.

Последна дата от турнето е в Йокохама, Япония. Боуи, който изпитва сериозен страх от летене, решава да избере необичаен маршрут за връщане си в Англия. Той се качва на пътническия кораб "Феликс Дзержински" от Япония до Сибир, след това една седмица пътува с Транссибирската железница до Москва. Пътешествието продължава с влак през Полша, Германия и Франция.

Дейвид Боуи пътува обратно до Великобритания с влак. Снимка: Geoff MacCormack

Изложбата "Дейвид Боуи в Съветския съюз" разказва за необичайното пътуване на рокзвездата в СССР. Снимките в изложбата са дело на Джеф Маккормак, който е част от бандата на Боуи и негов приятел от детството. Те са показани в музея "Венде" в Калифорния.

Дейвид Боуи и Джеф Маккормак по време на пътуването в Съветския съюз. Снимка: Leee Black Childers

В интервю за уебсайта на музея Маккормак разказва за детството си с Боуи, за времето, прекарано като част от скаутското движение и в църковен хор, както и за съвместното им пътуване из Съветския съюз. Във видеото Маккормак разказва много живо и за това как двамата са се запалили по рокендрола като деца. "Беше като природна сила, която се отприщи в нас."

Когато Боуи посети Кремъл, ГУМ и парада за 1 май

Маккормак е част от групата на Боуи - "Паяците от Марс" - като беквокалист, перкусионист и танцьор. Освен музикант той е голям любител и на фотографията.

Заради близостта си с Боуи успява да го заснеме в необичайна среда - спокоен, концентриран и впечатлен от пътуването. Те се запознат с местни хора, дори пият заедно с моряци, войници и туристи. Чуват се спонтанни изпълнение на руски кавъри на Бийтълс, които звучат от касета.

Дейвид Боуи в съветския влак. Снимка: Geoff MacCormack

Един от най-вълнуващите моменти от пътуването за двамата несъмнено е двудневният престой в Москва, където те посещават Кремъл, социалистическите магазини ГУМ и традиционния първомайски парад, който Маккормак и Боуи наблюдават смаяни.

Боуи и Маккормак в Москва Снимка: Leee Black Childers

Изложбата е съпроводена и от специален плейлист, изготвен от радио dublab, който включва дуети на Боуи, включително с "Мот дъ Хупъл", "Куин" и Лу Рийд.

В допълнение към снимките на Джеф Маккормак изложбата показва и 16-милиметровия филм на самия Боуи “Дългият път към дома”, който представя различни етапи от пътуването, включително посещението в Москва.

Снимките от изложбата са включени в наскоро издадената книга на Джеф Маккормак "Дейвид Боуи: Рокендрол с мен".

