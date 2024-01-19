Общество Унгария

Ресторантът, в който готвят само по ромски рецепти

Агнеш Сабо

19.01.2024 19 януари 2024

Геза Ашош е собственик на първия ромски ресторант в Унгария. Всички готвачи и келнери там са роми. И всички рецепти за ястията са ромски. Днес това е най-големият ресторант в град Бекеш. Вижте го: