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ОбществоУнгария

Ресторантът, в който готвят само по ромски рецепти

Агнеш Сабо
19 януари 2024

Геза Ашош е собственик на първия ромски ресторант в Унгария. Всички готвачи и келнери там са роми. И всички рецепти за ястията са ромски. Днес това е най-големият ресторант в град Бекеш. Вижте го:

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Геза Ашош от град Бекеш, Унгария
Геза Ашош, собственик на първия ромски ресторант в УнгарияСнимка: DW

Ресторантът, в който готвят само по ромски рецепти

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