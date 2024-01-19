Ресторантът, в който готвят само по ромски рецепти

ОбществоУнгарияРесторантът, в който готвят само по ромски рецептиАгнеш Сабо19.01.202419 януари 2024Геза Ашош е собственик на първия ромски ресторант в Унгария. Всички готвачи и келнери там са роми. И всички рецепти за ястията са ромски. Днес това е най-големият ресторант в град Бекеш. Вижте го:https://p.dw.com/p/4bT0lГеза Ашош, собственик на първия ромски ресторант в УнгарияСнимка: DWРекламаРесторантът, в който готвят само по ромски рецептиTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video