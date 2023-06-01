Пред джамии, болници, под дървета: Изоставените деца в Сирия

ОбществоСирияПред джамии, болници, под дървета: Изоставените деца в СирияАне-Софи Брендлинпреди 2 часапреди 2 часаИбрахим намира новородено бебе пред джамията. Решава, че то е пратено от Господ и го осиновява - въпреки че това е забранено в Сирия. Защо толкова много деца са изоставяни в страната?https://p.dw.com/p/4S3zXСнимка: Reuters/M. HamedРекламаЗащо толкова много бебета се изоставят в СирияTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video