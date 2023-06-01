Общество Сирия

Пред джамии, болници, под дървета: Изоставените деца в Сирия

Ане-Софи Брендлин

преди 2 часа преди 2 часа

Ибрахим намира новородено бебе пред джамията. Решава, че то е пратено от Господ и го осиновява - въпреки че това е забранено в Сирия. Защо толкова много деца са изоставяни в страната?