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ОбществоСирия

Пред джамии, болници, под дървета: Изоставените деца в Сирия

Ане-Софи Брендлин
преди 2 часа

Ибрахим намира новородено бебе пред джамията. Решава, че то е пратено от Господ и го осиновява - въпреки че това е забранено в Сирия. Защо толкова много деца са изоставяни в страната?

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Сирийски деца, 2019 година
Снимка: Reuters/M. Hamed

Защо толкова много бебета се изоставят в Сирия

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