От Франция с любов: най-добрите кроасани

ПанорамаФранцияОт Франция с любов: най-добрите кроасани21.03.202421 март 2024Кроасанът неизменно се свързва с Франция. Но как се правят най-добрите кроасани, за които в Париж се вият опашки? Един френски майстор споделя своите тайни:https://p.dw.com/p/4dxiZДобрият кроасан се прави с много масло, обяснява френският майстор пекар.Снимка: DWРекламаНай-добрите кроасани: съвети от френски майсторTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video