  1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ
Последни видеа
На фокус
Войната в Близкия ИзтокВойната в Украйна
ПанорамаФранция

От Франция с любов: най-добрите кроасани

21 март 2024

Кроасанът неизменно се свързва с Франция. Но как се правят най-добрите кроасани, за които в Париж се вият опашки? Един френски майстор споделя своите тайни:

https://p.dw.com/p/4dxiZ
Кроасани
Добрият кроасан се прави с много масло, обяснява френският майстор пекар.Снимка: DW

Най-добрите кроасани: съвети от френски майстор

Прескочи следващия раздел Повече по темата

Повече по темата

Плодове, зеленчуци, варива

Как да се храним здравословно: митове и истини

Как да се храним здравословно: митове и истини

Кафето ни дехидратира, а плодовете и зеленчуците трябва се консумират, без да се белят – в интернет е пълно със съвети и препоръки за здравословното хранене, някои от които са чисти митове. Има обаче и верни.
Здраве7 март 2024
Червен и жълт лук

Защо лукът е толкова полезен

Защо лукът е толкова полезен

Лукът е толкова полезен - той намалява риска от редица заболявания, помага при възпаления, подсилва имунната система. Червеният е по-полезен от жълтия, а малките глави са по-полезни от големите.
Здраве15 януари 2024
Пармезан

Италианският пармезан: как се прави това специално сирене

Италианският пармезан: как се прави това специално сирене

Пармезанът е защитен марков продукт, който се произвежда само в малък регион в Италия. И за него трябва да бръкнете малко по-дълбоко в джоба си. За да разберем какво е истински пармезан, посещаваме това място.
Общество6 февруари 2024