Панорама Франция

От Франция с любов: най-добрите кроасани

21.03.2024 21 март 2024

Кроасанът неизменно се свързва с Франция. Но как се правят най-добрите кроасани, за които в Париж се вият опашки? Един френски майстор споделя своите тайни: