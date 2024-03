Филмът "Барби", донесъл на създателите си 1,4 милиарда долара, получи само един Оскар: Били Айлиш и брат ѝ Финиъс ОКонъл спечелиха наградата за най-добра оригинална песен за баладата "What Was I Made For?". За тях това е втората статуетка след песента им от "Смъртта може да почака" - последната екранизация от поредицата филми за Джеймс Бонд. (на снимката - Райън Гослинг, във филма Кен)