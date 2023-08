Независимо дали става дума за "Hey Joe", "Crosstown Traffic" или "All Along the Watchtower" - Джими Хендрикс изпълнява някои от най-добрите рок песни на всички времена с лявата си ръка. С коя ръка си служиш основно е от голямо значение за китарата: по-дебелите струни се навиват от дясната страна на грифа, вместо от лявата.