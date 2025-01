Насилниците от 6 януари: как Тръмп успя да ги изкара жертви

Много от участниците в щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г. във Вашингтон впоследствие получиха дългогодишни присъди затвор. Равносметката от тогавашното насилие бе трагична: имаше няколко смъртни случая и бяха ранени повече от 140 полицаи, но поддръжницете на Тръмп и до днес продължават да смятат осъдените за политически затворници, припомня германската обществена медия АРД.

"Показни процеси"

Едуард Йънг от Ню Джърси е един от тях. Той също е бил пред Капитолия тогава, но не е влязъл в сградата. Подобно на други привърженици на Тръмп, той също смята последвалите съдебни процеси за „показни – точно като този срещу Доналд Тръмп“, казва още той пред АРД.

За четвърти път през последните четири години Йънг идва пред затвора във Вашингтон на едно от ежедневните бдения за осъдените.

От извършители до жертви

През последните четири години Доналд Тръмп успешно превърна извършителите в жертви. Той ги наричаше дори мъченици или заложници, а песента „Справедливост за всички“ ("Justice for all") беше част от предизборните му изяви. Става дума за запис на мобифон, който показва как затворици пеят националния химн, а вътре се появява Тръмп, който цитира "Pledge of Allegiance" (клетвата за вярност към знамето на САЩ).

В интервю за NBC преди няколко седмици Тръмп обеща да помилва осъдените извършители: „Ще действам много бързо, още на първия ден. Те са преминали през ада“, припомня АРД думите на новоизбрания президент.

Лиз Чейни – врагът вътре в партията

Според Тръмп хора като Лиз Чейни трябвало да са в затвора. Тя бе една от малкото хора в Републиканската партия, които публично обвиниха бившия президент за събитията пред Капитолия преди 4 години.

Оттогава насам съпартийците ѝ смятат Чейни за предателка, а демократите – за героиня. Само преди няколко дни президентът на САЩ Джо Байдън я награди с президентския медал за граждански заслуги - второто най-високо отличие за цивилни граждани в САЩ.

Демократите обещават мирно предаване на властта

Актуални допитвания показват, че наративът на Тръмп работи - поне сред собствените му избиратели. Според проучване на университета Quinnipac почти 70% смятат, че предстоящите помилвания са правилен ход.

Днес Конгресът на САЩ отново ще потвърди резултата от проведените президентски избори през ноември миналата година. Камала Харис, която загуби тези избори, в качеството си на настоящ вицепрезидент, ще председателства съвместното заседание на Камарата на представителите и Сената. И за разлика от републиканците преди четири години, никой демократ не планира да оспорва резултата, подчертава АРД.

Силите за сигурност са подготвени

Въпреки това служителите на реда не искат да оставят нищо на случайността: От цялата страна са мобилизирани допълнителни полицейски части. Въпреки че няма индикации за планирано насилие или големи демонстрации, според началника на полицията на Капитолия Том Мангър са взети необходимите предпазни мерки.

И сред участниците в бдението пред Вашингтонския затвор никой не вярва, че ще има нов щурм на Капитолия. „Демократите просто нямат същата смелост като нас. Те дори не знаят за какво се борят. Защото те не защитават нищо“, казва Франк от Ню Джърси, който отказва да назове цялото си име, отбелязва АРД.