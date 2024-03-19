Панорама Финландия

Лапландия: да се ожениш на -25 градуса по Целзий

Кристиан Бленкер

19.03.2024 19 март 2024

Полярният регион в Лапландия преживява романтичен бум: много двойки искат да си кажат "да" точно там. Вместо фойерверки има впечатляващи северни сияния, сватби в леден параклис и шейни с хъскита.