Лапландия: да се ожениш на -25 градуса по Целзий

ПанорамаФинландияЛапландия: да се ожениш на -25 градуса по ЦелзийКристиан Бленкер19.03.202419 март 2024Полярният регион в Лапландия преживява романтичен бум: много двойки искат да си кажат "да" точно там. Вместо фойерверки има впечатляващи северни сияния, сватби в леден параклис и шейни с хъскита.https://p.dw.com/p/4dtuzВ параклис от лед: така се женят влюбените в Лапландия.Снимка: DWРекламаСватба сред ледовете: Защо влюбени двойки избират Финландия?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video