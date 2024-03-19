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Лапландия: да се ожениш на -25 градуса по Целзий

Кристиан Бленкер
19 март 2024

Полярният регион в Лапландия преживява романтичен бум: много двойки искат да си кажат "да" точно там. Вместо фойерверки има впечатляващи северни сияния, сватби в леден параклис и шейни с хъскита.

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Сватба в Лапландия
В параклис от лед: така се женят влюбените в Лапландия.Снимка: DW

Сватба сред ледовете: Защо влюбени двойки избират Финландия?

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