Кой ще спечели голямата битка за ДПС: първи резултати

"Граждани, депесари, демократи, да се вдигнем заедно и да освободим България от Пеевски!". Това не е предизборен лозунг на ПП-ДБ, а смисълът на посланието, съдържащо се в обръщение на почетния председател на ДПС и един от създателите на модела "Кой” Ахмед Доган.

Моделът, срещу който гражданите протестираха още преди 11 години

Седмица преди предсрочния вот, без да назове олигарха, избран с негова благословия за съпредседател на ДПС преди 7 месеца, Доган назова недъзите на българската демокрация - но не като един от виновниците, а като един от (р)еволюционерите ѝ. Моделът, срещу който гражданите излязоха на протест още преди 11 години и който Доган с охота доскоро консумираше, сега е припознат и от него като национален проблем, "обща беда за всички”, заплаха за "единството на нацията”.

За мобилизация на гражданите срещу страха и в името на правовата държава подканва Ахмед Доган в момент, когато Пеевски разрушава ДПС и претендира за мажоритарния дял от партията. Сиреч, моделът, който и двамата споделяха години наред, ще съществува само за единия - такава е парадигмата на завладяната държава с поръчковите арести и кражбите на фирми.

След обръщението на Доган и политическият му конкурент Пеевски излезе с видео от името на "ДПС-Ново начало” - и той с призив към избирателите. "Няма да им позволя да продължат да пълнят джобовете си с вашите пари… Ще ги изкарам на светло, за да усетят гнева, който заслужават. Държавата трябва да пази вас, а не тях”. Не напомня ли Батман в The Dark Knight: "Аз съм това, от което Готъм има нужда в момента” (I'm whatever Gotham needs me to be)...

Предизборните кампании раждат коледни чудеса - Пеевски въздава справедливост (по свой образ и подобие), Доган говори за правова държава и за премахване на "хранилките”, (а какво ще стане с разпределителя на порции)?!

Какво показаха частичните избори в Омуртаг

Но голямата битка между двата лагера в ДПС още не се е състояла, а малката - частичните избори за кмет в Омуртаг, показа първа победа за "ДПС-Ново начало”. Още преди да бъдат обявени резултатите, структурата на "ДПС-Ново начало” в Търговище обяви на страницата си във Фейсбук, че новият кмет на Омуртаг е Джунейт Йонузов, издигнат от инициативен комитет с подкрепата на "Ново начало”. Предишният кмет Ешреф Ешрефов, спечелил три последователни мандата, беше свален след конфликт с Пеевски.

А победата на Йонузов, който управляваше Омуртаг като временен кмет, бе до голяма степен предопределена - от страха, за който говори Доган, и от справедливостта, както я разбира Пеевски. Към тях се прибавя и безводието, което мъчи 20-хилядната община от над три десетилетия, но особено силно в последните години, когато беше обявявано и бедствено положение. Ешрефов, който зае кметския пост през 2015 година, не се справи с разрешаването на този проблем. По време на предизборната кампания кризата с водата за пореден път беше пусната в употреба.

Изводите от вота

Разцеплението в ДПС, започнало преди 4 месеца, очаквано отказа част от избирателите да отидат до урните. В община Омуртаг са гласували 8107 от имащите право на глас 20 686 души, или малко над 38%. За сравнение, на местните избори преди година избирателната активност бе 50,57% с гласували 10 454 души. С близо половината от тези гласове - 5118, Ешрефов спечели своя трети мандат миналия октомври, но този път не с листата на ДПС.

Причината е, че няколко месеца по-рано той напусна Движението заедно с всички общински съветници на ДПС заради конфликт с Пеевски заради подреждането на листите за парламентарните избори на 9 юни 2023 година. И "справедливостта" се стовари върху му, с мълчаливото съгласие на почетния председател. Месец и половина преди местния вот екип на ДАНС, МВР, антикорупционната комисия и прокуратурата запечата община Омуртаг, а домът на Ешрефов и офиси на баща му и брат му бяха обискирани. След изборите кметът се сдоби с обвинение за участие в организирана престъпна група във връзка с обществени поръчки. А междувременно започна процедура по отстраняването му, след като ДПС оспори вота - въпреки че разликата между Ешрефов и кандидата на ДПС, класирал се втори, бе над 1500 действителни гласа.

Битки за надмощие

След като Върховният административен съд (ВАС) окончателно касира резултатите от вота, се стигна до новите кметски избори. А мярката за неотклонение на Ешрефов бе променена от "домашен арест” на парична гаранция от 20 000 лева, за да участва в изборите като независим кандидат. Освен него и Йонузов, участваха още Мустафа Ахмедов (ГЕРБ) и Ердоан Ахмедов (ДПС).

Емилия Милчева Снимка: privat

Още през юли обаче Областният съвет на ДПС-Търговище стана от първите структури, обявили се в подкрепа на Пеевски. Тя бе засвидетелствана още на 3 юли, след като свали доверието си от депутата Джейхан Ибрямов веднага след като стана ясно, че е гласувал с "въздържал се” за проектокабинета на ГЕРБ-СДС. (Към днешна дата Ибрямов е арестуван по обвинение в търговия с влияние, но е и водач на листата на Алианс за права и свободи в Шумен.)

По-късно през юли Йонузов, дотогава заместник-кмет, бе избран от Общинския съвет за временен кмет на Омуртаг. Сега печели още на първи тур с близо 60% от гласовете, след изборен ден, за който няма сигнали за нарушения в 57-те СИК в общината или за проблеми с машините.

Превзетата държава няма да се освободи

"ДПС-Ново начало” взе кмет и в село Ясенково, община Венец - Халил Осман, както и в монтанското Габровница - Рангел Иванов. 27 октомври ще е Ватерлото за един от двата лагера в Движението за права и свободи - но който и да е победеният, превзетата държава няма да се освободи.

Този коментар изразява личното мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.