Кой поръча екзекуцията на Красимир Каменов-Къро

Убийството на Красимир Каменов-Къро разнесе миризма от блатото на мафиотските мрежи в България. А връзките на застреляния с други лица звучат като "Who is Who" на подземния свят в България. Кой поръча екзекуцията му?