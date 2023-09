Китайските банки предоставят милиарди на Русия

Китайските банки са предоставили на Русия милиарди в месеците от началото на войната в Украйна. По данни на Киевското училище по икономика, обобщени за "Файненшъл Таймс", експозицията на Китай към руския банков сектор се е очетворила през 14-те месеца от началото на руската агресия.

Експозицията на четири банки - Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China - е нараснала от 2,2 на 9,7 милиарда долара, става ясно от данните на Руската централна банка.

Някои европейски банки още са активни в Русия

Китайските кредитори заемат мястото на западните банки, които бяха поставени под натиск от международните санкции да напуснат Русия.

Някои банки от Европа обаче все още са активни там. Например австрийската Raiffeisen. Чуждестранната банка с най-голяма експозиция към Русия увеличи активите си с повече от 40% до 29,2 милиарда долара към края на март тази година. Оттогава насам банката отново е намалила активите си до 25,5 милиарда долара и твърди, че в момента търси начини да се изтегли от страната.

Китай се опитва да наложи юана, но доларът и еврото доминират

"Кредитите, които китайските банки отпускат на руски банки и кредитни институции, където юанът до голяма степен заема мястото на долара и еврото, показват, че санкциите дават ефект", казва Андрий Оноприенко от Киевското училище по икономика. Пекин се опитва да наложи юана като алтернативна международна валута на долара, пише "Файненшъл Таймс". Но по данни на системата SWIFT едва около 2,5% от международните плащания се осъществяват в юани. За сравнение - делът на долара е 39,4%, а на еврото - 35,8%.

Търговията между Русия и Китай достигна рекордните 185 милиарда долара миналата година. Около 16% от нея се осъществява в юани. По данни на Руската централна банка преди началото на войната в Украйна над 60% от износа се е плащал във валути, които сега властите в страната определят като "токсични". Сред тях са доларът и еврото. Юанът, от друга страна, е представлявал по-малко от един процент.