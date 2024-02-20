Как една еднополова двойка в Албания се бори за децата си

ОбществоАлбанияКак една еднополова двойка в Албания се бори за децата сиЕлона Елези20.02.202420 февруари 2024Албанското законодателство не признава еднополовите бракове или регистрираните партньорства. Еднополовите двойки не могат и да осиновяват деца в Албания. Едлира и Алба обжалват това.https://p.dw.com/p/4ccUHЕднополовите двойки нямат право да сключват брак в Албания.Снимка: Gaetan Bally/KEYSTONE/picture alliance РекламаАлбания: Трудният живот на една еднополова двойкаTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video