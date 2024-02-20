Общество Албания

Как една еднополова двойка в Албания се бори за децата си

Елона Елези

20.02.2024 20 февруари 2024

Албанското законодателство не признава еднополовите бракове или регистрираните партньорства. Еднополовите двойки не могат и да осиновяват деца в Албания. Едлира и Алба обжалват това.