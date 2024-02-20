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ОбществоАлбания

Как една еднополова двойка в Албания се бори за децата си

Елона Елези
20 февруари 2024

Албанското законодателство не признава еднополовите бракове или регистрираните партньорства. Еднополовите двойки не могат и да осиновяват деца в Албания. Едлира и Алба обжалват това.

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Еднополова двойка с деца, илюстративно изображение
Еднополовите двойки нямат право да сключват брак в Албания.Снимка: Gaetan Bally/KEYSTONE/picture alliance

Албания: Трудният живот на една еднополова двойка

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