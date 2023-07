С концерт в Швеция Елтън Джон се сбогува със сцената. "Ще останете в главата, сърцето и душата ми", каза 76-годишният певец на феновете.

Най-успешното турне в историята

Концертът в Стокхолм беляза края на 330-те концерта от турнето Farewell Yellow Brick Road ("Сбогом жълт тухлен път"), с което той обикали света за последен път от 8 септември 2018 до 9 юли 2023 година. Farewell Yellow Brick Road се превърна в най-успешното турне на всички времена с приходи от 887 милиона долара.

Елтън Джон изпълни последния си концерт в САЩ на стадиона "Доджър" в Лос Анджелис на 20 ноември 2022 година, а с родната си британска публика се раздели на 25 юни тази година като хедлайнер на легендарния фестивал "Гластънбъри".

Елтън Джон на сцената на "Гластънбъри" Снимка: Ben Birchall/PA via AP/picture alliance

"Петдесет и две години изпълнявам музика, какъв късметлия съм"

Сър Елтън Джон е един от най-продаваните изпълнители на всички времена. Той има над 50 хита в американските и английски класации, а песента му в памет на принцеса Даяна - Candle in the Wind - се превърна в най-успешния сингъл в историята.

Британецът е носител на пет награди "Грами", три награди "Брит" и два Оскара - за "Can You Feel the Love Tonight" от саундтрака на "Цар Лъв" и "(I'm Gonna) Love Me Again" от "Рокетмен", биографичната филм за живота му от 2019 година. През 1998 година кралица Елизабет Втора го посвещава в рицарство.

Филмът "Рокетмен" разказва за кариерата и живота на изпълнителя. Снимка: David Appleby/Paramount Germany/dpa/picture alliance

"Имах най-прекрасната и невероятна кариера. Петдесет и две години чиста радост да изпълнявам музика, какъв късметлия съм", обърна се музикалната легенда към публиката в Стокхолм преди края на последното му шоу.

Елтън Джон обяви, че за в бъдеще планира да прекарва повече време със съпруга си Дейвид Фърниш и двете им деца.