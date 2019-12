2019: Събитията от годината, които няма да забравим

2019: Най-запомнящите се събития от годината

Вратата, която спаси човешки животи

Die Tür zur Synagoge der Jüdischen Gemeinde zu Halle ist beschädigt, aber sie blieb verschlossen. Dieser Umstand rettete 51 Menschen, die am 9. September am Jom-Kippur-Gottesdienst teilnahmen, das Leben. Denn der bewaffnete Attentäter versuchte, in das Gebäude zu gelangen. Nachdem das Vorhaben gescheitert war, tötete der Rechtsextremist zwei Menschen, bevor er festgenommen werden konnte.

Автор: Мартин Муно