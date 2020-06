Човекът, който учи американските полицаи да убиват

Всяка година в САЩ има между 1000 и 1600 души, убити от полицаи. Жертвите са предимно тъмнокожи. Милитаризацията на полицията, нейната хронична склонност към брутално насилие е една от основните причини за актуалните протести в страната. А бившият офицер от елитните войски Дейв Гросман допринася за това вече в продължение на 20 години, пише германският седмичник „Ди Цайт“.

Кой е Дейвид Гросман?

Дейв Гросман е роден през 1956 година във Франкфурт на Майн. Бил е офицер в американската Военна академия „Уест Пойнт“ и преподавател по военна психология. През 1998 година напуска армията и основава частна фирма за обучение и консултации на служители в сферата на сигурността, информира германският портал GMX.

Гросман нарича своята концепция „Killology" – наука за убиването. За онзи, който е добре подготвен, убиването не е „голяма работа“, а по-скоро „удовлетворение“, проповядва Гросман. Затова човек не бивало да се чувства зле, а по-скоро – добре. С подобни послания Гросман обикаля Съединените щати, говори пред войници, пред цивилни граждани и пред полицаи. За себе си казва, че е изнасял лекциите си пред полицейски служители във всички американски щати и пред всички родове войски на американската армия.

Каква точно е неговата задача? На какво ги учи? Неговите семинари са много поучителни в това отношение, отбелязва „Ди Цайт" и дава примери. В един от тях, от 2015 година, Гросман твърди, че е „само въпрос на време", докато терористите внесат вируси на Ебола в САЩ. Имало и опасност от някакви неназовани мафиотски босове, които искали „да убият нашите деца“. На полицаите той препоръчва следното: „Вашата задача е да реагирате светкавично и да сте по-добре подготвени“.

В лекциите си Гросман представя убиването го като нещо правилно - като тежка, но необходима задача, която е по силите само на най-добрите. Като геройство. „Един убиец може да бъде заловен само от убиец“, казва Гросман и пита: „Разбирате ли, че сме във война? И разбирате ли, че полицаите са на предната линия в тази война?“.

Обучил е десетки хиляди полицаи

По информация на „Ню Йорк Таймс“, Гросман провежда курсове по 200 дни в годината. Книгата му „За убиването“ („On killing. The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society") е задължителна за обучаващите се във ФБР и в множество полицейски академии. Няма как да се установи колко полицаи са преминали неговите курсове през отминалите 20 години, но със сигурност са хиляди, ако не и десетки хиляди.

Гросман обаче никога не е бил на действителна военна служба, нито е участвал във война. А и не е психолог по професия – неговите изводи се базират предимно на интервюта с бивши фронтоваци. С други думи - тезите му не са подкрепени научно, както слушателите му вероятно предполагат, а представляват само негово лично мнение.

След като през 2016 година полицай уби тъмнокожия Филандо Кастил при пътна проверка, Гросман също попадна във фокуса на критиките – тогава бе установено, че две години по-рано полицаят е завършил един от неговите курсове.

"Бойците не коленичат, те убиват"

Оттогава насам отпорът срещу теориите на Гросман расте. Междувременно съществува движение срещу милитаризацията на американската полиция. Разработената през 2015 година от двама учени от Харвард нова линия на поведение носи наименованието „От бойци към защитници: американската полицейска култура трябва отново да стъпи върху основата на демократичните идеали“.

Да убиват или да защитават? Тези два противоположни възгледа за поведението на полицията си проличаха съвсем ясно и по време на сегашните протести в САЩ. Някои от служителите влизат в диалог с протестиращите, докато други бият. Едни коленичат в знак на солидарност, други веднага вадят оръжието, щом зърнат протест на чернокожи. И е пределно ясно кои от тях следват максимата на Гросман „бойците не коленичат, те убиват".