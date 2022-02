Тайната на гласа на Уитни Хюстън

Някои песни звучат толкова съвършено, че нямат нужда и от инструментален съпровод. Към тях със сигурност спада кавър версията на Уитни Хюстън, записана по хита на Доли Партън от 1974 г. "I Will Always Love You".

Изумително вокално майсторство

Първите тактове на това изпълнение звучат без инструментален съпровод и в тях Уитни Хюстън демонстрира завидното си вокално умение. Тя постига с лекота всички тонове – от най-ниските до най-високите, като същевременно си играе с думите. Болезненото сбогуване с любимия човек и обещанието, че тази любов ще трае вечно, действат наелектризиращо.

Иконата на попмузиката Уитни Хюстън владееше до съвършенство колоратурното пеене, можеше свободно да се „разхожда“ из няколко различни октави, демонстрираше изумителна гласова акробатика. Тази специална музикална техника е позната от различни предишни векове и култури - среща се например в грегорианските напеви на монасите, в призивите на мюезина или в индийската рага. Позната ни е още от оперната музика, както и от музикалните стилове госпъл, соул, ритъм енд блус и други.

Известни са и други майстори на сложната музикална орнаментация във вокалното изкуство - Рей Чарлз, Стиви Уондър и Арета Франклин са сред пионерите, а в по-късно време Марая Кери, Селин Дион, и разбира се, Уитни Хюстън.

"Тя беше природен талант“

Уитни Хюстън е научила много от майка си – известната изпълнителка на госпъл Сиси Хюстън. Тя е била ръководителка на хор в местната църковна община, поощрявала е таланта на дъщеря си и е помагала Уутни да усъвършенства вокалните си умения.

Но това, което прави гласа ѝ уникален, е нейната нагласа, казва певецът и вокален треньор на Уитни Хюстън Стив Суитленд от Лос Анджелис. „Тя наистина вярваше в предимствата на колоратурното пеене. Съзнаваше, че това не е някаква временно модна тенденция. Уитни беше просто олицетворението на тази вокална техника“, казва той за ДВ. Почти 60 години Суитленд е работил с американски изпълнители от почти всички музикални стилове.

"Никога досега не е имало глас като нейния"

Бившият оперен певец Майкъл Куни нарича Уитни Хюстън „природен талант“ и казва за нея следното: „Чуваше се, че тя влага душата си в песента. Никога досега не е имало глас като нейния – и навярно никога вече няма да има“.

А основателят на Arista Records и ментор на Уитни Хюстън – Клайв Дейвис – направо я беше кръстил "The Voice" („гласът“). Той припомня още, че нейният стил на пеене е повлиял на изпълнителки като Бионсè, Кристина Агилера и Алиша Кийс.

Уитни Хюстън е продала над 200 милиона плочи в целия свят и е една от най-успешните изпълнителки в цялата история на съвременната музика. В много музикални шоута за таланти често са правени опити за копиране на нейния стил – но безуспешно: никой досега не е успял да се доближи до оригинала.